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«Спартак» - «Крылья Советов»: Гапонов и Понсе - в стартовом составе хозяев

вчера, 18:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на встречу 16-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Ларссон.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Лысцов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Зиньковский, Кабутов, Мияйлович, Соболев.

В предыдущем туре «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу».

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Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   160 / 939
вчера в 18:58
    Big krendel
    Big krendel
       36 / 939
    вчера в 18:26
    Все за Самару.
    cska plus
    cska plus
       12 / 939
    вчера в 18:22
    Вся Россия желает удачи самарцам!
    cska plus
    cska plus
       12 / 939
    вчера в 18:22
    0:2 КС!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 939
    вчера в 18:15
    Ну чудит Тедеско, ну чудит. Удачи
    311
    311
       352 / 939
    вчера в 18:10
    Битва за девятое место!)
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 939
    вчера в 18:08
    Удачи Крылышкам. Должны на классе пройти аутсайдеров. Гыгыгы
    makkie
    makkie
       28 / 939
    вчера в 18:07
    О, как!
    Все команды со Спартаком выходят в 3 ЦЗ, хотя до этого играли в два центральных. Совпадение или боязнь?)

    Гапонов в старте - это хорошо! Шанс закрепиться в основе. Удачи!
    Байкал-38
    Байкал-38
       58 / 939
    вчера в 18:04
    КС удачи!!!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       137 / 939
    вчера в 18:04
    Состав у Крыльев посильнее, если судья не будет заряжен федуном, то победят самарцы на классе
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