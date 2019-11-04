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Мирзов: «Вратарь „Арсенала“ творил чудеса и всё вытаскивал»

04 ноября 2019, 22:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов поделился мнением об игре с тульским «Арсеналом», в которой москвичи уступили 0:1:

По большому счету за весь матч пропустили одну-единственную атаку, после которой и был забит гол. Старались отыграться, но до перерыва мало что получалось. Во втором тайме перестроились, игра стала другой, начали появляться моменты. Но, как это часто бывает в матчах с нашим участием, вратарь соперника творил чудеса и всё вытаскивал.

Тедеско в перерыве был спокоен, объяснил некоторые тактические моменты и попросил добавить, чтобы забить два-три мяча. Сказал, что нам это по силам, верил в нас. Мы тоже так думали, но не повезло…

Ранее о поражении «красно-белых» от «пушкарей» высказался капитан «Спартака» Георгий Джикия

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил Kurt Bekelman
   668 / 946
05 ноября в 18:29
Мирзова бы с удовольствием в Динамо забрать бы(((
Да какой там Мирзов! Тут мясные фаны уже Тиля в утиль сплавляют! Вот кого брать надо! Промяса чуть не угробили, а тот выкарабкался, сейчас в сборной оранжевых зажигает, Рамштайна надо тоже спасать!
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 11:01
"...у нас получается взламывать такие защиты, как сегодня у Арсенала...вот только забивать пока не выходит..."

Ну ничего!
Этот "молодой талант" скоро подрастёт и начнёт свою реализацию годам к 35, а пока пусть зрители хоть мяч потрогают от его "точных" ударов.
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 10:53
Как можно было записать мирзова и потом ждать от этого результата?
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 06:50
Мирзов тоже творил чудеса он каждый раз отправлял мяч зрителям.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
05 ноября в 06:49
Играл бы так как оправдание ищет.
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
05 ноября в 06:45
Мирзов игрок уровня средней команды.
Насмешник
Насмешник
   597 / 946
05 ноября в 06:42
Особые чудеса вратарь творил, когда Мирзов по воробьям лупил.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   243 / 946
05 ноября в 05:37
Арсенал намного сильнее свиней Тедеско.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
05 ноября в 02:05
так еще попасть надо
alex074
alex074
   173 / 946
05 ноября в 01:57
Хочу заметить, хорошо знакомый, НЕ основной вратарь Арсенала. Тогда ГРОШ цена, таким футболёрам, которые не погут взломать третьего вратаря и забить хотя бы один гол. Блин, понаспускаются с гор за солью и увидев мячик, начинают мнить себя великими и амбициозными футболёрами
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
05 ноября в 00:46
Проиграли по делу. Луценко мог и второй вам положить, так что гол не шальной, а нормальный , красивый даже!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
05 ноября в 00:27
Мирзова бы с удовольствием в Динамо забрать бы(((
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 00:26
Мирзов - тупой и решительный! Аяз ему в помощь.
Ruslik1982
Ruslik1982
   144 / 946
05 ноября в 00:19
ага, целых 4 удара в створ за игру
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 00:18
Чё вытаскивал-то? Весь матч без работы практически!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
05 ноября в 00:13
С победой Арсенал .
igGA
igGA
   179 / 946
05 ноября в 00:07
Вратарь у них не той системы..
Miaf
Miaf
   109 / 946
04 ноября в 23:36
Мирзов( я запорол все , что только можно было)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
04 ноября в 23:13
А вообще пора продавать Жано , Гулиева , Мельгарехо и Тиля !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
04 ноября в 23:02
Блин ,вы сначала в створ попадите ! Позорище!
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