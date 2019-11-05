Уткин считает, что Вилков хорошо отсудил матч «Зенита» и ЦСКА

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который положительно оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

Не то чтоб мне хотелось просунуть своё эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!» – чем они вас удивляют?

Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка.