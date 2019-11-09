«Лестер» одержал победу над «Арсеналом»

«Лестер» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
«Лестер» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Арсенал» (17 очков) - шестой.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер» - «Арсенал» 2:0 (0:0)
Голы: Варди 68, Мэддисон 75
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 60), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат 74), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Луис, Холдинг (Пепе 77), Бельерин, Лукас Торрейра (Уиллок 80), Гендузи, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Эванс 55, Бельерин 89
Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед».
Если просто взять легенду клуба и поставить тренировать, то можно получить в результате Сульшера, Ковача или Анри. По-этому Юнгберг не панацея. Опять же, чтобы делат по уму, ему надо было собрать штаб, дать молодых проспектов вроде Нельсона и Мартинелли и отправить тренировать какой-нибудь Лутон, а там уже смотреть
Если просто взять легенду клуба и поставить тренировать, то можно получить в результате Сульшера, Ковача или Анри. По-этому Юнгберг не панацея. Опять же, чтобы делат по уму, ему надо было собрать штаб, дать молодых проспектов вроде Нельсона и Мартинелли и отправить тренировать какой-нибудь Лутон, а там уже смотреть
Арсенал так и не смог ничего противопоставить Лестеру.
Арсенал так и не смог ничего противопоставить Лестеру.