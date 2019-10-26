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Тедеско: «Я всегда держу под прицелом молодых игроков „Спартака“»

сегодня, 15:21

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о молодых игроках клуба.

Мы говорили с Булатовым на прошлой неделе, и у нас установились хорошие отношения. Я верю в то, что нужно обращать внимание на молодых футболистов, которые есть в клубе. Как главный тренер «Спартака-2» Виктор находится непосредственно в команде и может наблюдать за тем, как тренируются и восстанавливаются ребята. Поэтому я могу позвонить ему в субботу и сказать, например, что мне нужен Глушенков. А он скажет: «Нет, я не могу его посоветовать, потому что он плохо отработал на прошлой неделе. Но могу посоветовать кого-то другого». И это правильно.

Я уже видел в деле Глушенкова, Руденко… Миша Игнатов сейчас работает с нами. Он очень талантливый футболист, несмотря на возраст. Я всегда держу под прицелом наших молодых игроков.

Говоря о молодых футболистах, забыл упомянуть Рассказова. Он еще молод, но могу сказать с уверенностью, что он хорошо показал себя в матче с «Рубином». Возможно, его немного не хватило в атакующих действиях. Я уже с ним об этом говорил. Игрой Николая очень доволен.

Отметим, что Тедеско также прокомментировал предстоящий матч «Спартака» против «Локомотива» в 14-м туре РПЛ.

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волгодон 2
волгодон 2
   53 / 883
сегодня в 15:25
Тарасовские ребятишки сидят у румына на мушке,не дергаясь,не мешая обогащать расхитителя народных нефтяных активов Цорна,который обещал поделиться)
RIR68
RIR68
   192 / 883
сегодня в 15:24
предатели Родины Старостины рады, что немец держит на прицеле русских(
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