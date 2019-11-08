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Суарес восстановился после травмы и готов сыграть с «Сельтой»

вчера, 23:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта23:00 Не начался

«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч против «Сельты» в чемпионате Испании. В список попал форвард Луис Суарес, который восстановился после травмы.

Напомним, что Суарес пропускал недавний матч в Лиге чемпионов против «Славии».

Суарес восстановился после травмы и готов сыграть с «Сельтой»

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   100 / 946
сегодня в 00:58
Теперь Суарес будет рвать соперников в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов, с возвращением!
NGYRZ
NGYRZ
   34 / 946
вчера в 23:50
Тащер Барселоны вернулся, и это плохо.

Без Суареса, Барселона в двух матчах забила, внимание - 0 голов!
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