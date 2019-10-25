Игрок «Осасуны» Гарсиа врезался в столб на своем Porsche

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсиа на своем Porsche попал в дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла в четверг вечером, 24 октября, в Памплоне. Гарсиа не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Футболист травм не получил. Проведённые тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными. Уже на следующий день полузащитник принял участие в тренировке «Осасуны».
Была как-то новость, что накрыли партию наркоты с физиономией гнома)
Была как-то новость, что накрыли партию наркоты с физиономией гнома)
Нет, на трезвую голову взял просто и разбил Порш, никакой романтики.
Нет, на трезвую голову взял просто и разбил Порш, никакой романтики.