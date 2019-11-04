Мостовой: «„Спартак“ при Тедеско остался таким же, каким был при Кононове»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «красно-белых» от тульского «Арсенала» во встрече 15-го тура РПЛ :

Первый тайм плохой со стороны «Спартака», а во втором «Арсенал» сел, боялись пропустить. Красно-белые слишком раскрылись, туляки могли еще забить. А так… Навал, навал, навал и ничего нового.

Отсутствие Бакаева сразу бросилось в глаза, а поставить Джано в середину поля… Откуда это? Можно было и схему поменять, а то все кричат, что Тедеско придумал футбол. Какие овации тренеру? С «Локомотивом» просто повезло, что в первом тайме железнодорожники два не забили, а во втором тайме подсели физически, «Спартак» этим воспользовался. А так…

Что поменялось? Кононов тоже неплохо начинал, а потом четыре месяца попросил, чтобы что-то там сделать. Никакой разницы между футболом Тедеско и Кононова нет. Вы заметили, что Кононова уже забыли? В футболе уже давно все придумали, нужно говорить о том, почему тот или иной игрок сыграл именно так, а не по-другому.