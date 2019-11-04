Мирзов: «Вратарь „Арсенала“ творил чудеса и всё вытаскивал»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов поделился мнением об игре с тульским «Арсеналом», в которой москвичи уступили 0:1:
По большому счету за весь матч пропустили одну-единственную атаку, после которой и был забит гол. Старались отыграться, но до перерыва мало что получалось. Во втором тайме перестроились, игра стала другой, начали появляться моменты. Но, как это часто бывает в матчах с нашим участием, вратарь соперника творил чудеса и всё вытаскивал.
Тедеско в перерыве был спокоен, объяснил некоторые тактические моменты и попросил добавить, чтобы забить два-три мяча. Сказал, что нам это по силам, верил в нас. Мы тоже так думали, но не повезло…
Ранее о поражении «красно-белых» от «пушкарей» высказался капитан «Спартака» Георгий Джикия.
Ну ничего!
Этот "молодой талант" скоро подрастёт и начнёт свою реализацию годам к 35, а пока пусть зрители хоть мяч потрогают от его "точных" ударов.
Ну ничего!
Этот "молодой талант" скоро подрастёт и начнёт свою реализацию годам к 35, а пока пусть зрители хоть мяч потрогают от его "точных" ударов.