«Севилья» вышла в 1/16 финала Лиги Европы

«Севилья» на выезде легко обыграла «Дюделанж» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Севилья» находится на 1 месте в группе (12 очков), а «Дюделанж» расположился на 4 позиции (3 пункта). Испанцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира с первого места.
Люксембург, стадион Жози Бартель
«Дюделанж» - «Севилья» 2:5 (0:4)
Голы: Синани 69, Синани 80 - Даббур 17, Эль-Хаддади 27, Эль-Хаддади 33, Даббур 36, Эль-Хаддади 67
«Дюделанж»: Жубер, Бухуари, Гарос , Коолс, Кирх , Моррен, Бугрин (Шнелл 46), Клапп (Тино Барбоса 46), Штольц (Лави 85), Берньер, Синани
Главный тренер: Феррера Эмилио.
«Севилья»: Буну, Посо, Гудель, Гомес, Эскудеро, Хордан (Фернандо 61), Торрес (Васкес 51), Эль-Хаддади, Рони Лопеш, Нолито (Де Йонг 51), Даббур
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Коолс 32, Хордан 56
В другом матче игрового дня ЛАСК обыграл ПСВ.