Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо впервые вызван в сборную Испании.
В целом заявка «красной фурии» на матчи с Мальтой (15 ноября) и Румынией (18 ноября) выглядит следующим образом:
Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.
Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Гайя, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес.
Полузащитники: Родри, Касорла, Бускетс, Тьяго, Сауль, Фабиан Руис.
Нападающие: Херард Морено, Оярсабаль, Родриго Морено, Алькасер, Мората, Дани Ольмо.
Ранее Ольмо заявлял, что мечтает получить вызов в сборную Испании.