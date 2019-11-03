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Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений

03 ноября 2019, 19:31
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 1Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

В матче 11-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Брешией» случился расистский скандал. В одном из игровых эпизодов, когда мяч был у Марио Балотелли, болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли покинул поле и отправился в раздевалку, отказавшись продолжать матч. 

Однако затем Балотелли все-таки сумели уговорить вернуться и возобновить игру.

Ранее УЕФА наказал «Лацио» частичным закрытием стадиона за расизм.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   233 / 946
04 ноября в 13:09
Почему когда чёрного называют черным это расизм.
А белого , белым это не расизм.

Роналду называют **** - это гомифибия.
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
04 ноября в 11:45
ну теперь ему это каждый матч будут орать.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 946
04 ноября в 08:12
Конечно, ведь зашкварился и деградировал в ОПЛ, ахаха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Шишанутый
   5 / 946
04 ноября в 08:12
Ты же сам кричал, - "москоляку на гиляку", или нацизм ты поощряешь? Ахаха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Жека10
   5 / 946
04 ноября в 08:10
Да какой там расизм?
У болельщиков все относительно, забил свой нигер - кричат слава Африке, забил чужой - кидают ему банан. Так повсеместно происходит)
Педро тарасовский
Педро тарасовский
04 ноября в 08:06
Балотелли нужно отправить играть домой в Африку, там бы такое с болельщиками ему не простили.
marse
marse
   598 / 946
04 ноября в 07:27
Это ответная реакция на то неуважение которое он проявляет к другим. Всё по делу
NGYRZ
NGYRZ ответил Сп62
   34 / 946
04 ноября в 00:29
А если бы судья остановил матч и засчитал техническое поражение хозяевам?
Это было бы справедливо. Вот тогда бы этим ур...дам на трибунах было бы не до выкриков.
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
03 ноября в 23:04
Обиделся на правду?
Жека10
Жека10
   835 / 946
03 ноября в 22:38
а говорили что в Италии нет расизма.
В любом случае ситуация неприятная для любого игрока
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   234 / 946
03 ноября в 22:12
видать правда глаза режет. Никакого патриотизма нет у него. Он должен был гордиться,что является афро-итальянцем.
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
03 ноября в 21:36
За столько лет ещё не привык к обзывалкам
Союзник противников
Союзник противников ответил minai
   23 / 946
03 ноября в 21:35
Европа - родина 3,14-дерастии.
Это -обобщённое понятие всего перечисленного мною.
minai
minai ответил Союзник противников
   139 / 946
03 ноября в 21:19
Европа-родина расизма,легализации наркомании,допинга,но борются с Россией.
Европа - родина 3,14-дерастии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cevin cigan
   25 / 946
03 ноября в 21:16
Меня всегда на него клинило. На его быдло-выходки! А тут пипец,на обиженку встал.
Просто уже и сам понял, что карьера/клоунада закончена, а внимание надо привлекать. Уверен, он еще и провоцирует там болельщиков как может.
cevin cigan
cevin cigan ответил Так Себе Аналитик
   118 / 946
03 ноября в 21:13
Бала не был таким сентиментальным, когда во времена Физручини в МС дротиками в молодежь кидался. Подрос, рязмяк))
Меня всегда на него клинило. На его быдло-выходки! А тут пипец,на обиженку встал.
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
03 ноября в 21:01
Надо Верону наказать за это снятеем очков! Нельзя прощать расизм.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
03 ноября в 20:27
Бала не был таким сентиментальным, когда во времена Физручини в МС дротиками в молодежь кидался. Подрос, рязмяк))
Сп62
Сп62
   95 / 946
03 ноября в 20:26
А если бы судья остановил матч и засчитал техническое поражение хозяевам?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   305 / 946
03 ноября в 19:55
ахахах..теперь все знают, как ослабить брешию)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
03 ноября в 19:45
Зря вернулся в сериал.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
03 ноября в 19:43
Европа-родина расизма,легализации наркомании,допинга,но борются с Россией.
justicе
justicе
   827 / 946
03 ноября в 19:42
Балотелли не мужик, тёлка. Чем больше будет обиженного включать, тем больше будут обзывать
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 19:36
Значит правильно они его называли.
Как можно так безответственно относиться к работе и подводить команду. Чего он этим добился? Только команду подвёл и зашкварился. Психологически неустойчивый тип, как местная многостаночница. Аха-ха)
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