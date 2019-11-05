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Б. Игнатьев: «„Зенит“ должен добиться положительного результата»

05 ноября 2019, 09:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» может показать достойную игру в матче против «Лейпцига».

«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах. Они понимают, что именно сейчас наступает решающая пора в групповом турнире. Также внушает оптимизм и то, что «Зенит» сыграет в родных стенах. Считаю, что в первом матче РБ не показал ничего такого, чего бы о них не знали наши футболисты.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил vitalik dobroy
   33 / 946
05 ноября в 20:19
Это в каком веке Питер являлся стольным градом? Или это "столица" северного региона? Когда-то и Владимир был столицей. При царе Горохе...
"Северная пальмира", "Вторая..." образное выражение.
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил Garrincha58
   230 / 946
05 ноября в 16:34
Да они и так считай в ЛЕ играет, газпром им хороших соперников подобрал, это железнодорожники хлебают по полной...
зигзаг
зигзаг
   422 / 946
05 ноября в 16:15
Молодежка уже добилась, теперь очередь за дзюбой и ко
Garrincha58
Garrincha58 ответил Т34
   307 / 946
05 ноября в 15:44
О каком качестве зенита говорит Игнатьев? Кроме качества зарплат, больше ничего нет.
это точно игры как таковой до сих пор нет один волейбол на Дзюбу и это всё что мог создать в игре Семак
Garrincha58
Garrincha58
   307 / 946
05 ноября в 15:42
конечно в ЛЧ болеем за наших,но Лейпциг сильнее и может разгромить Зенит,если сыграют в ничью то у питерцев будет шанс по бороться за вторую путёвку,а так только ЛЕ
andrefino13
andrefino13
   184 / 946
05 ноября в 15:21
Не этот Зенит. Лейпциг сегодня лидер бундеслиги.
valt134
valt134
   270 / 946
05 ноября в 14:54
После слов Игнатьева о том, что «Зенит должен...» как-то сразу взгрустнулось. Похоже сегодня будет вторая часть «Марлезонского балета». Первая часть Лейпциг-Майнц (8-0 , если кто забыл). Привет Вилкову!
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Sergey Z
   572 / 946
05 ноября в 13:46
Удачи Зениту!
И красивой результативной игры!
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   561 / 946
05 ноября в 13:03
повторим результат
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
05 ноября в 12:58
Удачи Зениту!
kts
kts
   62 / 946
05 ноября в 12:31
Долой вилковщину
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 12:29
О каком качестве газпроекта говорит Игнатьев?
Вилкова не будет в еврокубке.
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Шуnя771
   84 / 946
05 ноября в 12:24
Игнатьев: "«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах..." Даааа... Качество игры было отменное, особенно с армией - в три нападающих, до которых мяч и не доходил... На что Жирков не любитель указывать, в перерыве сказал: "Надо делать длинные пасы на Дзюбу.." А как иначе? Как трем полузащитникам второй столицы можно было протащить мяч через четыре пары армейских ног...? Жду с нетерпением изюминки Богданыча на игру с немцами...
Это в каком веке Питер являлся стольным градом? Или это "столица" северного региона? Когда-то и Владимир был столицей. При царе Горохе...
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 12:08
Хотелось бы, что бы так и было...
RussianMango
RussianMango
   49 / 946
05 ноября в 11:54
В прошлом матче с немцами, Дзюбу схавали полностью...думаю в этой игре будет тоже самое.
RussianMango
RussianMango
   49 / 946
05 ноября в 11:53
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    05 ноября в 11:38
    "Зенит" не спасёт даже то, что я сегодня буду болеть против Гансов - прс&ут.
    Т34
    Т34
       27 / 946
    05 ноября в 11:33
    О каком качестве зенита говорит Игнатьев? Кроме качества зарплат, больше ничего нет.
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    05 ноября в 11:28
    Гансы так не думают - Игнатьев этого не учёл.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       284 / 946
    05 ноября в 11:20
    Интересно кто нибудь сказал Игнатьеву что вилков этот матч судить не будет?
    зигзаг
    зигзаг
       422 / 946
    05 ноября в 11:20
    Лейпциг показал что они на несколько ступеней выше.
    А зенит как раз таки ничего не показал, чтобы удивить соперника
    Шуnя771
    Шуnя771
       33 / 946
    05 ноября в 11:13
    Игнатьев:
    "«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах..."

    Даааа... Качество игры было отменное, особенно с армией - в три нападающих, до которых мяч и не доходил... На что Жирков не любитель указывать, в перерыве сказал: "Надо делать длинные пасы на Дзюбу.." А как иначе? Как трем полузащитникам второй столицы можно было протащить мяч через четыре пары армейских ног...? Жду с нетерпением изюминки Богданыча на игру с немцами...
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       220 / 946
    05 ноября в 10:50
    Семаку придется поднапрячься чтобы удивить Нагельсманна.
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       2 / 946
    05 ноября в 10:22
    Лейпциг сейчас посильнее выглядит чем в 2018...Дзюба с Азмуном ничего не показали в матче с ЦСКА...вернее Азмун показал, но не то, что надо)...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       29 / 946
    05 ноября в 10:21
    Так играли уже)...чего не наколотили то?)...
    Ты знаешь...в прошлом противостоянии Лейпцига и Зенита в 2018-м году всё не так уж и плачевно было...как пытаются выставить ......
    Если бы не тот "нелогичный" гол Огюстена.. когда Мевли-Лунёвы просто стояли и наблюдали как Вернер и Огюстен всё это соорудили....то дальше по итогам двух встреч прошёл бы Зенит.
    1:2 в гостях и 1:0 дома...

    Зенит с Кранневиттерами-Мевлями-Полозами-Заболотными уступил тогда.......

    Посмотрим что покажет с Дзюбой и Азмуном...

    Удачи Зениту !!!
    andre_can
    andre_can
       563 / 946
    05 ноября в 10:08
    Нашим победы, леону нич отыграть!
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       2 / 946
    05 ноября в 10:06
    Можно...но сложно...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       29 / 946
    05 ноября в 10:05
    Так играли уже)...чего не наколотили то?)...
    ....знакомились....
    Не приятные типы....
    Но обыгрывать их можно...........и нужно....
    Броник
    Броник
       222 / 946
    05 ноября в 10:01
    Зениту только победы, Лейпциг не Арсенал (Тула), обыграть можно.
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       2 / 946
    05 ноября в 09:55
    Так играли уже)...чего не наколотили то?)...
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