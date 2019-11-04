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Бубнов: «Тедеско из-за боязни выпустил трех центральных защитников»

04 ноября 2019, 22:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» в игре 15-го тура РПЛ от тульского «Арсенала»:

Матч получился с одной стороны ожидаемым. Но с другой – «Арсенал» такая команда, которая может дать бой и обыграть любого. У него есть поставленная игра, квалифицированные футболисты, которые сыграли в своем стиле. И это при том, что у него были травмированные. «Арсенал» играл предсказуемо и в своем стиле, а «Спартак» пока ищет свою игру.

В целом «Арсенал» победил заслуженно, потому что не только отсиживался у ворот, но и пытался контратаковать и отодвигать игру. Если бы у команды были более быстрые нападающие, то некоторые моменты можно было бы реализовывать.

Что касается стартового состава «Спартака», то Зелимхан Бакаев пропускал матч, а это игрок старта, он приносит много пользы. Много вопросов по Джано Ананидзе в опорной зоне. Он плохо отбирает мяч, но при этом может забить и отдать пас, поэтому его позиция выше в нападении. Доменико Тедеско играет в три центральных защитника. С учетом того, что у «Арсенала» вышли два нападающих, может быть, так играть не надо было. Но это на вкус тренера. Возможно, это лишний раз говорит, что он побаивался «Арсенал», мог не знать всего, потому что не играл против этой команды раньше.

Вообще не сказал бы, что «Спартак» играл очень организованно по сравнению с матчами до прихода Тедеско. Команда отдавалась, играла более надежно в обороне, хотя и пропустила гол. Но есть много схожего с командой прошлого тренера, потому что кардинально нового еще ничего нет, пока рано. По поиску игры был удачный матч с «Локомотивом», там удалось многое узнать.

Но у Тедеско есть проблема: у него есть много сочетаний нападающих. То выйдет Джордан Ларссон, то Андре Шюррле, то Резиуан Мирзов… Он постоянно ротирует состав, ищет лучшие связки.

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил Дрогба0707
   668 / 946
05 ноября в 18:25
До сегодняшнего дня спартанцыв все устраивало и тедеско а тепер он физрук такойже как Кононов итак далее раз выбрали его идите доконца сним а не критиковат и позорится еше болше когбудто если бубнов тренировол спартак он бы чемпионом стал выше головы не запрыгнеш)
Целую твои мысли брат Жи Ест!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 09:56
Бубнов : "...он побаивался «Арсенал», мог не знать всего, потому что не играл против этой команды раньше...."

По этой логике - Тодеско ждут ещё 14 поражений ???
blitz
blitz
   479 / 946
05 ноября в 09:25
Цорн подложил свинью Федуну, притащил кучу некчемных игрочишек в придачу с физруком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 09:06
Занимательно следить за переобуванием восхвалителей народных .
Оказывается, не всё так замечательно. Скоро напившегося с горя Рейнгольда где-нить отловят...
time out
time out
   53 / 946
05 ноября в 07:59
Все правильно, Спартак еще ищет свою игру, он еще не построился. Тедеско еще не изучил наш чемпионат и игры против автопарков для него загадка.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 04:59
Для меня загадка почему старик рейнгольд молчит.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
05 ноября в 04:54
Не надо судить строго "Спартак", он играет как умеет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   384 / 946
05 ноября в 02:18
Зачем Онанидзе "Спартаку"?
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 01:39
Тедеско нормальный тренер: пусть ума не хватает, зато с физикой все впорядке - в сегодняшнем матче больше всех пробежал.
viv
viv
   126 / 946
05 ноября в 00:37
Любит Федун приглашать физруков...16 лет одни физруки...
nik9373
nik9373
   458 / 946
05 ноября в 00:18
Бубнов стал адекватнее.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
04 ноября в 23:58
Тедеско не мальчишка и будет учиться на ошибках, и знакомиться с рпл
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
04 ноября в 23:36
Да никаких вопросов: Арсенал полностью заслужил победу. А в Тедеско верим, пусть работает.
Дрогба0707
Дрогба0707
   729 / 946
04 ноября в 23:24
До сегодняшнего дня спартанцыв все устраивало и тедеско а тепер он физрук такойже как Кононов итак далее раз выбрали его идите доконца сним а не критиковат и позорится еше болше когбудто если бубнов тренировол спартак он бы чемпионом стал выше головы не запрыгнеш)
Зидан 1972
Зидан 1972
   482 / 946
04 ноября в 22:55
ЩАС еще Мостовой с Ловчевым появиться!И еще Червиченко !
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