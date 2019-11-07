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ЛАСК сенсационно разгромил ПСВ

07 ноября 2019, 22:47
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)4 : 1Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

ЛАСК дома обыграл ПСВ в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

После этого тура у команд по 7 пунктов, но ЛАСК находится выше (на 2 позиции) по дополнительным показателям (личным встречам).

ЛАСК - ПСВ 4:1 (0:1)
Голы: Ранфтль 56, Фрейзер 60, Клаусс 78, Клаусс 82 - Швааб 5 (пенальти)

ЛАСК: Шлагер, Вайсингер, Траунер, Филипович, Ранфтль (Реннер 81), Холланд, Михорль, Потцман, Гоигингер, Рагуж (Тетте 69), Фрейзер (Клаусс 61)
Главный тренер: Исмаэль Валерьен.

ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб , Виргевер, Садилек, Доан (Чатич 64), Росарио, Эрик Гутьеррес, Ихаттарен, Гакпо, Брума
Главный тренер: ван Боммел Марк.

Предупреждения: Швааб 37, Траунер 52, Ихаттарен 87, Тетте 90+1

В другом матче игрового дня «Севилья» разгромила «Дюделанж».

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
вчера в 01:17
Жёстко заласкали.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 01:11
Вообще не сенсация. Бергвейн и Мален травмированы, без них ПСВ не выигрывает уже пять игр из которых три разгромно влетели.
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 00:06
Вот это точно сенсация!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   272 / 946
07 ноября в 23:28
ван Боммелу походу пора на выход. А ЛАСК крепкая команда 💪 честно неожидал от них 👍
Apsny
Apsny
   364 / 946
07 ноября в 23:25
Ничего сенсационного, все как обычно.
Ruslik1982
Ruslik1982
   145 / 946
07 ноября в 23:25
вроде состав у ПСВ совсем резервный
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   111 / 946
07 ноября в 22:59
Похоже скоро Ван Боммеля снимут с поста, слишком много поражений с крупным счетом в последнее время, то от Утрехта влетят, то от Ласка.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
07 ноября в 22:52
Странное название, если ПСВ в своем чемпионате постоянно по 0-3 проигрывает в последнее время местным копеечным командам, где сенсация в разгроме от лидера чемпионата Австрии наравне с "Зальцбургом"?
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