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Два болельщика ЦСКА остались под арестом в Венгрии

вчера, 12:37
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Под арестом в Венгрии остаются два болельщика из России, которые были задержаны до и после матча «Ференцварош» - ЦСКА.

В посольстве РФ в Венгрии заявили, что ведется работа над их скорейшим освобождением.

Напомним, что российские фанаты устроили беспорядки.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:50
Болельщики ЦСКА в своём репертуаре, хлебом не корми - дай опозорить Россию. И если клуб с трудом удержал ничью в игре, то болелы все равно найдут способ заявить о ЦСКА всему свету.
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
вчера в 17:51
Ну, отдохнули ребята!
Zimmer
Zimmer
   643 / 946
вчера в 17:20
RIR68
RIR68
   261 / 946
вчера в 17:18
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    вчера в 17:08
    Три болельщика ЦСКА не могут вылететь из Венгрии после матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

    Сообщается, что фанаты были задержаны в аэропорту Дебрецена: один — за подозрения в «харассменте» в адрес бортпроводницы, а еще двое — за непонимание требований снова предъявить документы после паспортного контроля, «связанное с плохим знанием английского языка местными полицейскими».

    Отмечается, что после того, как граждане России были выпущены из полицейского участка, их билеты были аннулированы, и они были внесены в черный список авиакомпании WizzAir.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    вчера в 16:39
    Припомнят мадьяры пацанам генерала Ватутина!!!
    Сами виноваты . Надо пожизненно от посещения спортивных арен отстранять.
    ermak6848
    ermak6848
       249 / 946
    вчера в 16:30
    будут проходить курс молодого бойца в казармах армии Венгрии...
    Footbolista
    Footbolista ответил spartach n1
       2 / 946
    вчера в 16:15
    4 место 3 сезона...для коней сочетание 43 магическое)...
    andrefino13
    andrefino13
       184 / 946
    вчера в 16:15
    Не жалко. Последователи Кокорина и Мамаева.
    arzamas
    arzamas
    вчера в 16:14
    Венграм надо помнить, что в прошлый раз в 1945-м наши армейцы "задержались" в Будапеште на 45 лет.))
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 946
    вчера в 16:04
    Кони решили хоть в чем то отличиться :))

    spartach n1
    spartach n1
       1 / 946
    вчера в 16:02
    Кто сегодня модерирует,за что спойлер и мне и коню,мирно беседовали ?
    Хештег как всегда не вставляется.

    вопросмодератору
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       182 / 946
    вчера в 15:55
    Это Европа и здесь свои порядки! Скорее всего эти ребята задержаться еще на какое-то время в Будапеште.
    BCB
    BCB
       63 / 946
    вчера в 15:52
    в последнее время очень стыдно за наш футбол и результаты и игры команд просто подводят
    spartach n1
    spartach n1 ответил красноярец
       1 / 946
    вчера в 15:51
    Группы фанатов пересеклись специально. Как сообщает Ofnews своем в Telegram-канале и Twitter, активные болельщики цска вместе с поклонниками цска из Софии, «Партизана» сошлись с активными болельщиками «Ференецвароша» и «Шленска» (в формате 150 на 150). Есть информация о двух столкновениях с победой первых.
    Не фанатов,а клоунов ))
    spartach n1
    spartach n1 ответил красноярец
       1 / 946
    вчера в 15:51
    Слышь, не свистел бы, у вас можно подумать мальчики колокольчики.
      красноярец
      красноярец ответил spartach n1
         121 / 946
      вчера в 15:48
      Зачем вообще дикарей туда пустили ? Ведь у коней других нет !
        spartach n1
        spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
           1 / 946
        вчера в 15:47
        К большому сожалению фанаты ЦСКА перенимают манеры фанатов СпаМа.
        Зачем вообще дикарей туда пустили ?
        Ведь у коней других нет !
        красноярец
        красноярец
           121 / 946
        вчера в 15:46
        Группы фанатов пересеклись специально. Как сообщает Ofnews своем в Telegram-канале и Twitter, активные болельщики цска вместе с поклонниками цска из Софии, «Партизана» сошлись с активными болельщиками «Ференецвароша» и «Шленска» (в формате 150 на 150). Есть информация о двух столкновениях с победой первых.
        морозз
        морозз
           41 / 946
        вчера в 15:29
        Я помню, недавно кони бросали стрелы в сторону болел Спартака, замеченных в беспорядках на стадионах! Позиционируя себя как примерных и порядочных болельщиков с которых всем надо брать пример! И что мы наблюдаем...превалирует разнузданность и примитивизм в махании кулаками, вот в этом и есть конская суть!
        time out
        time out ответил Дед за ЦСКА
           53 / 946
        вчера в 15:03
        К большому сожалению фанаты ЦСКА перенимают манеры фанатов СпаМа.
          Groove000
          Groove000 ответил ФК РOСТОВ
             47 / 946
          вчера в 14:43
          отморозки есть в любой нации. нельзя судить по нескольким 56ам о всём народе, о целой нации.
          Полностью согласен, болельщики сборной Англии тому подтверждение
          BenderBender
          BenderBender ответил Дед за ЦСКА
             123 / 946
          вчера в 14:31
          Ну, свиньи хотя бы сами по себе такие. А пони косят под них. Ещё один повод для стыда.
          Juve14
          Juve14
             568 / 946
          вчера в 14:16
          Пусть там сгниют, в России быдло обезьян и без них хватает. Двумя отбросами меньше)
          Footbolista
          Footbolista ответил mihaluch
             2 / 946
          вчера в 14:13
          Где конские фаны и где токайское))...палинки надулись скорее с пивасом...
          EAGinLE
          EAGinLE
             119 / 946
          вчера в 14:09
          Армейских и в Туле 1 сентября задерживали .
          Морозовский
          Морозовский ответил Дед за ЦСКА
             3 / 946
          вчера в 13:58
          К большому сожалению фанаты ЦСКА перенимают манеры фанатов СпаМа.
          Скорее манеры футболиста Кокоши из команды своих друзей!
          ФК РOСТОВ
          ФК РOСТОВ ответил Groove000
             79 / 946
          вчера в 13:51
          А потом удивляются, почему это русских там не любят)
          отморозки есть в любой нации. нельзя судить по нескольким 56ам о всём народе, о целой нации.
          mangoх12
          mangoх12
             21 / 946
          вчера в 13:45
          повезло пацанам еще и гражданство получат
          mihaluch
          mihaluch
             85 / 946
          вчера в 13:39
          Нет ещё ни какой доскональной информации, а уже начинают осуждать. Просто напились мужики натурального Токайского и опьянели с непривычки. Русский же организм привык к чуркестанскому порошковому.
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