Б. Игнатьев: «„Зенит“ должен добиться положительного результата»

Бывший тренер сборной России считает, что «Зенит» может показать достойную игру в матче против «Лейпцига».

«Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах. Они понимают, что именно сейчас наступает решающая пора в групповом турнире. Также внушает оптимизм и то, что «Зенит» сыграет в родных стенах. Считаю, что в первом матче РБ не показал ничего такого, чего бы о них не знали наши футболисты.