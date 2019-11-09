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«Лестер» одержал победу над «Арсеналом»

вчера, 22:20
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«Лестер» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Арсенал» (17 очков) - шестой.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер» - «Арсенал» 2:0 (0:0)
Голы: Варди 68, Мэддисон 75

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 60), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат 74), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Луис, Холдинг (Пепе 77), Бельерин, Лукас Торрейра (Уиллок 80), Гендузи, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Эванс 55, Бельерин 89

Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед».

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   273 / 939
сегодня в 02:21
У Арсенала сейчас глубокий кризис, это и ежу понятно, чем дольше руководство будет медлить с отставкой Эмери, тем опаснее может быть ситуация, неизвестно где оно, дно сегодняшнего Арсенала. Даже сам факт ухода тренеришки мог бы положительно повлиять на ситуацию с командой.... Будем надеятся, что руководство мудро поступает и скоро Арсенал "выйдет из пике" и подобные неудачные серии больше не повторятся.
alexando1974
alexando1974
   575 / 939
сегодня в 02:05
при Венгере было плохо пришол эмери стало хуже
Объективное мнение
Объективное мнение
   286 / 939
сегодня в 00:42
Емери пока
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   221 / 939
сегодня в 00:40
был почти убежден, что лисы выиграют. Браво Роджерс - хорошая игра команды и заслуженный результат
STVA 1
STVA 1
   98 / 939
сегодня в 00:40
Лестер хорош на данный момент!
Землянин
Землянин
   62 / 939
сегодня в 00:02
Весело))
steelhead
steelhead
   63 / 939
сегодня в 00:02
Игра была бодрая, у Арса тоже моменты были. Лестер сейчас поинтереснее, конечно. Да и игроки не хуже, чем у Арсенала, а, если без политесов в сторону пушкарей - игроки лучше, чем в Арсенале. И фиг его знает, Венгера убрали, результаты не стали лучше, но при Арсене команда хоть в интересный доминирующий футбол играла, а сейчас во что играет - не совсем понятно. Особого позитива не видно, именно по игре, а не по этому результату.
Nazi
Nazi
   590 / 939
вчера в 23:40
Венгераут господа :)
Сантус
Сантус
   60 / 939
вчера в 23:30
Лестер конечно шпарит,но давайте подождём зимы.Что то мне подсказывает что к боксингдэю они поплывут...
San Skra
San Skra
   410 / 939
вчера в 23:25
Лестер красавцы, рад за них. Показывают достойную игру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   15 / 939
вчера в 23:22
Все таки, если делать по уму, то у молодого тренера должен быть какой то опыт. Все таки Лэмпард провел хороший сезон с Дерби, а Моррис - самый успешный тренер на молодежном уровне. Что то никто не приходит на ум из известных футболистов, кто сейчас хорошо себя показывает в качестве тренера. Если просто взять легенду клуба и поставить тренировать, то можно получить в результате Сульшера, Ковача или Анри. По-этому Юнгберг не панацея. Опять же, чтобы делат по уму, ему надо было собрать штаб, дать молодых проспектов вроде Нельсона и Мартинелли и отправить тренировать какой-нибудь Лутон, а там уже смотреть
Фредди уже давно работает в команде, и Сака и многих других игроков именно он подвел к основе так хорошо. Да, это другая работа, но он уже доказал себя способным в этом деле. Поэтому было бы достаточно безопасно дать ему несколько месяцев поработать с основой в качестве временного тренера...
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   82 / 939
вчера в 23:19
Сейчас мода на молодых тренеров, на своих воспитанников в том числе, и Мавр при своем нестаром для тренера еще возрасте все равно уже в невыигрышной позиции оказывается.
Все таки, если делать по уму, то у молодого тренера должен быть какой то опыт. Все таки Лэмпард провел хороший сезон с Дерби, а Моррис - самый успешный тренер на молодежном уровне. Что то никто не приходит на ум из известных футболистов, кто сейчас хорошо себя показывает в качестве тренера.
