Аджоев: «„Арсенал“ выступил в первом круге на „четверку“, можно было лучше»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Спартаком» и оценил результаты «оружейников» в первом круге РПЛ :

Про итог первого круга: мы потихоньку поднимались в течение всего сезона. Сейчас находимся на шестом месте, поэтому поставлю «четыре с плюсом», то есть очень хорошо. Не отлично, потому что были матчи, где могли набрать три очка.

Ребята молодцы, выдержали установку, оборонялись всей командой. Рад за ребят, тем более, что два месяца не выигрывали, думаю, что болельщики будут рады. Мы взяли золотые три очка.