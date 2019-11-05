«Зенит» и «РБ Лейпциг» показали формы на матч Лиги чемпионов

Пресс-служба «Зенита» показала комплекты форм на матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».
«Зенит» сегодня выйдет на поле в лазурной форме, а «Лейпциг» - в белой.
|Зенит0 : 2РБ Лейпциг
|Матч завершен
Пресс-служба «Зенита» показала комплекты форм на матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».
«Зенит» сегодня выйдет на поле в лазурной форме, а «Лейпциг» - в белой.
Что Лейпциг израсходовал всю голевую пруху....
Сегодня Кержакову можно отдыхать....и с метра ничего не залетит....)))
Что Лейпциг израсходовал всю голевую пруху....
Сегодня Кержакову можно отдыхать....и с метра ничего не залетит....)))
В Зените нет немцев...
Вчера надо было немцам удачи желать...Цорну и Тодеско ...перед игрой с "Арсеналом"...))
В Зените нет немцев...
Вчера надо было немцам удачи желать...Цорну и Тодеско ...перед игрой с "Арсеналом"...))
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GYTSYL
Вчера 19:47
"Победы Лейпцигу над конюшней!
Дыроофеев43 верим не подведи нас весели(((("
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GYTSYL
Вчера 19:47
"Победы Лейпцигу над конюшней!
Дыроофеев43 верим не подведи нас весели(((("
Ждемс!!!
Ждемс!!!
Лейпцигу удачи над ШАПИТО!!
Там Вилки не будет с Карасем
Лейпцигу удачи над ШАПИТО!!
Там Вилки не будет с Карасем
потом будете оправдываться ценой лейпцига и зеньки,вилкова не будет
или он у вас на скамейке запасных
потом будете оправдываться ценой лейпцига и зеньки,вилкова не будет
или он у вас на скамейке запасных
Никогда ещё Лейпциг не был так близко к крупному поражению.....
Никогда ещё Лейпциг не был так близко к крупному поражению.....