Увольнять Ганчаренко глупо. Лучше для ЦСКА только один тренер

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Сферических коней в вакууме мог круто тренировать Аллегри, но «Соккер.ру» спускается на грешный ипподром, оценивая положение ЦСКА .

Есть три вопроса при смене тренера

«Армейцы» проиграли семь матчей в сезоне. Были стыдные влеты – «Спартаку» Кононова, или «Лудогорцу». Поражения от «Эспаньола» и «Ференцвароша» дома – предательство фанатов, что отдали деньги за билеты на ЛЕ . Уступили в своих стенах «Динамо» нового молодого тренера в дерби - прокол. Карпин тоже молодой, если делает новых людей в 50 лет – ему ЦСКА проиграл явно, хотя и дергался после 0:3.

Значит ли черная серия, что «армейцам» немедленно нужно уволить наставника? Не совсем, ведь в деле о замене автора всех побед и виновника каждого поражения в футболе есть три составляющих, три вопроса. Первый связан с тем, подходит ли тренер конкретной команде? однозначно вписался – руководству подошел, а футболисты его защищают, берут вину на себя. Так происходит далеко не всегда, за Кононова один Джикия для проформы вступился, но вяло.

Вторая составляющая при смене наставника – результаты и игра. Работают плохо, проигрывают часто. По этому пункту Ганчаренко набрал баллов на увольнение. Хотя важно отметить, что тактически ЦСКА не всегда ужасен, а в РПЛ до второго места по-прежнему три пункта, не больше, ведь «Локомотив» проиграл, а «Краснодар» - не выиграл. Не только у ЦСКА осечки случаются, они не 11-е в таблице.

Третья и очень важная составляющая при кадровом вопросе – увольнять тренера нужно тогда, когда нашел более подходящую и сильную замену. И вот такого человека у Евгения Гинера нет. Смешное предложение вернуть Долматова – не того, что рэпер Гуф, а того, что Олег Васильевич, органично смотрится разве что рядом с идеей воскресить для футбола Газзаева. Евгений Леннорович всякое видел, но так низко не падал.

Только один наставник подходит

В России тренера для ЦСКА нет. Значит, нужно приглашать иностранца. Но кто сильный пойдет в клуб, где нет возможности навязать «Зениту» и «Локомотиву» финансовую войну? Ни один Спаллетти не согласится. А менять Ганчаренко на середняка – глупость несусветная. Немец Тедеско был нужен «Спартаку», поскольку в концепции есть немец Цорн и деньги, а у ЦСКА другая история. Гинер с иностранцами не всегда ладил, как помните.

Одновременно критиковать тренера нужно и важно. Ганчаренко логично временно оставить не потому, что работает хорошо, а потому что объяснений временного кризиса ЦСКА более чем достаточно. И причины не завязаны строго на тренере, как были почти все игровые проблемы «Спартака» при Кононове. У «армейцев» кредиты, нет притока новых Фернандесов, и за короткое время сменили почти весь состав – остались Игорь и Марио.

Такую команду – еще и молодую, должно лихорадить, это часть процесса создания коллектива. Если «Спартак» трясло еще и потому, что отторгали тренера, то Ганчаренко подставила молодежь. Влашичу, Бистровичу, Ахметову и Чалову важно осознать, что в Москве они не только ради побед над «Реалом», но и гнилой силос жевать тоже иногда придется. Мамаева, Еременко и Ионов уже не в Москве бегают, и Сигурдссон в ЦСКА не ростовский, сложные современные тактические идеи молодым не заходят.

Виноват ли главный тренер? Конечно же, Ганчаренко многовато ошибается. Карпину и болгарину Стоеву, например, проиграл показательно. Но не во всем крайний белорус, ведь сползание ЦСКА с вершины чемпионских позиций является логичным. Наоборот слишком высоко в РПЛ , хотя в Лиге Европы их ставят на место. Надо учиться, работать, пробовать новое – осознавая, что эксперименты в обороне влияют, чехарда сказалась на количестве моментов и пропущенных мячей.

Но если проанализировать трезво и спокойно, то вывод один. Для ЦСКА в природе существует только один тренер, которого можно назначить вместо Ганчаренко хоть завтра, и верить, что результаты будут куда лучше. Этот тренер - с братьями Березуцкими в штабе. Но бывшему наставнику чемпионских лет и в Голландии хорошо живется. Так что у ЦСКА попросту нет достойных вариантов. А вот шанс, что Ганчаренко выйдет из кризиса, как десяток раз выходил сам Слуцкий, имеется.

