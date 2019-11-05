Ерохин: «„РБ Лейпциг“ уверенно чувствует себя в атаке»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

В Лиге чемпионов группа у нас достаточно ровная, но у каждого соперника есть стиль, которого они стараются придерживаться. Например, «Лион» — атлетичная команда, которая действует чаще за счёт индивидуальных качеств игроков. «Бенфика» отличается быстрым переходом из обороны в атаку. «РБ Лейпциг» — это про контроль мяча, игру между линиями, контратаки. Первые три матча показали, что мы можем конкурировать со всеми этими командами.

«РБ Лейпциг» уверенно чувствует себя в атаке, имеет много вариаций игры в зависимости от соперника. Есть креативная атакующая группа игроков, от которых исходит острота и нестандартные действия. Есть два центральных полузащитника — Кевин Кампль и Конрад Лаймер, последний забил нам в Лейпциге. Они выстраивают игру команды и руководят её темпом.