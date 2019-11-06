Бубнов: «В РПЛ Дзюба может куражиться, но в Германии таких игроков хватает»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

Сергей Семак понимал, что «Зенит» не сможет взять мяч под контроль. В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счёт превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками. Отсюда и оборонительная тактика на игру с расчётом на ничью или при должном везении победу с минимальным счётом.

Чуть ли не впервые «Зенит» вышел с тремя центральными защитниками, уплотнил среднюю линию, рассчитывал на выход в атаку благодаря длинным передачам и резвым флангам. На деле ничего из этого не сработало. Игра в три центральных требует адаптации и отладки, до перерыва с грехом пополам работал только левый фланг, полузащита не успевала за соперником, форварды оказались отрезанными, вдобавок столкнулись с плотной опекой. В результате «Зенит» остался совсем без мяча, бегал за ним так, как сам гоняет в Премьер-Лиге уступающих в классе соперников. Ни одного верного голевого момента за весь матч.

Примечательно, что две недели назад в Германии «Зенит» смотрелся гораздо увереннее, особенно в первом тайме. Очевидно, что главная причина в «Лейпциге», который значительно прибавил за этот отрезок, о чём говорит и сегодняшний матч, и вдохновенная игра в чемпионате Германии. Команда Нагельсманна была быстрее «Зенита», неустанно давила, даже поведя в счёте, не отдавала инициативу. «Лейпциг» не позволил сопернику создать даже подобие внятного финального штурма. Это наглядная демонстрация разницы уровней Бундеслиги и чемпионата России.

В этом смысле показателен пример Дзюбы, который был очень зол. Средняя линия не обеспечивала передачами, а самого его плотно опекали. Ещё при равном счёте он накричал на Оздоева, затем в сердцах швырнул мяч о землю, когда при контратаке не нашлось никого, кто мог бы кинуть аут. После перерыва эмоциональное напряжение вылилось в агрессивную стычку с защитником Упамекано, который не давал форварду продохнуть. В РПЛ габаритный Дзюба просто расталкивает оппонентов, выигрывает большинство единоборств, может позволить себе играть пятками, куражиться, делать, что хочет, но в Бундеслиге таких игроков хватает. Хотелось проявить себя с лучшей стороны, выдать убедительный матч на высоком уровне… Задача оказалась непосильной.

Судьба «Зенита» по-прежнему в его руках. Другое дело, что одержать две победы в оставшихся матчах будет очень сложно. «Лион» обыграл «Лейпциг», которому петербуржцы дважды проиграли, а «Бенфика» на своём поле куда опаснее, чем в гостях. Шансы пройти дальше остаются, но для этого нужно серьёзно прибавлять.