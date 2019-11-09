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«Реал» обыграл «Эйбар» с крупным счетом

вчера, 22:28
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» разгромил «Эйбар» в матче 13-го тура Примеры. «Сливочные» набрали 25 баллов и возглавили турнирную таблицу чемпионата Испании. «Эйбар» занимает 15-е место в таблице (15 очков).  

Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа

«Эйбар» - «Реал» 0:4 (0:3)
Голы: Бензема 17, Рамос 20 (пенальти), Бензема 29 (пенальти), Вальверде 61

«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Арбилья, Бигас, Анхель, Орельяна (Леон 65), Эскаланте, Диоп (Эспозито 81), Инуи, Кике (Диас де Оливейра 81), Энрих
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде (Иско 72), Лукас (Диас 81), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 72)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Напомним, что в предыдущем туре «Реал» выступил не столь успешно, поделив очки с «Бетисом».

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил _Inquisitor_
   382 / 939
сегодня в 03:51
Балует перес своих балерин, ох балует. Уже по два пеналя против аутсайдеров покупает... Два пенальти с грозным Леганесом, два пенальти с не менее грозным Эйбаром... А может просто дразнит свою бывшую, сбежавшую в Турин - смотри мол, сколько мои с точки бьют - знает, что кристинка будет волосы рвать от досады... Вот что-то только на Бетис и Мальорку поскупился, так бы уже с отрывом шли...
Твоя барса тоже била пенальти в прошлом туре, правда, он не помог-бравый Леванте раскатал сине-гранатовый балет на классе.
Pancher_95
Pancher_95 ответил da da da
   371 / 939
сегодня в 02:40
Да барса не отстаёт, вон месси левый пенальти пробил, тут то хоть всё по делу
NOVA
NOVA
   554 / 939
сегодня в 00:55
ну вторая подряд игра радует, так держать!! надеюсь после перерыва на сборные темп не сбавят, удачи и без травм!!! а потеряли очков 5 где-то: с вальядолидом, с мальоркой, с бетисом, а так были бы сейчас на чисто первом месте!!!
da da da
da da da
   367 / 939
сегодня в 00:47
Реал снова начал в каждой игре пенки бить,победы и пошли.
Объективное мнение
Объективное мнение
   286 / 939
сегодня в 00:32
С победой
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   123 / 939
сегодня в 00:12
лысы шарлатан уже не физрук а топ тренер так же как и дыртуа стал топовым воротчиком а хватило всего лишь пару игр с мертвым галактическим сараем и нескольких игр с такими же королевскими командами аутсайдерами как и сами !!!
Footbolista
Footbolista
   2 / 939
сегодня в 00:10
Пока каталонцы отделяются, Реал отрывается...
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   123 / 939
вчера в 23:59
похоже черкизоновцы сломали вар необходимо расследование
NGYRZ
NGYRZ ответил Pancher_95
   44 / 939
вчера в 23:58
Можно было бы, если бы умели осечками барсы пользоваться, давно лидировали бы с отрывом более 10-ти очков, но как только барса теряет очки, и мы как из за солидарности их теряем
Вот это всегда бесило в Реале.
Pancher_95
Pancher_95 ответил ALBA BARCELONA 21
   371 / 939
вчера в 23:40
Барса просто наиболее стабильна, хоть при физруке Вальверде, нежели Реал, плюс есть Месси, который свои дежурные 40-50 голов забьет, в каком бы состоянии команда не была, раньше таковым в Реале был Роналду, посмотрим на Барсу когда закончит карьеру Месси
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 23:25
С победой!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
   279 / 939
вчера в 23:23
В прошлом сезоне Реал вообще никакой был. Даже против ЦСКА и Райо проигрывали. В этом сезоне более менее уже
Не верь,Реал еще будет тебя мучать,как Барса мучает меня.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 939
вчера в 23:22
Вроде есть результат, но чувство, что этого не хватит для чемпионства и достойного выступления в ЛЧ(((
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   237 / 939
вчера в 23:19
Барса фору дает Реалу два года подряд но Реал не может воспользоваться этим. Барса при физруке слаба но и эту Барсу не может опережать Реал.
В прошлом сезоне Реал вообще никакой был. Даже против ЦСКА и Райо проигрывали.
В этом сезоне более менее уже
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Pancher_95
   279 / 939
вчера в 23:14
Можно было бы, если бы умели осечками барсы пользоваться, давно лидировали бы с отрывом более 10-ти очков, но как только барса теряет очки, и мы как из за солидарности их теряем
Барса фору дает Реалу два года подряд но Реал не может воспользоваться этим.
