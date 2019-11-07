«Краснодар» взял верх над «Трабзонспором»

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
В составе «быков» голами отметились Мануэл Фернандеш и Иван Игнатьев.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Трабзонспор» 3:1 (2:0)
Голы: Асан 27 (автогол), Мануэл Фернандеш 35, Игнатьев 90+3 - Нвакаэме 90+5
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов 77), Вильена, Мануэл Фернандеш (Уткин 63), Сулейманов , Ари (Игнатьев 66), Стоцкий
«Трабзонспор»: Кардешлер, Асан, Иванилду, Кампи, Дурсун, Хоссейни, Корекчи (Сари 87), Канбас, Эрдоган, Авдияй (Нвакаэме 65), Акпинар Мухамет
Главный тренер: Караман Юнал.
Предупреждения: Спайич 19, Кампи 64
«Базель» продолжает лидировать в группе с 10 набранными очками, на счету «Краснодара» и «Хетафе» - по шесть.
Напомним, что ранее «АЗ Алкмарр» разгромил «Астану».
Я думаю,что любая из ныне выступающих наших команд в еврокубках справилась бы без труда с турками.
Я думаю,что любая из ныне выступающих наших команд в еврокубках справилась бы без труда с турками.
Никто не сомневался!
Никто не сомневался!
Три команды рубятся во втордиве вместо того,
чтобы собрать одну боевую единицу и поставить
нормальную задачу в 2 сезона вернуться в вышку )
Три команды рубятся во втордиве вместо того,
чтобы собрать одну боевую единицу и поставить
нормальную задачу в 2 сезона вернуться в вышку )