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Эдер и Жоау Мариу получили вызов в сборную Португалии

07 ноября 2019, 16:41

Футболисты «Локомотива» Эдер и Жоау Мариу получили вызов в национальную сборную Португалии на матчи против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября).

Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Пицци («Бенфика»), Жоау Мариу («Локомотив»);

Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Даниэл Поденсе («Олимпиакос»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Пасиенсия («Айнтрахт»).

Напомним, что Жоау Мариу вышел в основе на матч со сборной Украины.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
07 ноября в 18:42
Тооько Ракицкого не зовут((
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 16:46
Заслужили особенно Мариу.
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