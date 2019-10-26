Тедеско: «Я всегда держу под прицелом молодых игроков „Спартака“»

Наставник «Спартака» поделился мнением о молодых игроках клуба.

Мы говорили с Булатовым на прошлой неделе, и у нас установились хорошие отношения. Я верю в то, что нужно обращать внимание на молодых футболистов, которые есть в клубе. Как главный тренер «Спартака-2» Виктор находится непосредственно в команде и может наблюдать за тем, как тренируются и восстанавливаются ребята. Поэтому я могу позвонить ему в субботу и сказать, например, что мне нужен Глушенков. А он скажет: «Нет, я не могу его посоветовать, потому что он плохо отработал на прошлой неделе. Но могу посоветовать кого-то другого». И это правильно.

Я уже видел в деле Глушенкова, Руденко… Миша Игнатов сейчас работает с нами. Он очень талантливый футболист, несмотря на возраст. Я всегда держу под прицелом наших молодых игроков.

Говоря о молодых футболистах, забыл упомянуть Рассказова. Он еще молод, но могу сказать с уверенностью, что он хорошо показал себя в матче с «Рубином». Возможно, его немного не хватило в атакующих действиях. Я уже с ним об этом говорил. Игрой Николая очень доволен.