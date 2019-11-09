«Спартак» - «Крылья Советов»: Гапонов и Понсе - в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на встречу 16-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Ларссон.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Лысцов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Зиньковский, Кабутов, Мияйлович, Соболев.
В предыдущем туре «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу».
Все команды со Спартаком выходят в 3 ЦЗ, хотя до этого играли в два центральных. Совпадение или боязнь?)
Гапонов в старте - это хорошо! Шанс закрепиться в основе. Удачи!
Все команды со Спартаком выходят в 3 ЦЗ, хотя до этого играли в два центральных. Совпадение или боязнь?)
Гапонов в старте - это хорошо! Шанс закрепиться в основе. Удачи!