Суарес восстановился после травмы и готов сыграть с «Сельтой»

«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч против «Сельты» в чемпионате Испании. В список попал форвард Луис Суарес, который восстановился после травмы.
Напомним, что Суарес пропускал недавний матч в Лиге чемпионов против «Славии».
«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч против «Сельты» в чемпионате Испании. В список попал форвард Луис Суарес, который восстановился после травмы.
Напомним, что Суарес пропускал недавний матч в Лиге чемпионов против «Славии».
Без Суареса, Барселона в двух матчах забила, внимание - 0 голов!
Без Суареса, Барселона в двух матчах забила, внимание - 0 голов!