Фирмино: «„Ливерпуль“ должен быть осторожен в игре с „Ман Сити“»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал про предстоящую встречу 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити»:
Эта игра важна, впрочем, как и все остальные. Две команды борются за первое место, поэтому данный матч приобретает особенно важное значение.
Мы играем против большой команды, которую мы знаем. Однако и они знают нас. Мы должны быть осторожными и сосредоточенными на встрече.
Это большая игра между командами, борющимися за золото. Это матч за шесть очков.
Жду, что наши болельщики станут 12-м игроком и будут помогать футболистам всю встречу. В свою очередь, мы постараемся сделать все возможное для победы.
Ранее своим мнением о ближайшем матче поделился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.