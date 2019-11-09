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Фирмино: «„Ливерпуль“ должен быть осторожен в игре с „Ман Сити“»

вчера, 17:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити19:30 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал про предстоящую встречу 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити»:

Эта игра важна, впрочем, как и все остальные. Две команды борются за первое место, поэтому данный матч приобретает особенно важное значение.

Мы играем против большой команды, которую мы знаем. Однако и они знают нас. Мы должны быть осторожными и сосредоточенными на встрече.

Это большая игра между командами, борющимися за золото. Это матч за шесть очков.

Жду, что наши болельщики станут 12-м игроком и будут помогать футболистам всю встречу. В свою очередь, мы постараемся сделать все возможное для победы.

Ранее своим мнением о ближайшем матче поделился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 22:01
Точно сказал, бежать к воротам сломя голову с Сити не сработает
КЭТиК
КЭТиК
   228 / 939
вчера в 19:05
Шансы Ливера повыше.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 19:04
Ливерпуль всегда предохраняется, используя судейский кондом, аха-ха)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   279 / 939
вчера в 18:45
Будем болеть за Сити.Это классико настоящая,испанское классико сдохла
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 18:36
Фирмино боится разгрома от МС.
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