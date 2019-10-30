Вооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио

сегодня, 12:09

Сообщается, что во вторник бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» был ограблен.

Четверо вооруженных людей в масках проникли в дом Клаудио. В тот момент экс-футболист находился в доме со своей женой. Парочке угрожали пистолетами и отвертками. Маркизио был вынужден открыть свой сейф, где находились самые ценные вещи семьи.

В настоящее время инцидент расследуется местной полицией, которая изучает камеры наблюдения районе.