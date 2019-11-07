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«Севилья» вышла в 1/16 финала Лиги Европы

07 ноября 2019, 22:46
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж2 : 5Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» на выезде легко обыграла «Дюделанж» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Севилья» находится на 1 месте в группе (12 очков), а «Дюделанж» расположился на 4 позиции (3 пункта). Испанцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира с первого места.

Люксембург, стадион Жози Бартель

«Дюделанж» - «Севилья» 2:5 (0:4)
Голы: Синани 69, Синани 80 - Даббур 17, Эль-Хаддади 27, Эль-Хаддади 33, Даббур 36, Эль-Хаддади 67

«Дюделанж»: Жубер, Бухуари, Гарос , Коолс, Кирх , Моррен, Бугрин (Шнелл 46), Клапп (Тино Барбоса 46), Штольц (Лави 85), Берньер, Синани
Главный тренер: Феррера Эмилио.

«Севилья»: Буну, Посо, Гудель, Гомес, Эскудеро, Хордан (Фернандо 61), Торрес (Васкес 51), Эль-Хаддади, Рони Лопеш, Нолито (Де Йонг 51), Даббур
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Коолс 32, Хордан 56

В другом матче игрового дня ЛАСК обыграл ПСВ.

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Все комментарии
allemz
allemz
   59 / 946
вчера в 00:13
Дюделанж и "Карабах" - аутсайдеры в этой группе.
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 00:09
Поздравляю!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   272 / 946
07 ноября в 23:26
Как никак любимый турнир) молодцы 💪
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