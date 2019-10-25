Семак рассказал о своем родном брате-монахе

Главный тренер «Зенита» рассказал о своем брате Николае, который служит монахом в Антониево-Дымском монастыре под Тихвином.

Он уже батюшка, может служить. Так как он иеромонах, он никогда не был женат и не будет.

Его решение о монашестве было достаточно неожиданным, но он так решил сам. Однажды его пригласили стать крестным отцом, он пошел на первую свою исповедь и понял, что это ему интересно. После этого брат решил попробовать себя, поехал в монастырь, чтобы пожить и посмотреть, как это. Но нужно его просто знать, он такой же, как наша бабушка, которая всегда была для меня примером. Николай похож на нее по смирению, по трудолюбию, по скромности, поэтому его желание меня не удивило.

Мои родители в определенный момент вообще были шокированы, потому что он ушел в монастырь, закрылся, они его не видят и не слышат — человек исчез. Они видели для него другую жизнь: семья, дети, чтобы он больше отдыхал. Родители видели то, что хотелось бы им, но не ему. Впоследствии они приняли его выбор, и благодаря брату вся наша семья повернулась к этому, узнала, что значит монашество. Для меня это очень важный человек, и я очень рад, что так сложилось.