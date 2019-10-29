Увольнять Ганчаренко глупо. Лучше для ЦСКА только один тренер

Сферических коней в вакууме мог круто тренировать Аллегри, но «Соккер.ру» спускается на грешный ипподром, оценивая положение ЦСКА.
Есть три вопроса при смене тренера
«Армейцы» проиграли семь матчей в сезоне. Были стыдные влеты – «Спартаку» Кононова, или «Лудогорцу». Поражения от «Эспаньола» и «Ференцвароша» дома – предательство фанатов, что отдали деньги за билеты на ЛЕ. Уступили в своих стенах «Динамо» нового молодого тренера в дерби - прокол. Карпин тоже молодой, если делает новых людей в 50 лет – ему ЦСКА проиграл явно, хотя и дергался после 0:3.
Значит ли черная серия, что «армейцам» немедленно нужно уволить наставника? Не совсем, ведь в деле о замене автора всех побед и виновника каждого поражения в футболе есть три составляющих, три вопроса. Первый связан с тем, подходит ли тренер конкретной команде? Виктор Ганчаренко однозначно вписался – руководству подошел, а футболисты его защищают, берут вину на себя. Так происходит далеко не всегда, за Кононова один Джикия для проформы вступился, но вяло.
Вторая составляющая при смене наставника – результаты и игра. Работают плохо, проигрывают часто. По этому пункту Ганчаренко набрал баллов на увольнение. Хотя важно отметить, что тактически ЦСКА не всегда ужасен, а в РПЛ до второго места по-прежнему три пункта, не больше, ведь «Локомотив» проиграл, а «Краснодар» - не выиграл. Не только у ЦСКА осечки случаются, они не 11-е в таблице.
Третья и очень важная составляющая при кадровом вопросе – увольнять тренера нужно тогда, когда нашел более подходящую и сильную замену. И вот такого человека у Евгения Гинера нет. Смешное предложение вернуть Долматова – не того, что рэпер Гуф, а того, что Олег Васильевич, органично смотрится разве что рядом с идеей воскресить для футбола Газзаева. Евгений Леннорович всякое видел, но так низко не падал.
Только один наставник подходит
В России тренера для ЦСКА нет. Значит, нужно приглашать иностранца. Но кто сильный пойдет в клуб, где нет возможности навязать «Зениту» и «Локомотиву» финансовую войну? Ни один Спаллетти не согласится. А менять Ганчаренко на середняка – глупость несусветная. Немец Тедеско был нужен «Спартаку», поскольку в концепции есть немец Цорн и деньги, а у ЦСКА другая история. Гинер с иностранцами не всегда ладил, как помните.
Одновременно критиковать тренера нужно и важно. Ганчаренко логично временно оставить не потому, что работает хорошо, а потому что объяснений временного кризиса ЦСКА более чем достаточно. И причины не завязаны строго на тренере, как были почти все игровые проблемы «Спартака» при Кононове. У «армейцев» кредиты, нет притока новых Фернандесов, и за короткое время сменили почти весь состав – остались Игорь и Марио.
Такую команду – еще и молодую, должно лихорадить, это часть процесса создания коллектива. Если «Спартак» трясло еще и потому, что отторгали тренера, то Ганчаренко подставила молодежь. Влашичу, Бистровичу, Ахметову и Чалову важно осознать, что в Москве они не только ради побед над «Реалом», но и гнилой силос жевать тоже иногда придется. Мамаева, Еременко и Ионов уже не в Москве бегают, и Сигурдссон в ЦСКА не ростовский, сложные современные тактические идеи молодым не заходят.
Виноват ли главный тренер? Конечно же, Ганчаренко многовато ошибается. Карпину и болгарину Стоеву, например, проиграл показательно. Но не во всем крайний белорус, ведь сползание ЦСКА с вершины чемпионских позиций является логичным. Наоборот слишком высоко в РПЛ, хотя в Лиге Европы их ставят на место. Надо учиться, работать, пробовать новое – осознавая, что эксперименты в обороне влияют, чехарда сказалась на количестве моментов и пропущенных мячей.
Но если проанализировать трезво и спокойно, то вывод один. Для ЦСКА в природе существует только один тренер, которого можно назначить вместо Ганчаренко хоть завтра, и верить, что результаты будут куда лучше. Этот тренер - Леонид Слуцкий с братьями Березуцкими в штабе. Но бывшему наставнику чемпионских лет и в Голландии хорошо живется. Так что у ЦСКА попросту нет достойных вариантов. А вот шанс, что Ганчаренко выйдет из кризиса, как десяток раз выходил сам Слуцкий, имеется.
Молодость сказывается с весны
«Армейцы» - специфический клуб. Отдельные новобранцы плохо понимают, куда попали – на войну реагируют банальным исполнением устава. ЦСКА ведь не сказать, чтобы играет ужасно, но дарят соперникам победы, искра пропала. Ужасная реализация – даже с «точек» не забили трижды в РПЛ, детские ошибки в обороне, любительские разрывы между линиями, квелая игра центрального форварда.
