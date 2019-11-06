Промес: «Глушаков был большим лидером. Про слив Карреры ничего не знаю»

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к бывшему капитану «красно-белых» Денису Глушакову.
Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды и в том числе из-за него мы и стали чемпионами.
Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, — он большой лидер.
Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю.