Тедеско: «Тилю необходимо освободить голову от проблем»

Главный тренер «Спартака» в преддверии матча с «Крыльями Советов» поделился мнением о полузащитнике команды :

Тиль сейчас большая тема, но лишь для журналистов. Ни об одном футболисте так не говорят, как о нем. Я же всегда говорю, что Гуус — отличный игрок, но еще очень молодой. То, чего ему сейчас не хватает — ему надо освободить свою голову. Постоянные вопросы о нем тоже не идут на пользу.

То, что он дорогой игрок — это тоже не его вина. Я уверен, что он будет прогрессировать, как и многие в нашей команде.