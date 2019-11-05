Б. Игнатьев: «„Зенит“ должен добиться положительного результата»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» может показать достойную игру в матче против «Лейпцига».
«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах. Они понимают, что именно сейчас наступает решающая пора в групповом турнире. Также внушает оптимизм и то, что «Зенит» сыграет в родных стенах. Считаю, что в первом матче РБ не показал ничего такого, чего бы о них не знали наши футболисты.
Вилкова не будет в еврокубке.
Вилкова не будет в еврокубке.
А зенит как раз таки ничего не показал, чтобы удивить соперника
А зенит как раз таки ничего не показал, чтобы удивить соперника
"«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах..."
Даааа... Качество игры было отменное, особенно с армией - в три нападающих, до которых мяч и не доходил... На что Жирков не любитель указывать, в перерыве сказал: "Надо делать длинные пасы на Дзюбу.." А как иначе? Как трем полузащитникам второй столицы можно было протащить мяч через четыре пары армейских ног...? Жду с нетерпением изюминки Богданыча на игру с немцами...
"«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах..."
Даааа... Качество игры было отменное, особенно с армией - в три нападающих, до которых мяч и не доходил... На что Жирков не любитель указывать, в перерыве сказал: "Надо делать длинные пасы на Дзюбу.." А как иначе? Как трем полузащитникам второй столицы можно было протащить мяч через четыре пары армейских ног...? Жду с нетерпением изюминки Богданыча на игру с немцами...
Если бы не тот "нелогичный" гол Огюстена.. когда Мевли-Лунёвы просто стояли и наблюдали как Вернер и Огюстен всё это соорудили....то дальше по итогам двух встреч прошёл бы Зенит.
1:2 в гостях и 1:0 дома...
Зенит с Кранневиттерами-Мевлями-Полозами-Заболотными уступил тогда.......
Посмотрим что покажет с Дзюбой и Азмуном...
Удачи Зениту !!!
Если бы не тот "нелогичный" гол Огюстена.. когда Мевли-Лунёвы просто стояли и наблюдали как Вернер и Огюстен всё это соорудили....то дальше по итогам двух встреч прошёл бы Зенит.
1:2 в гостях и 1:0 дома...
Зенит с Кранневиттерами-Мевлями-Полозами-Заболотными уступил тогда.......
Посмотрим что покажет с Дзюбой и Азмуном...
Удачи Зениту !!!
Не приятные типы....
Но обыгрывать их можно...........и нужно....
Не приятные типы....
Но обыгрывать их можно...........и нужно....