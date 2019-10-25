ГлавнаяНовости

Игрок «Осасуны» Гарсиа врезался в столб на своем Porsche

сегодня, 18:05

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсиа на своем Porsche попал в дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла в четверг вечером, 24 октября, в Памплоне. Гарсиа не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Футболист травм не получил. Проведённые тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными. Уже на следующий день полузащитник принял участие в тренировке «Осасуны».

Гарсия

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
МакБарни задержан за вождение в нетрезвом виде перед игрой с «Арсеналом»
21 октября Комментарии4
«Краснодар» сообщил о взломе аккаунта клуба в Twitter
20 октября Комментарии2
Футбол в политике
18 октябряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии5
Агуэро попал в аварию по пути на тренировку
16 октября Комментарии5
Самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП Ан-12
10 октября Комментарии7
Гендиректор «Черноморца» арестован на двое суток после ДТП с ребенком
08 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   36 / 890
сегодня в 18:15
Важная новость в футбольном мире.
КЭТиК
КЭТиК
   148 / 890
сегодня в 18:14
В Осасуне можно на Порше заработать?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
   3 / 890
сегодня в 18:13
Нету у них стиля - зайти в элитный ресторан, заправиться дорогим вискарем, потом красиво так разбить спортивную Бэху, как Смолов. Нет, на трезвую голову взял просто и разбил Порш, никакой романтики.
Наверное купил колёса у своего короля Осасун. Аха-ха)
Была как-то новость, что накрыли партию наркоты с физиономией гнома)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 890
сегодня в 18:10
Нету у них стиля - зайти в элитный ресторан, заправиться дорогим вискарем, потом красиво так разбить спортивную Бэху, как Смолов.

Нет, на трезвую голову взял просто и разбил Порш, никакой романтики.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100