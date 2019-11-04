Мостовой: «„Спартак“ при Тедеско остался таким же, каким был при Кононове»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «красно-белых» от тульского «Арсенала» во встрече 15-го тура РПЛ:
Первый тайм плохой со стороны «Спартака», а во втором «Арсенал» сел, боялись пропустить. Красно-белые слишком раскрылись, туляки могли еще забить. А так… Навал, навал, навал и ничего нового.
Отсутствие Бакаева сразу бросилось в глаза, а поставить Джано в середину поля… Откуда это? Можно было и схему поменять, а то все кричат, что Тедеско придумал футбол. Какие овации тренеру? С «Локомотивом» просто повезло, что в первом тайме железнодорожники два не забили, а во втором тайме подсели физически, «Спартак» этим воспользовался. А так…
Что поменялось? Кононов тоже неплохо начинал, а потом четыре месяца попросил, чтобы что-то там сделать. Никакой разницы между футболом Тедеско и Кононова нет. Вы заметили, что Кононова уже забыли? В футболе уже давно все придумали, нужно говорить о том, почему тот или иной игрок сыграл именно так, а не по-другому.
Ранее своим мнением об игре поделился футбольный эксперт и тоже бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов.
Да? А вот товарищ Рейнгольд другого мнения. Он там уже какой-то прогресс увидел. ))
Да? А вот товарищ Рейнгольд другого мнения. Он там уже какой-то прогресс увидел. ))
Собралось стадо завистливых, озлобленных д*б*лов,
начиная, бабьего комментария Мостового
Беда в том, что он этого просто не понимает,
как это отвратительно
Сначала всей сворой на Карреру
Затем всей сворой руками и ногами за Кононова, беднягу
Теперь всей сворой на Тедеско…
Ну, дайте Мостовому порулить!
Пусть покажет высший пилотаж…
Собралось стадо завистливых, озлобленных д*б*лов,
начиная, бабьего комментария Мостового
Беда в том, что он этого просто не понимает,
как это отвратительно
Сначала всей сворой на Карреру
Затем всей сворой руками и ногами за Кононова, беднягу
Теперь всей сворой на Тедеско…
Ну, дайте Мостовому порулить!
Пусть покажет высший пилотаж…
тренировать ума не хватает ,по сравнению с пиджаком
хоть огонек появился
тренировать ума не хватает ,по сравнению с пиджаком
хоть огонек появился
Один-два матча не показатель.
Один-два матча не показатель.
Хотелось бы видит команду в Европе...
Хотелось бы видит команду в Европе...