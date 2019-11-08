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Тедеско: «Тилю необходимо освободить голову от проблем»

вчера, 14:44

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча с «Крыльями Советов» поделился мнением о полузащитнике команды Гуусе Тиле

Тиль сейчас большая тема, но лишь для журналистов. Ни об одном футболисте так не говорят, как о нем. Я же всегда говорю, что Гуус — отличный игрок, но еще очень молодой. То, чего ему сейчас не хватает — ему надо освободить свою голову. Постоянные вопросы о нем тоже не идут на пользу.

То, что он дорогой игрок — это тоже не его вина. Я уверен, что он будет прогрессировать, как и многие в нашей команде.

Ранее Тедеско рассказал о роли Алекса Крала в команде. 

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:49
Тедеско мастерски работал с молодыми игроками всех клубов, которые тренировал - вплоть до Шальке. При нем наша молодежь вырастит, будь то Бакаев или Тиль.
LOpp
LOpp
   28 / 946
вчера в 17:10
Удачи Тилю!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 16:53
Гауляйтеры аккупировали "Спартак".
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   368 / 946
вчера в 16:37
Ни об одном футболисте так не говорят, как о нем. Первый раз за последнее время что-то про него читаю и то, с подачи Тедеско
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 16:06
    Don trambon
    Don trambon
       64 / 946
    вчера в 15:57
    Следующая остановка тиля Бразилия, ни или Китай..))0
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    вчера в 15:51
    Юнец физрук ещё не осознаёт куда вляпался, пока в уши ему вдувают дух. Гыгыгы
    Викос
    Викос
       934 / 946
    вчера в 15:45
    Достойный ответ зрелого человека.
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    вчера в 15:43
    Понабрал Цорн неликвида, а тебе разгребать :)
    obana777
    obana777
       194 / 946
    вчера в 15:06
    Все правильно Тедеско толкует.
    LAISMEN
    LAISMEN
       415 / 946
    вчера в 15:00
    "То, чего ему сейчас не хватает — ему надо освободить свою голову"........УЖАСТИК КАКОЙ ТО.
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