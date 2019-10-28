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В МЧС прокомментировали пожар возле «Открытие Арены»

сегодня, 18:17

В МЧС прокомментировали пожар, произошедший рядом со стадионом московского «Спартака» – «Открытие Арена».

По адресу Волоколамское шоссе, дом 69 зафиксировано возгорание сухой травы. Подразделение на месте, площадь (пожара – прим. ред.) выясняется. Угрожает ли что-то стадиону «Открытие Арена»? Подразделение на месте, тушат.

Напомним, что подобный инцидент произошел в начале текущего года. Тогда неподалеку от тренировочного поля «Спартака» разгорелся масштабный пожар.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   1 / 865
сегодня в 18:35
Оседланные полиционерами тут как тут)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 865
сегодня в 18:29
Чего только не жгут....на радостях....
Слышал в Голландии вообще сухая трава легализована...
112910415
112910415
   29 / 865
сегодня в 18:28
это один из наших пропавших пользователей )
mangoх12
mangoх12
   32 / 865
сегодня в 18:25
кое у кого подгорает
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 18:22
    GYTSYL
    GYTSYL
       84 / 865
    сегодня в 18:20
    СПБ сто пудова!!!!
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