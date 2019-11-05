Уткин считает, что Вилков хорошо отсудил матч «Зенита» и ЦСКА

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который положительно оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).
Не то чтоб мне хотелось просунуть своё эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!» – чем они вас удивляют?
Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка.
Я тоже смотрел матч, и честно скажу - вилков свистел честно. Просто клячи привыкли, что их везде и всегда тянут, а тут все-лишь не потянули. И понесло г...
Я предлагаю, оставить все в прошлом (мнение свиней не учитывается), ничья всех устроила, и все.
Я тоже смотрел матч, и честно скажу - вилков свистел честно. Просто клячи привыкли, что их везде и всегда тянут, а тут все-лишь не потянули. И понесло г...
Я предлагаю, оставить все в прошлом (мнение свиней не учитывается), ничья всех устроила, и все.
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В переводе с утиного на русский: Вася сказал, что перед Вилковым стояла задача облегчить Зениту задачу по добыванию трех очков в матче. Вилков со своей задачей справился, а то что Зенит не смог воспользоваться предоставленной Вилковым форой в одного игрока почти на целый тайм, так это проблема Зенита, а не Вилкова. Собственно об этом же говорит и Егоров: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!»
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В переводе с утиного на русский: Вася сказал, что перед Вилковым стояла задача облегчить Зениту задачу по добыванию трех очков в матче. Вилков со своей задачей справился, а то что Зенит не смог воспользоваться предоставленной Вилковым форой в одного игрока почти на целый тайм, так это проблема Зенита, а не Вилкова. Собственно об этом же говорит и Егоров: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!»
Ругать по итогам одного матча Вилкова ....но закрывать глаза на остальную "лапочинско-москалёвскую" раздачу очков - несерьёзно.....
Какие критерии приняты - так судьи и работают.....
Ругать по итогам одного матча Вилкова ....но закрывать глаза на остальную "лапочинско-москалёвскую" раздачу очков - несерьёзно.....
Какие критерии приняты - так судьи и работают.....
На "отлично" надо было ещё и пенку ставить
На "отлично" надо было ещё и пенку ставить
Для тех кто не видит в работе Вилкова предвзятости - высказывание устроит без подтекста;
Для тех кто считает работу Вилкова предвзятой - почувствуйте утонченность мысли, сарказм...
Сразу видна "рука" МАСТЕРА!!!!
Для тех кто не видит в работе Вилкова предвзятости - высказывание устроит без подтекста;
Для тех кто считает работу Вилкова предвзятой - почувствуйте утонченность мысли, сарказм...
Сразу видна "рука" МАСТЕРА!!!!