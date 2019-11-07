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«Краснодар» взял верх над «Трабзонспором»

07 ноября 2019, 22:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

В составе «быков» голами отметились Мануэл Фернандеш и Иван Игнатьев.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Трабзонспор» 3:1 (2:0)
Голы: Асан 27 (автогол), Мануэл Фернандеш 35, Игнатьев 90+3 - Нвакаэме 90+5

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов 77), Вильена, Мануэл Фернандеш (Уткин 63), Сулейманов , Ари (Игнатьев 66), Стоцкий

«Трабзонспор»: Кардешлер, Асан, Иванилду, Кампи, Дурсун, Хоссейни, Корекчи (Сари 87), Канбас, Эрдоган, Авдияй (Нвакаэме 65), Акпинар Мухамет
Главный тренер: Караман Юнал.

Предупреждения: Спайич 19, Кампи 64

«Базель» продолжает лидировать в группе с 10 набранными очками, на счету «Краснодара» и «Хетафе» - по шесть.

Напомним, что ранее «АЗ Алкмарр» разгромил «Астану».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
вчера в 15:58
Молодцы, быки! Благодаря этой победе, они сохраняют отличные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы) Ключевой матч будет для них в декабре в матче против Хетафе. А пока с заслуженной победой, Краснодар!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Поли 23
   431 / 946
вчера в 15:05
Базель я уверен выиграем, надеюсь Трабзон натяент Хетафе!
Тогда кругленькую ставочку на это событие сделай ахаха
Поли 23
Поли 23
вчера в 12:29
Базель я уверен выиграем, надеюсь Трабзон натяент Хетафе!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 09:04
С победой Краснодар
dok66
dok66
   541 / 946
вчера в 08:00
С Победой , Краснодар !
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   498 / 946
вчера в 06:22
Удачно приобрели мы Фернандеша!) Сделал игру уже в первом тайме:)
kastites
kastites
   609 / 946
вчера в 05:58
Молодцы бычки
Vadik
Vadik
   316 / 946
вчера в 05:44
Быков с победой!!!!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 04:11
Ещё не всё потеряно.
амурец
амурец
   210 / 946
вчера в 02:49
хоть быки нас радуют
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   681 / 946
вчера в 02:38
Первый тайм не смотрел.Но второй ужасно играли,два три паса и потеря мяча.В контратаку убежать не могут из-за брака в передачах.Любой соперник посильнее за такое накажет.Ужасно
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   431 / 946
вчера в 01:24
Кто эти 77% оптимистов?) Я напомню, что в матче с Хетафе в Испании, Краснодар устроит только победа. Вряд ли в 5 туре Хетафе сыграет хуже с унылым Трабзоном, чем Краснодар с крепким Базелем, который рвёт и мечет.
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
вчера в 01:09
молодцы
Mangur
Mangur
   471 / 946
вчера в 01:05
Без комментариев
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
вчера в 01:02
Турки не какие. Очень слабо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
вчера в 01:00
Быки еще побарахтаются, кони на любимом четвертом...
papic337
papic337
   70 / 946
вчера в 00:58
Молодцы быки! С победой!
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
вчера в 00:46
Краснодар с победой!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   321 / 946
вчера в 00:36
Быки с победой,поздравляю,а в другой игре Чалов с 5 метров неможет забить,это надо же его так расхвалить что он до сих пор кайфует и не может гол забить
EAGinLE
EAGinLE ответил NAZAR 007
   119 / 946
вчера в 00:14
Наверно задача распределена на несколько сезонов .
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 00:12
С победой Краснодар .
FERIS
FERIS
   157 / 946
вчера в 00:08
При всём уважении к быкам,но турки не соперник для Краснодара....
Я думаю,что любая из ныне выступающих наших команд в еврокубках справилась бы без труда с турками.
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
вчера в 00:06
Быков с победой! Турков прошли на Ура. Теперь надо должок вернуть двум другим .
FERIS
FERIS
   157 / 946
вчера в 00:03
Быков с победой!
Никто не сомневался!
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
   455 / 946
07 ноября в 23:50
Молодцы!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил RomM84
   49 / 946
07 ноября в 23:43
Привет Назар! Так нам не привыкать))) будем держать,! Ваши то как собираютсЯ в премьеру?
Приветствую ! Наши даже в пердив не собираются )
Три команды рубятся во втордиве вместо того,
чтобы собрать одну боевую единицу и поставить
нормальную задачу в 2 сезона вернуться в вышку )
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
07 ноября в 23:41
спасибо быкам за победу, ставка сыграла
RomM84
RomM84 ответил NAZAR 007
   580 / 946
07 ноября в 23:27
Привет Назар! Так нам не привыкать))) будем держать,! Ваши то как собираютсЯ в премьеру?
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил radist_21
   496 / 946
07 ноября в 23:27
"Грешно смеяться над больными людьми". Этот клуб столько очков заработал в этом сезоне в копилку России!!! А Вы шутите.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил RomM84
   200 / 946
07 ноября в 23:27
Согласен!)) Тем более что никого непроходимого у нас нет в отличии от Локо!))
Пройти можно любого, если команду настроить!!! нет не проходимых!!!
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