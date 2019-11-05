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«Зенит» и «РБ Лейпциг» показали формы на матч Лиги чемпионов

05 ноября 2019, 11:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» показала комплекты форм на матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

«Зенит» сегодня выйдет на поле в лазурной форме, а «Лейпциг» - в белой. 

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   234 / 946
06 ноября в 15:57
у Зенита форма оказалась дырявой.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 16:28
Удачи Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   29 / 946
05 ноября в 14:17
Смелый ты человек, шутишь тут, а ведь знаешь прекрасно сколько штук лейпциг положил в ворота соперника за последнюю неделю))
Так это ж здорово....
Что Лейпциг израсходовал всю голевую пруху....
Сегодня Кержакову можно отдыхать....и с метра ничего не залетит....)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
   16 / 946
05 ноября в 13:05
Во-первых я никого не оскорблял, а только спросил, подавал ли его дед немцам снаряды. Во-вторых ваш коллега мне объяснял, что пользователю он не выпишет бан, так как он не утверждал, а спросил. Вы уж как то придите к единому мнению. А по бану своему в корне не согласен. Требую пересмотр.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   20 / 946
05 ноября в 12:59
Смелый ты человек, шутишь тут, а ведь знаешь прекрасно сколько штук лейпциг положил в ворота соперника за последнюю неделю))
unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
   178 / 946
05 ноября в 12:58
Добрый день. Уже говорили что нельзя оскорблять другие страны и нации. Особенно те которые сидят на нашем сайте. Знак вопроса в конце предложения оскорбление не отменяет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   29 / 946
05 ноября в 12:10
Удачи немцам
Акстись....
В Зените нет немцев...

Вчера надо было немцам удачи желать...Цорну и Тодеско ...перед игрой с "Арсеналом"...))
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
05 ноября в 12:07
Удачи немцам
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил GYTSYL
   29 / 946
05 ноября в 12:07
Цирк будет вечером на распиле! Лейпцигу удачи над ШАПИТО!! Там Вилки не будет с Карасем
Ты уже вчера вроде всё сказал своим мега-комментом ....)))
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GYTSYL
Вчера 19:47
"Победы Лейпцигу над конюшней!
Дыроофеев43 верим не подведи нас весели(((("
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
05 ноября в 11:31
Встречают по одежке , а провожают по табло!!!
Ждемс!!!
Clavан
Clavан
   250 / 946
05 ноября в 11:27
Красно-белая форма всегда к провалу в еврокубках.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
05 ноября в 11:25
Цирк будет вечером на распиле!
Лейпцигу удачи над ШАПИТО!!
Там Вилки не будет с Карасем
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
   652 / 946
05 ноября в 11:17
За РБ Лейпциг!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 11:15
что братва лазурная деферамбы начали петь,но это только до вечера
потом будете оправдываться ценой лейпцига и зеньки,вилкова не будет
или он у вас на скамейке запасных
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
05 ноября в 11:15
В ЛЧ дюковских судей нет, Зенит может и проиграть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 11:11
Лейпциг в бело-красном....))
Никогда ещё Лейпциг не был так близко к крупному поражению.....
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
05 ноября в 11:10
Зениту только победы!!!
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