Если просто взять легенду клуба и поставить тренировать, то можно получить в результате Сульшера, Ковача или Анри. По-этому Юнгберг не панацея. Опять же, чтобы делат по уму, ему надо было собрать штаб, дать молодых проспектов вроде Нельсона и Мартинелли и отправить тренировать какой-нибудь Лутон, а там уже смотреть
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   15 / 939
вчера в 23:11
У Мавра сейчас большой выбор, на удивление много богатых клубов провалили первую половину сезона
Сейчас мода на молодых тренеров, на своих воспитанников в том числе, и Мавр при своем нестаром для тренера еще возрасте все равно уже в невыигрышной позиции оказывается.
drug01
drug01
   108 / 939
вчера в 23:11
Счёт по игре
Robinson
Robinson ответил Так Себе Аналитик
   530 / 939
вчера в 23:10
Я и не спорю, я к тому, что смысл было менять шило на мыло.
Медив
Медив ответил Becka89
   82 / 939
вчера в 23:05
Отлично. Может теперь жидовское рук-во примет условия Маура
У Мавра сейчас большой выбор, на удивление много богатых клубов провалили первую половину сезона
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Robinson
   15 / 939
вчера в 22:57
Вон Арсен, кричали они...
Это было правильно. Другое дело, что было неправильно искать тренера "под Арсена" на замену. Сейчас, как бы эта фраза не была заезжена, "Арсеналу" нужен тренер с los cojones, потому, что атака и так топовая, но нужно привить дисциплину и вернуть веру в себя и желание играть ярко.
Becka89
Becka89
   853 / 939
вчера в 22:57
Отлично. Может теперь жидовское рук-во примет условия Маура
Медив
Медив
   82 / 939
вчера в 22:56
Видимо главная причина неудач Лестера в прошлом сезоне был Магуайер
Robinson
Robinson ответил Так Себе Аналитик
   530 / 939
вчера в 22:54
Вон Арсен, кричали они...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 939
вчера в 22:52
Худший сезон "Арсенала" за все время в АПЛ по статистике на настоящий момент.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   268 / 939
вчера в 22:51
Великолепно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил заDOOMчивый
   15 / 939
вчера в 22:48
Насчёт Эмери,конечно его можно уволить,только вот кого поставить на его место? так хоть ЛЕ в рукаве и шанс пробиться в ЛЧ,а так будете,как МЮ. Правда нет гарантий,что через матч будете пенальти пробивать.
Фредди.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   197 / 939
вчера в 22:47
Насчёт Эмери,конечно его можно уволить,только вот кого поставить на его место? так хоть ЛЕ в рукаве и шанс пробиться в ЛЧ,а так будете,как МЮ. Правда нет гарантий,что через матч будете пенальти пробивать.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   111 / 939
вчера в 22:46
Вахахахахахаха
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Брулин
   197 / 939
вчера в 22:46
Вудворд, не спи !!!! Бери мешок денег и едь за Роджерсом! Он и в Ливерке был неплох, ставил атакующий красивый футбол, но не все получалось. Сейчас он опытен и ставит просто эталонный футбол! И плюс еще Мэдиссон не раз признавался, что он фанат МЮ, поэтому бери второй мешок денег тоже!!!
Не так быстро.... не уверен,что Роджерс ломанётся в МЮ, когда и в Лестере у него всё отлично... ну если Мэддисон фан МЮ,то его конечно продадут,правда это будет прилично дорого,примерно,как Магвайер. Англичане в Англии стоят немного дороже обычных, равных себе. Не факт,что Мэд в МЮ будет супер игроком,примеров таких тьма,когда переходили и терялись.
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 22:45
Эмери на выход! Приплыл!
Тео Джонс
Тео Джонс
   41 / 939
вчера в 22:38
Без шансов для Арсенала, за Мэддисона будет рубка знатная летом, топарь!)
DXTK
DXTK
   314 / 939
вчера в 22:37
я снова за лестер с детства)))))))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   197 / 939
вчера в 22:37
РОДЖЕРС предпринимает попытку вывести Лис на Новый Уровень. И если чемпионами они стали благодаря счастливому случаю, то теперь они скорее всего могут прописаться в БигФо.а с ЛЧ в Биг6. Команда демонстрирует восхитительный футбол, в стиле прошлогоднего Клопповского Ливерпуля , в частности с прессингом,они просто не давали Арсеналу добираться до центра поля. Игра в пас просто завораживает,в частности голевые комбинации - всё молниеносно,непредсказумо и результативно.Это уже не крепкий середняк. а скорее всего формирующийся топ-клуб АПЛа.
Арсенал так и не смог ничего противопоставить Лестеру.
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