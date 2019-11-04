Вратарь «Арсенала» Шамов: «Не дали ничего сделать „Спартаку“»

Голкипер тульского «Арсенала» прокомментировал победу над «Спартаком» в игре 15-го тура РПЛ :

Все выполняли установку, играли в пять защитников, понимали, что будем играть вторым номером. У «Спартака» не получилось создать практически ничего, кроме двух-трёх моментов. Но мы тоже с ними справились, ребята все молодцы.



Мы ехали играть на победу. Просто была такая тактика — отдать инициативу, закрыть им зоны, потому что у них много разрезающих передач, выбегать на контратаках и забивать. Мы не разбирали конкретную опасность, а просто команду в целом.



Самый опасный в составе «Спартака?» Мирзов, мы вместе играли, он, бывало, клал мне в угол. Но я понял, что сегодня не его день.



Звание лучшего игрока матча? Почему и нет, я хорошо сыграл. Не припомню, чтобы такое в других лигах было. Надеюсь, в дальнейшем так и будет продолжаться.



Максименко пришёл в штрафную, естественно, хотел забить, но у него не получилось. На него конкретно внимания не обратил.



Изначально, когда встал в ворота перед болельщиками «Спартака», услышал этот рёв, но никакого давления не испытывал.