ЛАСК сенсационно разгромил ПСВ

ЛАСК дома обыграл ПСВ в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
После этого тура у команд по 7 пунктов, но ЛАСК находится выше (на 2 позиции) по дополнительным показателям (личным встречам).
ЛАСК - ПСВ 4:1 (0:1)
Голы: Ранфтль 56, Фрейзер 60, Клаусс 78, Клаусс 82 - Швааб 5 (пенальти)
ЛАСК: Шлагер, Вайсингер, Траунер, Филипович, Ранфтль (Реннер 81), Холланд, Михорль, Потцман, Гоигингер, Рагуж (Тетте 69), Фрейзер (Клаусс 61)
Главный тренер: Исмаэль Валерьен.
ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб , Виргевер, Садилек, Доан (Чатич 64), Росарио, Эрик Гутьеррес, Ихаттарен, Гакпо, Брума
Главный тренер: ван Боммел Марк.
Предупреждения: Швааб 37, Траунер 52, Ихаттарен 87, Тетте 90+1
В другом матче игрового дня «Севилья» разгромила «Дюделанж».