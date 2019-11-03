Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений

03 ноября 2019, 19:31

В матче 11-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Брешией» случился расистский скандал. В одном из игровых эпизодов, когда мяч был у , болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли покинул поле и отправился в раздевалку, отказавшись продолжать матч.

Однако затем Балотелли все-таки сумели уговорить вернуться и возобновить игру.