Суарес восстановился после травмы и готов сыграть с «Сельтой»

вчера, 23:26

«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч против «Сельты» в чемпионате Испании. В список попал форвард , который восстановился после травмы.

Напомним, что Суарес пропускал недавний матч в Лиге чемпионов против «Славии».