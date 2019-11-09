Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура чемпионата Франции.
«Монако» (18 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Дижон» (12 очков) - предпоследний.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Дижон» 1:0 (1:0)
Гол: Головин 42
«Монако»: Леком, Глик, Марипан, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Хенрикс, Адриен Силва, Жил Диас, Головин (Балло-Туре 90+3), Бен-Йеддер (Бошилья 90+1), Слимани (Огюстен 77)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Дижон»: Гомис, Амальфитано, Экюэль-Манга, Лаутоа, Мендиль (Сумаре 90), Ндонг, Бальмон (Мавидиди 55), Лойодиче, Кадис, Таварес, Шоер
Главный тренер: Жобар Стефан.
Предупреждения: Хенрикс 30, Головин 50
В прошлом туре «Монако» уступил «Сент-Этьену».
Монако вплотную приближается к призовым местам, отставание уже совсем небольшое, пора нагонять и обгонять.
Монако вплотную приближается к призовым местам, отставание уже совсем небольшое, пора нагонять и обгонять.
Успехов ,...в клубе и сборной....
Успехов ,...в клубе и сборной....
Саня - молодец , красиво положил.
Слимани запарил! Сколько же ему надо моментов , чтоб забить??? Просто издевается над партнерами.
Саня - молодец , красиво положил.
Слимани запарил! Сколько же ему надо моментов , чтоб забить??? Просто издевается над партнерами.
Весь матч провел на очень высоком уровне, раздавал передачи ключевые, открывался, включал дриблинг, если так проведёт остаток сезона, то дорога в настоящий топ клуб обеспечена
Весь матч провел на очень высоком уровне, раздавал передачи ключевые, открывался, включал дриблинг, если так проведёт остаток сезона, то дорога в настоящий топ клуб обеспечена