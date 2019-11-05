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Тедеско: «Мы счастливы, что имеем в своем распоряжении хорошую команду»

05 ноября 2019, 09:29

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что доволен тем составом, который он имеет в распоряжении. 

Мы счастливы, что имеем в своем распоряжении хорошую команду, у нас есть вариативность. Конечно, из-за того что мы не играем в Европе, у нас есть много игроков, которые хотят играть, но мы не можем выпускать на поле больше одиннадцати человек. В такой ситуации тренер должен тратить больше энергии, чтобы разговаривать с игроками и объяснять им свои решения, почему кто-то играет, а кто-то нет. Но с другой стороны у нас есть пространство для вариативности.

Ранее Тедеско рассказал о проблемах «Спартака». 

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azures
azures ответил wingback
   328 / 946
05 ноября в 09:59
Хряке счастливы на 10-ом месте. В пердиве так вообще эйфория наступит...
Более счастливы они были на 12-м месте.
wingback
wingback
   425 / 946
05 ноября в 09:31
Хряке счастливы на 10-ом месте. В пердиве так вообще эйфория наступит...
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