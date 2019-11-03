Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений

В матче 11-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Брешией» случился расистский скандал. В одном из игровых эпизодов, когда мяч был у Марио Балотелли, болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли покинул поле и отправился в раздевалку, отказавшись продолжать матч.
Однако затем Балотелли все-таки сумели уговорить вернуться и возобновить игру.
Ранее УЕФА наказал «Лацио» частичным закрытием стадиона за расизм.
А белого , белым это не расизм.
Роналду называют **** - это гомифибия.
А белого , белым это не расизм.
Роналду называют **** - это гомифибия.
У болельщиков все относительно, забил свой нигер - кричат слава Африке, забил чужой - кидают ему банан. Так повсеместно происходит)
У болельщиков все относительно, забил свой нигер - кричат слава Африке, забил чужой - кидают ему банан. Так повсеместно происходит)
В любом случае ситуация неприятная для любого игрока
В любом случае ситуация неприятная для любого игрока
Как можно так безответственно относиться к работе и подводить команду. Чего он этим добился? Только команду подвёл и зашкварился. Психологически неустойчивый тип, как местная многостаночница. Аха-ха)
Как можно так безответственно относиться к работе и подводить команду. Чего он этим добился? Только команду подвёл и зашкварился. Психологически неустойчивый тип, как местная многостаночница. Аха-ха)