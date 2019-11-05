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Уткин считает, что Вилков хорошо отсудил матч «Зенита» и ЦСКА

05 ноября 2019, 14:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который положительно оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

Не то чтоб мне хотелось просунуть своё эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!» – чем они вас удивляют?

Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка.

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   266 / 946
06 ноября в 16:38
Уткин троль и читать его надо между строк. У вилковой была задача не дать ЦСКА обыграть газовую колонку, вилкова с ней справилась.
ABir
ABir
   220 / 946
05 ноября в 23:23
Даже если и было судейство в этом матче не на самом высоком уровне, на итоговом результате матча это никак не сказалось
Инокентий
Инокентий ответил Террпсихора
   886 / 946
05 ноября в 20:47
а потом Вася добавил: только я матч не смотрел!
Это ты не смотрел(а).
Террпсихора
Террпсихора
05 ноября в 20:44
а потом Вася добавил: только я матч не смотрел!
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Jeck Denielse
   338 / 946
05 ноября в 20:29
Всё правильно..... Ругать по итогам одного матча Вилкова ....но закрывать глаза на остальную "лапочинско-москалёвскую" раздачу очков - несерьёзно..... Какие критерии приняты - так судьи и работают.....
А что вообще было в том матче? Я ничего не заметил, был честный свист. Это все тарасовский свинарник пытается раздуть муху в слона.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил drug01
   338 / 946
05 ноября в 20:28
Уткин ближе к Газпрому....
Да ты чего - он же наш, тарасовский. Хоть на габариты его посмотри, а потом говори.
SHMEL
SHMEL ответил тумба-юмба
   127 / 946
05 ноября в 20:10
Так ты и не понял что сказал вася.Читай больше книжек.
Рад за тебя,что ты такой понятливый после прочтения "Му-му" и "Каштанки"...
Гавроша
Гавроша ответил oFANATo
   46 / 946
05 ноября в 19:14
Вася красавчик, продолжает троллить газпроект с Вилковым. Бу га га.
У твоего красно-белого ваньки никогда слюна с желчью не иссякнет, едва он вспомнит про Зенит.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 19:12
А кто больше всех на визжал на Соккере.Ру - не свиньи ли? Такую уж вонь развели, хоть носки затыкай. И вот, их самый яростный сторонник похвалил вилкова и сказал что все было правильно. Так какие еще могут быть разговоры?


Я тоже смотрел матч, и честно скажу - вилков свистел честно. Просто клячи привыкли, что их везде и всегда тянут, а тут все-лишь не потянули. И понесло г...

Я предлагаю, оставить все в прошлом (мнение свиней не учитывается), ничья всех устроила, и все.
drug01
drug01
   124 / 946
05 ноября в 19:11
Уткин ближе к Газпрому....
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 19:06
Вася красавчик, продолжает троллить газпроект с Вилковым. Бу га га.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 18:50
Вася знает, Вася врать не будет...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
05 ноября в 18:19
Великолепно.
cska1948
cska1948
   22 / 946
05 ноября в 17:24
"...Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка."
-------------------
В переводе с утиного на русский: Вася сказал, что перед Вилковым стояла задача облегчить Зениту задачу по добыванию трех очков в матче. Вилков со своей задачей справился, а то что Зенит не смог воспользоваться предоставленной Вилковым форой в одного игрока почти на целый тайм, так это проблема Зенита, а не Вилкова. Собственно об этом же говорит и Егоров: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!»
sniper_klon
sniper_klon ответил cska plus
   876 / 946
05 ноября в 17:12
Эго из семества птиц не с той ноги встал.
Ты в сарказм совсем не умеешь?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 17:11
Всё правильно.....
Ругать по итогам одного матча Вилкова ....но закрывать глаза на остальную "лапочинско-москалёвскую" раздачу очков - несерьёзно.....
Какие критерии приняты - так судьи и работают.....
тумба-юмба
тумба-юмба ответил SHMEL
   284 / 946
05 ноября в 16:25
Баба яга опять против.Жирый туалетный утёнок привык,что плыть нужно всегда против течения,особенно если это течение из сливного бачка...
Так ты и не понял что сказал вася.Читай больше книжек.
Т34
Т34
   27 / 946
05 ноября в 16:11
Вася хорошо сказал. Молодец Вилков. Молодец Егоров. Еще больше молодец Дюков. А вот точку, которую выставил газпромовский зенит оценить невозможно. Главное, что есть такая точка.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
05 ноября в 16:03
а если без точек и по делу ?
kts
kts
   61 / 946
05 ноября в 15:47
Вася красавец...Как сказал!!! 👋👋👋
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 946
05 ноября в 15:37
Опять эта гадина.
bratskij
bratskij
   605 / 946
05 ноября в 15:37
Утырок вилков не справился со своей задачей, потому что он не успел поставить еще 6 пенальти в ворота ЦСКА, но ничего, во втором круге поставит, упоротый егоров постарается.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
05 ноября в 15:36
Баба яга опять против.Жирый туалетный утёнок привык,что плыть нужно всегда против течения,особенно если это течение из сливного бачка...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
05 ноября в 15:14
Троллинг высшего уровня) Вопрос возможно ли отсудить на отлично, если это матч Газпрома?))
Gruznoff
Gruznoff
   235 / 946
05 ноября в 15:03
Хоть иногда Уткин трезво рассуждает.
КАМЮ
КАМЮ
   87 / 946
05 ноября в 14:55
Всё так и есть. Вилок справился со своей задачей на "хорошо".
На "отлично" надо было ещё и пенку ставить
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
05 ноября в 14:53
Траллит дюкова
pam06
pam06
   12 / 946
05 ноября в 14:52
Это лучшее высказывание по работе Вилкова. Самое интересное, что с ним легко согласятся как представители одной стороны, так и другой...
Для тех кто не видит в работе Вилкова предвзятости - высказывание устроит без подтекста;
Для тех кто считает работу Вилкова предвзятой - почувствуйте утонченность мысли, сарказм...
Сразу видна "рука" МАСТЕРА!!!!
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
05 ноября в 14:52
Вася вновь продемонстрировал, что больше понимает в филологии и либеральных митингах, чем в футболе.
Союзник противников
Союзник противников ответил cska plus
   23 / 946
05 ноября в 14:50
Эго из семества птиц не с той ноги встал.
Ты не понял его сарказма про "задачи" и "точку".Тут он прав,говоря,что легко представить,что судейство было "правильным".
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