Сборная Англии опубликовала заявку на отборочные матчи ЧЕ-2020

Сборная Англии по футболу огласила список вызванных игроков на матчи с национальными командами Черногории (14 ноября) и Косово (17 ноября):
Вратари: Том Хитон («Астон Вилла»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Лестер»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Фикайо Томори («Челси»), Киран Триппьер («Атлетико»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Росс Баркли («Челси»), Фабиан Делф («Эвертон»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мейсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»).
Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»).
Также свой состав назвали сегодня португальцы.