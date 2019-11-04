Бубнов: «Тедеско из-за боязни выпустил трех центральных защитников»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» в игре 15-го тура РПЛ от тульского «Арсенала»:

Матч получился с одной стороны ожидаемым. Но с другой – «Арсенал» такая команда, которая может дать бой и обыграть любого. У него есть поставленная игра, квалифицированные футболисты, которые сыграли в своем стиле. И это при том, что у него были травмированные. «Арсенал» играл предсказуемо и в своем стиле, а «Спартак» пока ищет свою игру.

В целом «Арсенал» победил заслуженно, потому что не только отсиживался у ворот, но и пытался контратаковать и отодвигать игру. Если бы у команды были более быстрые нападающие, то некоторые моменты можно было бы реализовывать.

Что касается стартового состава «Спартака», то Зелимхан Бакаев пропускал матч, а это игрок старта, он приносит много пользы. Много вопросов по Джано Ананидзе в опорной зоне. Он плохо отбирает мяч, но при этом может забить и отдать пас, поэтому его позиция выше в нападении. Доменико Тедеско играет в три центральных защитника. С учетом того, что у «Арсенала» вышли два нападающих, может быть, так играть не надо было. Но это на вкус тренера. Возможно, это лишний раз говорит, что он побаивался «Арсенал», мог не знать всего, потому что не играл против этой команды раньше.

Вообще не сказал бы, что «Спартак» играл очень организованно по сравнению с матчами до прихода Тедеско. Команда отдавалась, играла более надежно в обороне, хотя и пропустила гол. Но есть много схожего с командой прошлого тренера, потому что кардинально нового еще ничего нет, пока рано. По поиску игры был удачный матч с «Локомотивом», там удалось многое узнать.

Но у Тедеско есть проблема: у него есть много сочетаний нападающих. То выйдет Джордан Ларссон, то Андре Шюррле, то Резиуан Мирзов… Он постоянно ротирует состав, ищет лучшие связки.