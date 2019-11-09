«Реал» обыграл «Эйбар» с крупным счетом

«Реал» разгромил «Эйбар» в матче 13-го тура Примеры. «Сливочные» набрали 25 баллов и возглавили турнирную таблицу чемпионата Испании. «Эйбар» занимает 15-е место в таблице (15 очков).
Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа
«Эйбар» - «Реал» 0:4 (0:3)
Голы: Бензема 17, Рамос 20 (пенальти), Бензема 29 (пенальти), Вальверде 61
«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Арбилья, Бигас, Анхель, Орельяна (Леон 65), Эскаланте, Диоп (Эспозито 81), Инуи, Кике (Диас де Оливейра 81), Энрих
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде (Иско 72), Лукас (Диас 81), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 72)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Напомним, что в предыдущем туре «Реал» выступил не столь успешно, поделив очки с «Бетисом».
В этом сезоне более менее уже
В этом сезоне более менее уже
Барса при физруке слаба но и эту Барсу не может опережать Реал.
Барса при физруке слаба но и эту Барсу не может опережать Реал.
Надоели эти сборные уже
Надоели эти сборные уже
Или просто игрокам надоели его ошибки, и сами начали играть, что мало вероятно!
Или просто игрокам надоели его ошибки, и сами начали играть, что мало вероятно!
Персональные болелы определенных игроков, уходят, с уходом своего любимца!
Персональные болелы определенных игроков, уходят, с уходом своего любимца!
Или ты, как обычно, балаболишь?
Или ты, как обычно, балаболишь?
Такого Модрича давно уже не видели!!!
Интересно, кто потом заменит Каземиро, когда он завершит карьеру или уйдет из Реала? Лучший опорник в мире!!!
Азар тоже постепенно вливается в игру.
А Бензема, как обычно, супер нап!!! Пенальти 100% оба.
С победой команду!
Такого Модрича давно уже не видели!!!
Интересно, кто потом заменит Каземиро, когда он завершит карьеру или уйдет из Реала? Лучший опорник в мире!!!
Азар тоже постепенно вливается в игру.
А Бензема, как обычно, супер нап!!! Пенальти 100% оба.
С победой команду!
Реал разгромил но всего нескольео болельщиков Реала на ветке,все улетели в Турин.Печально на самом деле,раньше весело было.
Реал разгромил но всего нескольео болельщиков Реала на ветке,все улетели в Турин.Печально на самом деле,раньше весело было.
Много забивают, вообще не пропускают.
Посмотрим, чем ответят каталонцы)
Ну а болельщиков Реала с победой что ли..
Много забивают, вообще не пропускают.
Посмотрим, чем ответят каталонцы)
Ну а болельщиков Реала с победой что ли..