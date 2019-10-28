В МЧС прокомментировали пожар возле «Открытие Арены»

В МЧС прокомментировали пожар, произошедший рядом со стадионом московского «Спартака» – «Открытие Арена».
По адресу Волоколамское шоссе, дом 69 зафиксировано возгорание сухой травы. Подразделение на месте, площадь (пожара – прим. ред.) выясняется. Угрожает ли что-то стадиону «Открытие Арена»? Подразделение на месте, тушат.
Напомним, что подобный инцидент произошел в начале текущего года. Тогда неподалеку от тренировочного поля «Спартака» разгорелся масштабный пожар.
Слышал в Голландии вообще сухая трава легализована...
Слышал в Голландии вообще сухая трава легализована...