ГлавнаяНовости

Аджоев: «„Арсенал“ выступил в первом круге на „четверку“, можно было лучше»

04 ноября 2019, 22:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Спартаком» и оценил результаты «оружейников» в первом круге РПЛ:

Про итог первого круга: мы потихоньку поднимались в течение всего сезона. Сейчас находимся на шестом месте, поэтому поставлю «четыре с плюсом», то есть очень хорошо. Не отлично, потому что были матчи, где могли набрать три очка.

Ребята молодцы, выдержали установку, оборонялись всей командой. Рад за ребят, тем более, что два месяца не выигрывали, думаю, что болельщики будут рады. Мы взяли золотые три очка.

Ранее мнением об игре поделился главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
05 ноября в 08:42
Учитывая потерю ведущих игроков прошлого сезона, первый круг на пять с минусом.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
05 ноября в 07:55
Удачи Арсеналу .
ДСА
ДСА
   213 / 946
05 ноября в 06:29
Разгром от Нефтчи тоже был хорош.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100