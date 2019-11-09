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Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»

вчера, 23:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

«Монако» (18 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Дижон» (12 очков) - предпоследний.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Дижон» 1:0 (1:0)
Гол: Головин 42

«Монако»: Леком, Глик, Марипан, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Хенрикс, Адриен Силва, Жил Диас, Головин (Балло-Туре 90+3), Бен-Йеддер (Бошилья 90+1), Слимани (Огюстен 77)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Дижон»: Гомис, Амальфитано, Экюэль-Манга, Лаутоа, Мендиль (Сумаре 90), Ндонг, Бальмон (Мавидиди 55), Лойодиче, Кадис, Таварес, Шоер
Главный тренер: Жобар Стефан.

Предупреждения: Хенрикс 30, Головин 50

В прошлом туре «Монако» уступил «Сент-Этьену».

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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
   147 / 939
сегодня в 03:25
Сашка молодец, но он планку своей игры уверенно держит. Главное не лениться, и ненужных карточек не получать)

Монако вплотную приближается к призовым местам, отставание уже совсем небольшое, пора нагонять и обгонять.
ermak6848
ermak6848
   192 / 939
сегодня в 03:13
время и игры покажут, чего гадать на кофейной гуще...
Tostao
Tostao
   74 / 939
сегодня в 02:52
КрасавЕц!
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 939
сегодня в 02:40
Респект
EAGinLE
EAGinLE
   116 / 939
сегодня в 01:54
С победой .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Тео Джонс
   7 / 939
сегодня в 01:31
Монако вполне может зацепиться за ЛЧ в этом сезоне, если будет улучшать игру.
Защитка слабовата, очень много привозят, Спасибо киперу, выручает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил minai
   7 / 939
сегодня в 01:28
Конечно читать такое приятно, но посмотрим на Александра в сборной. В любом случае, удачи ему и всей нашей банде.
Ты, похоже , нашу сборную давно не видел?!?
Тео Джонс
Тео Джонс
   41 / 939
сегодня в 01:04
Монако вполне может зацепиться за ЛЧ в этом сезоне, если будет улучшать игру.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил minai
   13 / 939
сегодня в 00:56
А он в сборной давно один из лучших игроков
Объективное мнение
Объективное мнение
   286 / 939
сегодня в 00:33
Молодец
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 939
сегодня в 00:31
Саньку с победой!
minai
minai
   143 / 939
сегодня в 00:28
Конечно читать такое приятно, но посмотрим на Александра в сборной. В любом случае, удачи ему и всей нашей банде.
Apsny
Apsny
   149 / 939
сегодня в 00:25
Молодец, в том же духе надо и далее)).
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   589 / 939
сегодня в 00:25
Супер матч для Головина, даже дело не в голе, хотя пульнул знатно, Саня увереннее чувствует себя, бьёт чаще по воротам, уже удар наладил, не то что в том сезоне, пасует на партнёров, он ведёт игру, это мотор команды как Модрич в Реале, главное не сглазить и без травм конечно
Ваня лучший
Ваня лучший ответил волгодон 2
   13 / 939
сегодня в 00:22
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       286 / 939
    сегодня в 00:21
    Сашка молодцом
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       15 / 939
    сегодня в 00:20
    Браво, Саша! Хороший гол.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       472 / 939
    сегодня в 00:19
    Молодец! В форме.
    particular
    particular
       4 / 939
    сегодня в 00:15
    Хорошо проявил себя и показал полезность... Игру не упустили, очки взяли...
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 939
    сегодня в 00:13
    Посмотрим на Головина с бельгийцами...как минимум французский уже знает...это плюс)...
    drug01
    drug01
       108 / 939
    сегодня в 00:12
    Наши не могут играть плохо!!!!
    kotmyshka
    kotmyshka
       272 / 939
    сегодня в 00:10
    молорик
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 939
    сегодня в 00:08
    Молодец....
    Успехов ,...в клубе и сборной....
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил волгодон 2
       13 / 939
    сегодня в 00:06
    О чем ты? Монако в 1 очке от зоны ЛЧ! СМОТРИ ТА Л ЦУ. Ещё пару побед и вообще в призаж будут. Это здорово, Саша свой уровень ь подтверждает, только хряки и бомжи этому не радуются, им на Сб. России наплевать
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 939
    сегодня в 00:02
    Монако с победой !!!
    Саня - молодец , красиво положил.
    Слимани запарил! Сколько же ему надо моментов , чтоб забить??? Просто издевается над партнерами.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       247 / 939
    сегодня в 00:01
    Хорош Саня
    Весь матч провел на очень высоком уровне, раздавал передачи ключевые, открывался, включал дриблинг, если так проведёт остаток сезона, то дорога в настоящий топ клуб обеспечена
    волгодон 2
    волгодон 2
       38 / 939
    вчера в 23:59
    Молодец Шурик. Не даст Монако вылететь во французский пердив.
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