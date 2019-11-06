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Промес: «Глушаков был большим лидером. Про слив Карреры ничего не знаю»

06 ноября 2019, 03:44

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к бывшему капитану «красно-белых» Денису Глушакову.

Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды и в том числе из-за него мы и стали чемпионами.

Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, — он большой лидер.

Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   459 / 946
06 ноября в 11:33
То что Глушаков может быть лидером,это факт,это я замечаю в Ахмате.
time out
time out ответил cska plus
   53 / 946
06 ноября в 08:49
Губошлёп лидер по сливам.
Кони-то куда прут? У себя порядок наведите. Творится бардак такой, что уже наружу стал вылезать. Скоро бульбаша слив начнется.
Т34
Т34
   27 / 946
06 ноября в 08:45
Опять начинают вытягивать старые темы. Вот неймется кому-то.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 06:51
Промеса не было и про Глушакова он ничего не знает.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 06:31
Губошлёп лидер по сливам.
ABir
ABir
   220 / 946
06 ноября в 06:07
С чего бы это Промес поднял данную тему?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RED_BLOOD
   20 / 946
06 ноября в 04:34
Этот метод нам знаком))
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   172 / 946
06 ноября в 03:52
нужно негатив стряхнуть с Зенита после Лейпцига, — выкинь «утку» про Спартак))))
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