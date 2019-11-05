Тедеско: «Мы счастливы, что имеем в своем распоряжении хорошую команду»

Главный тренер «Спартака» заявил, что доволен тем составом, который он имеет в распоряжении.

Мы счастливы, что имеем в своем распоряжении хорошую команду, у нас есть вариативность. Конечно, из-за того что мы не играем в Европе, у нас есть много игроков, которые хотят играть, но мы не можем выпускать на поле больше одиннадцати человек. В такой ситуации тренер должен тратить больше энергии, чтобы разговаривать с игроками и объяснять им свои решения, почему кто-то играет, а кто-то нет. Но с другой стороны у нас есть пространство для вариативности.