Два болельщика ЦСКА остались под арестом в Венгрии

Под арестом в Венгрии остаются два болельщика из России, которые были задержаны до и после матча «Ференцварош» - ЦСКА.
В посольстве РФ в Венгрии заявили, что ведется работа над их скорейшим освобождением.
Напомним, что российские фанаты устроили беспорядки.
Сообщается, что фанаты были задержаны в аэропорту Дебрецена: один — за подозрения в «харассменте» в адрес бортпроводницы, а еще двое — за непонимание требований снова предъявить документы после паспортного контроля, «связанное с плохим знанием английского языка местными полицейскими».
Отмечается, что после того, как граждане России были выпущены из полицейского участка, их билеты были аннулированы, и они были внесены в черный список авиакомпании WizzAir.
Сообщается, что фанаты были задержаны в аэропорту Дебрецена: один — за подозрения в «харассменте» в адрес бортпроводницы, а еще двое — за непонимание требований снова предъявить документы после паспортного контроля, «связанное с плохим знанием английского языка местными полицейскими».
Отмечается, что после того, как граждане России были выпущены из полицейского участка, их билеты были аннулированы, и они были внесены в черный список авиакомпании WizzAir.
Сами виноваты . Надо пожизненно от посещения спортивных арен отстранять.
Сами виноваты . Надо пожизненно от посещения спортивных арен отстранять.
Хештег как всегда не вставляется.
вопросмодератору
Хештег как всегда не вставляется.
вопросмодератору
Ведь у коней других нет !
Ведь у коней других нет !