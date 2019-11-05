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Ерохин: «„РБ Лейпциг“ уверенно чувствует себя в атаке»

05 ноября 2019, 15:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг»

В Лиге чемпионов группа у нас достаточно ровная, но у каждого соперника есть стиль, которого они стараются придерживаться. Например, «Лион» — атлетичная команда, которая действует чаще за счёт индивидуальных качеств игроков. «Бенфика» отличается быстрым переходом из обороны в атаку. «РБ Лейпциг» — это про контроль мяча, игру между линиями, контратаки. Первые три матча показали, что мы можем конкурировать со всеми этими командами.

«РБ Лейпциг» уверенно чувствует себя в атаке, имеет много вариаций игры в зависимости от соперника. Есть креативная атакующая группа игроков, от которых исходит острота и нестандартные действия. Есть два центральных полузащитника — Кевин Кампль и Конрад Лаймер, последний забил нам в Лейпциге. Они выстраивают игру команды и руководят её темпом.

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Все комментарии
Вася45
Вася45
05 ноября в 23:00
Всю игру про76
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 19:20
Пришло время проверять их уверенность в защите.....
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 17:24
Лучший игрок "зеньки" правильно соображает - накидают бомжам сегодня пиндюлей!
time out
time out
   53 / 946
05 ноября в 16:05
Не парься, Ерохин! У вас есть великий коуч Сярожа Семак, он вам такую тактику выдаст, что Лейпциг забудет про всю свою уверенность и уже в перерыве стираться пойдет.
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 946
05 ноября в 15:39
Ерохин, отскочите на ничьишку --и это уже будет победа.И не гоните, не то 2 уже в первом тайме получите.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   462 / 946
05 ноября в 15:26
Накажите их.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 15:21
Ерохина должна волновать своя уверенность.
Лиговский
Лиговский
   348 / 946
05 ноября в 15:08
Главное, чтобы Ерохин был так же уверен.
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