Молодость сказывается с весны

«Армейцы» - специфический клуб. Отдельные новобранцы плохо понимают, куда попали – на войну реагируют банальным исполнением устава. ЦСКА ведь не сказать, чтобы играет ужасно, но дарят соперникам победы, искра пропала. Ужасная реализация – даже с «точек» не забили трижды в РПЛ , детские ошибки в обороне, любительские разрывы между линиями, квелая игра центрального форварда.

Приказы бывают неверными, но виноватыми также исполнители. Футболисты ЦСКА чувствуют, что Ганчаренко объясняет им одно, а на поле показывают совершенно другое. Такой вывод можно сделать из побед над «Локомотивом» и «Краснодаром», например, когда тренера слышали. Слишком много впустую потраченной энергии и слишком мало солидности в плохих играх. Но можно ли вешать все на Ганчаренко, если средний возраст основы на РПЛ всего 23.26 года, а без Акинфеева вообще 22.3?

Даже у «Краснодара» без Газинского, Классона и Кабельи – средний возраст трио равен 28.7 лет, нынешняя основа под 26 лет на брата. И то, «быки» иногда играют, как юноши. А у ЦСКА не было другого выбора – пришлось попрощаться с ветеранами с большой зарплатой и набрать дешевую молодежь. И в прошлом сезоне шли на пятое место, если бы не подарок «Спартака», так почему сейчас такая реакция на… пятом месте? Непривычно видеть частые поражения ЦСКА ? Привыкайте, времена изменилось.

Это больше не фаворит РПЛ , поэтому Ганчаренко нельзя воспринимать, как наставника богатых и амбициозных. А для молодой команды нормально издеваться над фанатами. Тем более, игра в целом лучше, чем результаты. Есть грубейшие ошибки в защите, но такой ЦСКА второй по пропущенным после «Зенита» во всей РПЛ – остальные еще хуже. Недобрала атака, но по качеству моментов «армейцы» выше команд Карпина, Мусаева и Тедеско. Не сказать, что это полный провал – третье место в лиге по xG.

Игра с «Зенитом» - очень кстати

Серия из пяти матчей без побед – четыре поражения и ничья с «Уфой», что многих фаворитов обыграла, стала следствием положения клуба и ошибок всех участников процесса. Тот случай, когда смена тренера будет смотреться странно. Проблема в целой команде. Влашич, Обляков, Ахметов, Дивеев и Чалов могут очаровывать в отдельно взятый вечер – уже так делали, и не раз. Да, Акинфеев и Фернандес переели футбола, но умеют возвращаться на пик формы.

Стабильности нет – вот коренная проблема. В прошлом сезоне ушли на зимний перерыв на второй строчке, но весной догнало отсутствие командного опыта. И Бекао стал ошибаться, и Влашич недобрал, и остальные в итоге Ганчаренко подвели. Четко понимают, поэтому просто проигрывают, а не сливают тренера. Дело не в первую очередь в тренере, как было у «Спартака», где тоже проект молодой, но собран за куда большие деньги и с подушкой безопасности на будущее.

У ЦСКА никаких гарантий нет. Конечно, Ганчаренко может спровоцировать отставку, если влетит и «Зениту», и «Ференцварошу». И наоборот - могут по привычке собрать серию побед, а до зимы будут высоко в таблице РПЛ , хлопнув дверью перед вылетом из Лиги Европы. ЦСКА всегда был таким, просто раньше базис оставался чемпионским, а сейчас Гогуа, Шарлия, Кучаев и Бистрович отвечают за безопасность, и явно не готовы.

Опыта не хватает, поэтому 29 октября 2019 года любые разговоры об увольнении Ганчаренко как мудром решении, которое выведет из кризиса – глупость. Нет замены, нет оснований полагать, что сильному тренеру ЦСКА с непонятным финансовым положением нужен. Следовательно, кто заварил кашу – тому расхлебывать. Ганчаренко допустил, что моментов куча, а по голам наравне с «Уралом».

Смотрит, что пропускают в РПЛ мало, а проиграли уже четырежды. Значит, Виктор Михайлович получает время до конца года, чтобы исправить ситуацию. А если окажется, что наставник сам поплыл, коленки дрожат, команда его не слышит, разрывы между линиями по-прежнему впечатляют, паника в глазах заметна и реализация продолжает хромать – тогда зимой придется сменить Ганчаренко, поскольку другого выхода не останется.

Сейчас вариант не паниковать есть. Понимая, что «Зенит» может разнести зеленый ЦСКА дома, в остальных матчах года важно сыграть круто, как по ходу серии после дерби со «Спартаком», когда одержали пять побед в РПЛ подряд. ЦСКА в этом сезоне не ужасный, а вечно молодой и часто противоречивый. Попытка найти одного крайнего удобна, но у московского клуба проблем немало, и не все связаны с Ганчаренко.