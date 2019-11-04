Мирзов: «Вратарь „Арсенала“ творил чудеса и всё вытаскивал»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре с тульским «Арсеналом», в которой москвичи уступили 0:1:

По большому счету за весь матч пропустили одну-единственную атаку, после которой и был забит гол. Старались отыграться, но до перерыва мало что получалось. Во втором тайме перестроились, игра стала другой, начали появляться моменты. Но, как это часто бывает в матчах с нашим участием, вратарь соперника творил чудеса и всё вытаскивал.

Тедеско в перерыве был спокоен, объяснил некоторые тактические моменты и попросил добавить, чтобы забить два-три мяча. Сказал, что нам это по силам, верил в нас. Мы тоже так думали, но не повезло…