«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

«Бавария» без особых проблем одолела дортмундскую «Боруссию» в игре 11-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы (21 очко) поднялись на третье место, «шмели» (19 баллов) - пятые.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Боруссия» 4:0 (1:0)
Голы: Левандовски 17, Гнабри 47, Левандовски 76, Хуммельс 80 (автогол)
«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис, Киммих, Гнабри (Коутиньо 70), Горецка (Алькантара 72), Мюллер, Коман (Перишич 75), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль (Алькасер 61), Санчо (Геррейру 36), Брандт, Азар, Гетце (Ройс 61)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Ройс 63, Коман 67, Киммих 90+1
В предыдущем туре «Бавария» уступила 1:5 «Айнтрахту».
Но счет не по игре. Мы должны были минимум 7 или 8 забивать.
Теперь главное брать свое в матчах с Фортуной и Байером. А на закуску Гладба-Ба-Бахнуть.
Но счет не по игре. Мы должны были минимум 7 или 8 забивать.
Теперь главное брать свое в матчах с Фортуной и Байером. А на закуску Гладба-Ба-Бахнуть.
P.S. Делать выводы о работе Флика рано. Мы бы и с Ковачем выиграли.
P.S. Делать выводы о работе Флика рано. Мы бы и с Ковачем выиграли.
В следующем сезоне, скорее всего, ещё и Хакими вернётся в Реал. Это один из самых лучших игроков БД!
В следующем сезоне, скорее всего, ещё и Хакими вернётся в Реал. Это один из самых лучших игроков БД!
P.S. мой самый не любимый игрок Баварии, в данный момент уверенно идёт на ЗМ :) дай бог Р9 избежать серьезных травм
P.S. мой самый не любимый игрок Баварии, в данный момент уверенно идёт на ЗМ :) дай бог Р9 избежать серьезных травм