Приказы бывают неверными, но виноватыми также исполнители. Футболисты ЦСКА чувствуют, что Ганчаренко объясняет им одно, а на поле показывают совершенно другое. Такой вывод можно сделать из побед над «Локомотивом» и «Краснодаром», например, когда тренера слышали. Слишком много впустую потраченной энергии и слишком мало солидности в плохих играх. Но можно ли вешать все на Ганчаренко, если средний возраст основы на РПЛ всего 23.26 года, а без Акинфеева вообще 22.3?
Даже у «Краснодара» без Газинского, Классона и Кабельи – средний возраст трио равен 28.7 лет, нынешняя основа под 26 лет на брата. И то, «быки» иногда играют, как юноши. А у ЦСКА не было другого выбора – пришлось попрощаться с ветеранами с большой зарплатой и набрать дешевую молодежь. И в прошлом сезоне шли на пятое место, если бы не подарок «Спартака», так почему сейчас такая реакция на… пятом месте? Непривычно видеть частые поражения ЦСКА? Привыкайте, времена изменилось.
Это больше не фаворит РПЛ, поэтому Ганчаренко нельзя воспринимать, как наставника богатых и амбициозных. А для молодой команды нормально издеваться над фанатами. Тем более, игра в целом лучше, чем результаты. Есть грубейшие ошибки в защите, но такой ЦСКА второй по пропущенным после «Зенита» во всей РПЛ – остальные еще хуже. Недобрала атака, но по качеству моментов «армейцы» выше команд Карпина, Мусаева и Тедеско. Не сказать, что это полный провал – третье место в лиге по xG.
Игра с «Зенитом» - очень кстати
Серия из пяти матчей без побед – четыре поражения и ничья с «Уфой», что многих фаворитов обыграла, стала следствием положения клуба и ошибок всех участников процесса. Тот случай, когда смена тренера будет смотреться странно. Проблема в целой команде. Влашич, Обляков, Ахметов, Дивеев и Чалов могут очаровывать в отдельно взятый вечер – уже так делали, и не раз. Да, Акинфеев и Фернандес переели футбола, но умеют возвращаться на пик формы.
Стабильности нет – вот коренная проблема. В прошлом сезоне ушли на зимний перерыв на второй строчке, но весной догнало отсутствие командного опыта. И Бекао стал ошибаться, и Влашич недобрал, и остальные в итоге Ганчаренко подвели. Четко понимают, поэтому просто проигрывают, а не сливают тренера. Дело не в первую очередь в тренере, как было у «Спартака», где тоже проект молодой, но собран за куда большие деньги и с подушкой безопасности на будущее.
У ЦСКА никаких гарантий нет. Конечно, Ганчаренко может спровоцировать отставку, если влетит и «Зениту», и «Ференцварошу». И наоборот - могут по привычке собрать серию побед, а до зимы будут высоко в таблице РПЛ, хлопнув дверью перед вылетом из Лиги Европы. ЦСКА всегда был таким, просто раньше базис оставался чемпионским, а сейчас Гогуа, Шарлия, Кучаев и Бистрович отвечают за безопасность, и явно не готовы.
Опыта не хватает, поэтому 29 октября 2019 года любые разговоры об увольнении Ганчаренко как мудром решении, которое выведет из кризиса – глупость. Нет замены, нет оснований полагать, что сильному тренеру ЦСКА с непонятным финансовым положением нужен. Следовательно, кто заварил кашу – тому расхлебывать. Ганчаренко допустил, что моментов куча, а по голам наравне с «Уралом».
Смотрит, что пропускают в РПЛ мало, а проиграли уже четырежды. Значит, Виктор Михайлович получает время до конца года, чтобы исправить ситуацию. А если окажется, что наставник сам поплыл, коленки дрожат, команда его не слышит, разрывы между линиями по-прежнему впечатляют, паника в глазах заметна и реализация продолжает хромать – тогда зимой придется сменить Ганчаренко, поскольку другого выхода не останется.
Сейчас вариант не паниковать есть. Понимая, что «Зенит» может разнести зеленый ЦСКА дома, в остальных матчах года важно сыграть круто, как по ходу серии после дерби со «Спартаком», когда одержали пять побед в РПЛ подряд. ЦСКА в этом сезоне не ужасный, а вечно молодой и часто противоречивый. Попытка найти одного крайнего удобна, но у московского клуба проблем немало, и не все связаны с Ганчаренко.
Не исключено, что Виктор Михайлович доработается до увольнения. Но кружок гадания не стоит путать с отделом анализом настоящего. Здесь и сейчас Ганчаренко – неидеальная, но лучшая опция. И ЦСКА - не «Спартак», в саморазрушение не играли, вредить себе не привыкли. Смена тренера ради смены будет вредительством, проблематика куда глубже и затрагивает не только тренера.