Барса при физруке слаба но и эту Барсу не может опережать Реал.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   811 / 939
вчера в 23:14
Зидан может не выдающийся тренер, но уж точно не физрук, ему просто нужно время, с опытом может вырасти в выдающегося тренера. Реал играл хорошо, Менди понравился, Каземиро как всегда на отлично, Бензема и Модрич, защита вместе с Куртуа тоже топ. Но опять же Эйбар хоть и крепкая команда, но не показатель, нужно показывать футбол против топовых команд, не просто катание мяча, а именно футбол со взаимопониманием, без эгоизма. Пахтакор и Мадрид чемпионы, почти как Барса и Спартак)
Pancher_95
Pancher_95 ответил NGYRZ
   371 / 939
вчера в 23:10
Можно было бы, если бы умели осечками барсы пользоваться, давно лидировали бы с отрывом более 10-ти очков, но как только барса теряет очки, и мы как из за солидарности их теряем
95-shishani-95
95-shishani-95
   237 / 939
вчера в 23:09
И, как обычно, в самый ненужный момент, начинаются игры сборных, где обычно игроки травмируются!
Надоели эти сборные уже
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Pancher_95
   237 / 939
вчера в 23:05
В пяти матчах не пропускаем, и это очень радует, не уж то Зидан стал работать как тренер?
Походу да!
Или просто игрокам надоели его ошибки, и сами начали играть, что мало вероятно!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   472 / 939
вчера в 23:05
С реальной победой!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   237 / 939
вчера в 23:03
Молодцы,дкмаю Реал в состоянии уволить физрука Барсы а о каталонцы слабы духом. Реал разгромил но всего нескольео болельщиков Реала на ветке,все улетели в Турин.Печально на самом деле,раньше весело было.
Болелы Реала, кто бы не уходил, остаются с командой!
Персональные болелы определенных игроков, уходят, с уходом своего любимца!
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
   371 / 939
вчера в 23:03
В пяти матчах не пропускаем, и это очень радует, не уж то Зидан стал работать как тренер?
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
   371 / 939
вчера в 23:01
Глоры барсы за ними же пошли, надо же им Роналду поливать грязью и честь Месси защищать в Турине
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   279 / 939
вчера в 23:01
Но физрук Реала снова подведет,когда Барса проиграет или сыграет вничью,но Барса точно будет проигрывать с физруком еще много раз.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил _Inquisitor_
   237 / 939
вчера в 23:00
Балует перес своих балерин, ох балует. Уже по два пеналя против аутсайдеров покупает... Два пенальти с грозным Леганесом, два пенальти с не менее грозным Эйбаром... А может просто дразнит свою бывшую, сбежавшую в Турин - смотри мол, сколько мои с точки бьют - знает, что кристинка будет волосы рвать от досады... Вот что-то только на Бетис и Мальорку поскупился, так бы уже с отрывом шли...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       237 / 939
    вчера в 22:59
    Отличная игра!
    Такого Модрича давно уже не видели!!!
    Интересно, кто потом заменит Каземиро, когда он завершит карьеру или уйдет из Реала? Лучший опорник в мире!!!
    Азар тоже постепенно вливается в игру.
    А Бензема, как обычно, супер нап!!! Пенальти 100% оба.
    С победой команду!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       279 / 939
    вчера в 22:59
    Молодцы,дкмаю Реал в состоянии уволить физрука Барсы а о каталонцы слабы духом.
    Реал разгромил но всего нескольео болельщиков Реала на ветке,все улетели в Турин.Печально на самом деле,раньше весело было.
    Insanely cool
    Insanely cool
       489 / 939
    вчера в 22:52
    Зидан физрук! На самом деле команда сегодня очень понравилась, да и замены Зидан сделал очень хорошие. Кстати, Куртуа пробил рекорд Наваса по сухарям
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       122 / 939
    вчера в 22:48
    Балует перес своих балерин, ох балует. Уже по два пеналя против аутсайдеров покупает... Два пенальти с грозным Леганесом, два пенальти с не менее грозным Эйбаром... А может просто дразнит свою бывшую, сбежавшую в Турин - смотри мол, сколько мои с точки бьют - знает, что кристинка будет волосы рвать от досады... Вот что-то только на Бетис и Мальорку поскупился, так бы уже с отрывом шли...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       92 / 939
    вчера в 22:47
    Сейчас сливочные на ходу, это факт.
    Много забивают, вообще не пропускают.
    Посмотрим, чем ответят каталонцы)
    Ну а болельщиков Реала с победой что ли..
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