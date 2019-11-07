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Бодров: «В истории „Локо“ Сёмин и Смородская — самые сильные по характеру»

07 ноября 2019, 10:03

Бывший пресс-атташе и начальник управления по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров рассказал о том, каким президентом была Ольга Смородская.

Ольга Юрьевна — сторонник строгой вертикали управления внутри клуба. Как президент обладала самыми широкими полномочиями, пожалуй, даже у Филатова таких не было. Очень сильная. В истории «Локо» Сёмин и Смородская — самые сильные по характеру, влиянию, связям. В условиях футбольного клуба это может стать испытанием для акционеров.

Был период, когда упоминания из клуба о Сёмине практически сошли на нет, и на это обращали внимание и пресса, и болельщики. Все же благоразумие взяло верх — и в программке о Юрии Палыче написали, и с днем рождения поздравили, и по радио стадиона поприветствовали. Смородская это одобрила. Она слегка подшучивала над Владимиром Коротковым, своим советником и в то же время соратником Палыча — мол, передавайте привет: «Кто же станет отрицать его заслуги?!»
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