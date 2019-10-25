ГлавнаяНовости

Семак рассказал о своем родном брате-монахе

сегодня, 19:09

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем брате Николае, который служит монахом в Антониево-Дымском монастыре под Тихвином.

Он уже батюшка, может служить. Так как он иеромонах, он никогда не был женат и не будет.

Его решение о монашестве было достаточно неожиданным, но он так решил сам. Однажды его пригласили стать крестным отцом, он пошел на первую свою исповедь и понял, что это ему интересно. После этого брат решил попробовать себя, поехал в монастырь, чтобы пожить и посмотреть, как это. Но нужно его просто знать, он такой же, как наша бабушка, которая всегда была для меня примером. Николай похож на нее по смирению, по трудолюбию, по скромности, поэтому его желание меня не удивило.

Мои родители в определенный момент вообще были шокированы, потому что он ушел в монастырь, закрылся, они его не видят и не слышат — человек исчез. Они видели для него другую жизнь: семья, дети, чтобы он больше отдыхал. Родители видели то, что хотелось бы им, но не ему. Впоследствии они приняли его выбор, и благодаря брату вся наша семья повернулась к этому, узнала, что значит монашество. Для меня это очень важный человек, и я очень рад, что так сложилось.

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сенников рассказал о поездке по Африке
Сегодня, 08:57 Комментарии4
Орлов: «„Зенит“ готов был взять Фернандеса, но ЦСКА запросил большую сумму»
23 октября Комментарии30
«Спартак» поздравил Веллитона с днем рождения
22 октября Комментарии24
Ресторан Игнашевича в Москве приносит прибыль 20 млн рублей в год
21 октября Комментарии19
Помощник Тедеско: «Работаем с 7:30 до самой ночи»
18 октября Комментарии11
Евсеев: «Смысла фильма „Джокер“ я так и не понял»
18 октября ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 885
сегодня в 20:19
Сергей Богданович Наш Человек, Духовный. Как же я рад что именно он тренирует Зенит!
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 885
сегодня в 20:17
А нам это надо? Один сельдерей ест,другой паству окормляет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   237 / 885
сегодня в 19:51
Каждому - своё!
Footbolista
Footbolista ответил azures
   5 / 885
сегодня в 19:27
Таким как грозовский?)...нет, уж лучше болельщиком Спартака...
andreika20133
andreika20133
   223 / 885
сегодня в 19:27
Посмотрел ролик------ Она конченая лошадь.
azures
azures
   64 / 885
сегодня в 19:25
Лучше быть монахом, чем болельщиком спартака.
Footbolista
Footbolista
   5 / 885
сегодня в 19:24
Судя по зарплате в зените брату Сереже монашество не грозит)...металл презренный выдернул из Уфы мятежную душу)...
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   411 / 885
сегодня в 19:17
Сергею тоже пора после Лейпцига
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 885
сегодня в 19:11
Монах в лазурных штанах)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100