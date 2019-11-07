Эдер и Жоау Мариу получили вызов в сборную Португалии

07 ноября 2019, 16:41

Футболисты «Локомотива» Эдер и получили вызов в национальную сборную Португалии на матчи против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября).

Esta é a nossa equipa para os dois jogos decisivos! Vamos, Portugal! #TodosPortugal



🏆 Euro Qualifiers

🇵🇹🆚🇱🇹 & 🇱🇺🆚🇵🇹

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Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);



Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Мариу Руй («Наполи»).



Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Пицци («Бенфика»), Жоау Мариу («Локомотив»);



Нападающие: Брума ( ПСВ ), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Даниэл Поденсе («Олимпиакос»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Пасиенсия («Айнтрахт»).

Напомним, что Жоау Мариу вышел в основе на матч со сборной Украины.