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Мостовой: «„Спартак“ при Тедеско остался таким же, каким был при Кононове»

04 ноября 2019, 23:07
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «красно-белых» от тульского «Арсенала» во встрече 15-го тура РПЛ:

Первый тайм плохой со стороны «Спартака», а во втором «Арсенал» сел, боялись пропустить. Красно-белые слишком раскрылись, туляки могли еще забить. А так… Навал, навал, навал и ничего нового.

Отсутствие Бакаева сразу бросилось в глаза, а поставить Джано в середину поля… Откуда это? Можно было и схему поменять, а то все кричат, что Тедеско придумал футбол. Какие овации тренеру? С «Локомотивом» просто повезло, что в первом тайме железнодорожники два не забили, а во втором тайме подсели физически, «Спартак» этим воспользовался. А так…

Что поменялось? Кононов тоже неплохо начинал, а потом четыре месяца попросил, чтобы что-то там сделать. Никакой разницы между футболом Тедеско и Кононова нет. Вы заметили, что Кононова уже забыли? В футболе уже давно все придумали, нужно говорить о том, почему тот или иной игрок сыграл именно так, а не по-другому.

Ранее своим мнением об игре поделился футбольный эксперт и тоже бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил ABir
   668 / 946
05 ноября в 18:33
Везение в футболе очень важная вещь. Арсенал был не сильнее, но ему повезло в одном моменте, а Спартаку не повезло во многих. В итоге Арсенал победил, а Спартак потерял очки. Конечно вероятность, что больше повезёт у тех, кто чаще создаёт, но случается, что и у тех, кто разрушает.
Спартаку не везло в реализации, а Арсеналу гол принесла не удача, а бездарное действие обороны москвичей!
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
05 ноября в 11:27
Каков эксперт. Настоящий будущий тренер. (Нет).
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 10:56
"...Спартак при Тедеско остался таким же, каким был при Кононове..."

Да? А вот товарищ Рейнгольд другого мнения. Он там уже какой-то прогресс увидел. ))
VIC2
VIC2
   530 / 946
05 ноября в 10:48
Читать всё это просто невозможно!
Собралось стадо завистливых, озлобленных д*б*лов,
начиная, бабьего комментария Мостового
Беда в том, что он этого просто не понимает,
как это отвратительно
Сначала всей сворой на Карреру
Затем всей сворой руками и ногами за Кононова, беднягу
Теперь всей сворой на Тедеско…

Ну, дайте Мостовому порулить!
Пусть покажет высший пилотаж…
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
05 ноября в 10:07
Рейнгольд, как специалист, иного мнения.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   29 / 946
05 ноября в 09:32
Видно, что Тедеско считает, что для тренера главное скакать возле поля во время игры. От этого команда будет всех рвать?
У Тодеско 4-й показатель среди спартаковцев....по пробегу во время матча...))
tuman960
tuman960
   164 / 946
05 ноября в 09:30
приход нового тренера всегда сопровождается резким взрывом в игре клуба(мотивации,настрой,желание показать себя)!!В Спартаке вместо взрыва произошёл только громкий хлопок(выделение газа из организма) и ВСЁ вернулось на круги свои!!!С чем и поздравляю !!!!!!!!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 09:27
критиковать любая скатина может ,а как самому попробовать
тренировать ума не хватает ,по сравнению с пиджаком
хоть огонек появился
stavr74
stavr74
   211 / 946
05 ноября в 09:22
шёл бы ты лесом Саша, а лучше тренировать , найди команду в фнл и тренируй, а языком за халявное бабло и я смогу
Т34
Т34
   27 / 946
05 ноября в 09:02
Мостовой останется таким же тошнотиком при любом тренере Спартака.
Faustello
Faustello
   19 / 946
05 ноября в 08:27
Ждём визжащий гнев ветеранов и теннесисто-поваров )))
Faustello
Faustello ответил VIPded
   19 / 946
05 ноября в 08:25
Тедеска-фэнэлэска...)))
С такими темпами немчура скоро поедет изучать обширную географию фнл...
гяур2
гяур2
05 ноября в 08:17
А кто то пару дней назад писал- порвем всех!
гяур2
гяур2
05 ноября в 08:16
А ныне, осталось только имя...
mat73
mat73
   311 / 946
05 ноября в 07:50
Даже говорить ничего не хочется, какие все лицемеры!
Один-два матча не показатель.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 07:38
У Кононова хоть побольше тренерского опыта чем у этого юного физрука.
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 07:06
Тедеска-фэнэлэска...)))
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
05 ноября в 06:35
Видно, что Тедеско считает, что для тренера главное скакать возле поля во время игры. От этого команда будет всех рвать?
Vadik
Vadik
   318 / 946
05 ноября в 06:09
А чему удивляться? Тедеско не волшебник. Победы над устаашими паровозами и немотивированным на кубок Ростовом не в счёт! Весна покажет работу Тедеско!
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
05 ноября в 05:54
Пока выигрывал все восхищались, стоило проиграть затянули старую шарманку
Броник
Броник
   222 / 946
05 ноября в 05:33
Свиные лицемеры вышли опять извиваться в зависимости от ситуации.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 05:31
Запал кончился и все вернулось на круги своя.
Байкал-38.
Байкал-38.
   157 / 946
05 ноября в 04:56
Кранты Тедеско
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   384 / 946
05 ноября в 02:17
Мостовой радуется.
alex074
alex074
   173 / 946
05 ноября в 01:52
От перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Это правило ещё в начальных классах школы проходят. Или другими словами, сколько из 77 не лепи, всё равно 77 получится.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 01:36
С тедеску спартак станет крут в ФНЛ!
viv
viv
   126 / 946
05 ноября в 00:36
Ничего не меняется в датском королевстве. Физрук на физруке и физруком погоняет.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
05 ноября в 00:35
Тарасовке никакой тренер не поможет. А на болтуна Мостового было бы интересно посмотреть в роли тренера.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
05 ноября в 00:23
возможно ещё подтянутся спартачи...
Хотелось бы видит команду в Европе...
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 00:15
МОСТак, пиши письмо на деревню Федуну!
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