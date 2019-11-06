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Бубнов: «В РПЛ Дзюба может куражиться, но в Германии таких игроков хватает»

06 ноября 2019, 01:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

Сергей Семак понимал, что «Зенит» не сможет взять мяч под контроль. В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счёт превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками. Отсюда и оборонительная тактика на игру с расчётом на ничью или при должном везении победу с минимальным счётом.

Чуть ли не впервые «Зенит» вышел с тремя центральными защитниками, уплотнил среднюю линию, рассчитывал на выход в атаку благодаря длинным передачам и резвым флангам. На деле ничего из этого не сработало. Игра в три центральных требует адаптации и отладки, до перерыва с грехом пополам работал только левый фланг, полузащита не успевала за соперником, форварды оказались отрезанными, вдобавок столкнулись с плотной опекой. В результате «Зенит» остался совсем без мяча, бегал за ним так, как сам гоняет в Премьер-Лиге уступающих в классе соперников. Ни одного верного голевого момента за весь матч.

Примечательно, что две недели назад в Германии «Зенит» смотрелся гораздо увереннее, особенно в первом тайме. Очевидно, что главная причина в «Лейпциге», который значительно прибавил за этот отрезок, о чём говорит и сегодняшний матч, и вдохновенная игра в чемпионате Германии. Команда Нагельсманна была быстрее «Зенита», неустанно давила, даже поведя в счёте, не отдавала инициативу. «Лейпциг» не позволил сопернику создать даже подобие внятного финального штурма. Это наглядная демонстрация разницы уровней Бундеслиги и чемпионата России.

В этом смысле показателен пример Дзюбы, который был очень зол. Средняя линия не обеспечивала передачами, а самого его плотно опекали. Ещё при равном счёте он накричал на Оздоева, затем в сердцах швырнул мяч о землю, когда при контратаке не нашлось никого, кто мог бы кинуть аут. После перерыва эмоциональное напряжение вылилось в агрессивную стычку с защитником Упамекано, который не давал форварду продохнуть. В РПЛ габаритный Дзюба просто расталкивает оппонентов, выигрывает большинство единоборств, может позволить себе играть пятками, куражиться, делать, что хочет, но в Бундеслиге таких игроков хватает. Хотелось проявить себя с лучшей стороны, выдать убедительный матч на высоком уровне… Задача оказалась непосильной.

Судьба «Зенита» по-прежнему в его руках. Другое дело, что одержать две победы в оставшихся матчах будет очень сложно. «Лион» обыграл «Лейпциг», которому петербуржцы дважды проиграли, а «Бенфика» на своём поле куда опаснее, чем в гостях. Шансы пройти дальше остаются, но для этого нужно серьёзно прибавлять.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   503 / 946
07 ноября в 00:52
Если тренер пишет в интервью, что не знает что делать со скоростью Лейпцига и как её,, нивилировать", то команда Зенит с подачи тренера вышла испуганной и опущенной, в отличае от клуба Славии, тренер которой не поливал себе голову ...ом, а настраивал игроков на матч и не провалил, а сыграл вничью против Барсы, а Славия ведь в десятки раз если не больше стоит меньше чем Барселона.
mars6791
mars6791 ответил Литейный 4
   622 / 946
06 ноября в 20:04
Таков уовень нашего чемпионата. С кем спрашивается Зениту повышать свой уровень. С десятиместными покорителями антирекордов?
так раздайте деньги бедным клубам, не скупайте пачками игроков у клубов победнее, ослабляя заодно конкурентов, воспитывайте своих - питерских пацанов для большого футбола, смотришь и будет с кем уровень поднимать. Ну или перейдите в бундеслигу , наверное вам так проще, сибирского газа дофига еще.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
06 ноября в 14:02
    FROBI
    FROBI
       129 / 946
    06 ноября в 12:13
    Одно слово: полено и немецкий гарнитур. Диагноз: несовместимо.
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    06 ноября в 10:38
    Упамекано просто деклассирует покорителя Сан-Марино. Такого унижения одним игроком другого я давненько не видел
    galem72
    galem72
       165 / 946
    06 ноября в 10:35
    Не патриотично он как-то в отношение зюбы. Его ведь пропаганда так навязывает в массы, а Бубнов его в обыкновение переодевает. ))
    RussianMango
    RussianMango
       50 / 946
    06 ноября в 10:27
    Кпк может повыситься уровень зенита, когда остальные клубы слабее...еще и судьи красную дорожку стелят.
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    06 ноября в 09:14
    Согласен, Дзюба может легко куражится и забивать свиньям аутсайдерам с десятого места. А в Лиге Чемпионов другой уровень.Гыгыгы
    nubom
    nubom
       68 / 946
    06 ноября в 09:08
    Дзюба точно занимался не своим делом
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Литейный 4
       67 / 946
    06 ноября в 08:38
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         45 / 946
      06 ноября в 08:25
      Настоящий Дзюба был вчера. Аппогей-ЧЕ. Не делайте себе кумира.
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      06 ноября в 08:14
      Редкий случай когда всецело можно согласиться с бубном.
      plusnindimon
      plusnindimon
         331 / 946
      06 ноября в 08:07
      Ну если Зенит зацепится за 3 место, будет хорошо!
      Литейный 4
      Литейный 4
         9 / 946
      06 ноября в 07:45
      Таков уовень нашего чемпионата. С кем спрашивается Зениту повышать свой уровень. С десятиместными покорителями антирекордов?
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         230 / 946
      06 ноября в 06:25
      Орбан в первой игре и Упамекано в ответке должно быть изрядно охладили пыл Артема на предмет отъезда в топ-чемпионат.
      ABir
      ABir
         220 / 946
      06 ноября в 06:20
      Т.е. В Европе Дзюбе делать нечего, лучше быть в России звездой, чем там серой мышкой. Никуда Артём уже не поедет, да и возраст уже не тот
      Aris
      Aris
         253 / 946
      06 ноября в 06:05
      Дзюба откровенно хамил! И получили то, что причиталось!
      beefs
      beefs
         281 / 946
      06 ноября в 03:42
      Дзюба хорош только в России...
      mihaluch
      mihaluch
         85 / 946
      06 ноября в 03:32
      Если Дзюба лучший в России,то понятно каков уровень отечественного футбола.
      makerdream
      makerdream
         375 / 946
      06 ноября в 03:29
      как всегда правду в матку
      mangoх12
      mangoх12
         21 / 946
      06 ноября в 02:52
      Только в РПЛ такое полено за звезду считают
      Сантус
      Сантус ответил Остапчук 67
         65 / 946
      06 ноября в 02:39
      Не каркай перед матчами сборной. А то, что ему нечего делать в Европе, понятно и без тебя.
      А что решают матчи сборной сейчас?Всё,фанфары уже проиграли,*МЫ НА ЕВРО*,думаешь кто то будет рвать опу?Не,карликов конечно отметелят....
      Belgie2009
      Belgie2009
         476 / 946
      06 ноября в 02:38
      Много букв... Бубнов одним словам)
      Сантус
      Сантус
         65 / 946
      06 ноября в 02:35
      Такие как Дзюба в Германии штабелями лежат....у барбекюшниц....)
      Лакшери
      Лакшери ответил Остапчук 67
         464 / 946
      06 ноября в 02:26
      - Черышев уже ((
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         434 / 946
      06 ноября в 02:07
      Не каркай перед матчами сборной.
      А то, что ему нечего делать в Европе, понятно и без тебя.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         4 / 946
      06 ноября в 02:03
      В принципе - все по делу!!! Придраться не к чему.
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