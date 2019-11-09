Фирмино: «„Ливерпуль“ должен быть осторожен в игре с „Ман Сити“»

Нападающий «Ливерпуля» рассказал про предстоящую встречу 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити»:

Эта игра важна, впрочем, как и все остальные. Две команды борются за первое место, поэтому данный матч приобретает особенно важное значение.

Мы играем против большой команды, которую мы знаем. Однако и они знают нас. Мы должны быть осторожными и сосредоточенными на встрече.

Это большая игра между командами, борющимися за золото. Это матч за шесть очков.

Жду, что наши болельщики станут 12-м игроком и будут помогать футболистам всю встречу. В свою очередь, мы постараемся сделать все возможное для победы.