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Вратарь «Арсенала» Шамов: «Не дали ничего сделать „Спартаку“»

04 ноября 2019, 22:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Голкипер тульского «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал победу над «Спартаком» в игре 15-го тура РПЛ:

Все выполняли установку, играли в пять защитников, понимали, что будем играть вторым номером. У «Спартака» не получилось создать практически ничего, кроме двух-трёх моментов. Но мы тоже с ними справились, ребята все молодцы. 

Мы ехали играть на победу. Просто была такая тактика — отдать инициативу, закрыть им зоны, потому что у них много разрезающих передач, выбегать на контратаках и забивать. Мы не разбирали конкретную опасность, а просто команду в целом. 

Самый опасный в составе «Спартака?» Мирзов, мы вместе играли, он, бывало, клал мне в угол. Но я понял, что сегодня не его день. 

Звание лучшего игрока матча? Почему и нет, я хорошо сыграл. Не припомню, чтобы такое в других лигах было. Надеюсь, в дальнейшем так и будет продолжаться. 

Максименко пришёл в штрафную, естественно, хотел забить, но у него не получилось. На него конкретно внимания не обратил. 

Изначально, когда встал в ворота перед болельщиками «Спартака», услышал этот рёв, но никакого давления не испытывал.

Ранее своим мнением об игре поделился наставник тульской команды Игорь Черевченко

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
05 ноября в 07:48
Эта победа - заслуга тренера.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
05 ноября в 00:13
армиейская школа
ziborock
ziborock
   11 / 946
04 ноября в 22:38
Автобус был хороший, спору нет!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
04 ноября в 22:30
Шамов сыграл надежно, молодец!!!
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
04 ноября в 22:16
Не шамкай...
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