Два болельщика ЦСКА остались под арестом в Венгрии

вчера, 12:37

Под арестом в Венгрии остаются два болельщика из России, которые были задержаны до и после матча «Ференцварош» - ЦСКА .

В посольстве РФ в Венгрии заявили, что ведется работа над их скорейшим освобождением.

Напомним, что российские фанаты устроили беспорядки.