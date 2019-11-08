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Ольмо впервые вызван в сборную Испании

вчера, 15:13

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо впервые вызван в сборную Испании.

В целом заявка «красной фурии» на матчи с Мальтой (15 ноября) и Румынией (18 ноября) выглядит следующим образом:

Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.

Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Гайя, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес.

Полузащитники: Родри, Касорла, Бускетс, Тьяго, Сауль, Фабиан Руис.

Нападающие: Херард Морено, Оярсабаль, Родриго Морено, Алькасер, Мората, Дани Ольмо.

Ранее Ольмо заявлял, что мечтает получить вызов в сборную Испании.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 17:09
Похоже перспективен
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 15:42
Речь идет об основной сборной, а почему ссылка на картинку заявки сборной Испании до 21 года ?
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