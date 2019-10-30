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Вооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио

сегодня, 12:09

Сообщается, что во вторник бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио был ограблен. 

Четверо вооруженных людей в масках проникли в дом Клаудио. В тот момент экс-футболист находился в доме со своей женой. Парочке угрожали пистолетами и отвертками. Маркизио был вынужден открыть свой сейф, где находились самые ценные вещи семьи. 

В настоящее время инцидент расследуется местной полицией, которая изучает камеры наблюдения районе.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   8 / 875
сегодня в 12:56
Опять Кокорин за старое взялся!)))
h8you
h8you
сегодня в 12:49
Это каким нужно быть кретином,чтобы иметь миллионы и не иметь какой-нибудь охраны
RomzesRZN
RomzesRZN
   829 / 875
сегодня в 12:41
Это Дзюба с Ракицким и Смольниковым были. Месть Миллера за то, что Маркизио зенит ограбил на кучу денег. Скоро нападут на дома хулька, вицеля, почти всей команды зенит (Сочи), молло и остальных бывших легенд питерской команды.
Виссарионович
Виссарионович
   72 / 875
сегодня в 12:31
Как интересно получается!!! Как говорится, Бог дал, Бог взял.
Скорее всего банда во главе с Кокориным вернула бабки Зениту.
дурман
дурман
   864 / 875
сегодня в 12:25
Все теперь обратно в Зенит возвращаться надо, на подписание контракта
sihafazatron
sihafazatron
   28 / 875
сегодня в 12:11
Николас кейдж бы не открыл)
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