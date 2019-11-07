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Сборная Англии опубликовала заявку на отборочные матчи ЧЕ-2020

07 ноября 2019, 18:14

Сборная Англии по футболу огласила список вызванных игроков на матчи с национальными командами Черногории (14 ноября) и Косово (17 ноября):

Вратари: Том Хитон («Астон Вилла»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Лестер»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Фикайо Томори («Челси»), Киран Триппьер («Атлетико»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Росс Баркли («Челси»), Фабиан Делф («Эвертон»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мейсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»).

Также свой состав назвали сегодня португальцы.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
07 ноября в 18:55
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    07 ноября в 18:43
    Никаких изменений.
    dimagas2
    dimagas2 ответил sihafazatron
       91 / 946
    07 ноября в 18:37
    а что значат цифры снизу фамилий?
    Тысячная игра сборной.Это какая-то акция или флешмоб.
    sihafazatron
    sihafazatron
       17 / 946
    07 ноября в 18:22
    а что значат цифры снизу фамилий?
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