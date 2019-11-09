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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

вчера, 22:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бавария» без особых проблем одолела дортмундскую «Боруссию» в игре 11-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы (21 очко) поднялись на третье место, «шмели» (19 баллов) - пятые.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Боруссия» 4:0 (1:0)
Голы: Левандовски 17, Гнабри 47, Левандовски 76, Хуммельс 80 (автогол)

«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис, Киммих, Гнабри (Коутиньо 70), Горецка (Алькантара 72), Мюллер, Коман (Перишич 75), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль (Алькасер 61), Санчо (Геррейру 36), Брандт, Азар, Гетце (Ройс 61)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Ройс 63, Коман 67, Киммих 90+1

В предыдущем туре «Бавария» уступила 1:5 «Айнтрахту».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:05
Порой и Дортмунд жалко...
Но счет не по игре. Мы должны были минимум 7 или 8 забивать.
Теперь главное брать свое в матчах с Фортуной и Байером. А на закуску Гладба-Ба-Бахнуть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
сегодня в 00:04
Начал смотреть, но до конца не хватило терпения. Боруссия была просто никакая.
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 23:56
Боруссия никакая. Они уже до матча проиграли.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   111 / 939
вчера в 23:53
Лева решала
alexfor
alexfor
   142 / 939
вчера в 23:18
с такими темпами лева рекорд месси побьет по забитым за сезон)
Сливки общества
Сливки общества
   443 / 939
вчера в 23:13
БД как всегда испугались и сдали матч. Всех с победой!

P.S. Делать выводы о работе Флика рано. Мы бы и с Ковачем выиграли.
95-shishani-95
95-shishani-95
   237 / 939
вчера в 23:11
Боруссия нестабильна!!!
В следующем сезоне, скорее всего, ещё и Хакими вернётся в Реал. Это один из самых лучших игроков БД!
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 23:07
Впечатляюще...
Big krendel
Big krendel
   36 / 939
вчера в 23:04
Лейпциг на 2 месте?
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил sir_Alex
   423 / 939
вчера в 22:53
Пшек? 😉😂😁
ну а кто ещё :))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   407 / 939
вчера в 22:53
Опрофанились
Groove000
Groove000 ответил arsworld
   43 / 939
вчера в 22:53
хумельс своим подыграл?
Случайно вроде срезал, я смотрел))
steelhead
steelhead ответил 25процентный клоун
   63 / 939
вчера в 22:46
Только болелы зенита думают что лейпциг сильнее Баварии)))
Ну, мозги то по поводу нереальной силы РБ промывали все медиа. Хотя это колхоз, но с хорошей фармокологией.
Тео Джонс
Тео Джонс
   41 / 939
вчера в 22:44
Каждый год одно и тоже, позорные сливы в логове Баварцев в 4-5-6 мячей. Как будто без борьбы сливаются даже
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 939
вчера в 22:42
Только болелы зенита думают что лейпциг сильнее Баварии)))
NGYRZ
NGYRZ
   44 / 939
вчера в 22:42
Интересно, как эта Боруссия собирается отомстить Барселоне, если её Бавария разгромила, которая была разгромлена Айнтрахтом?!
Nickolai S
Nickolai S
   403 / 939
вчера в 22:40
Нахера им тренер?
arsworld
arsworld
   535 / 939
вчера в 22:38
хумельс своим подыграл?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 22:35
Ёлы-палы, какое же всё таки ничтожество этот интер. Это позор серии А(((
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 939
вчера в 22:32
На багаже Ковыча ликуют сосиски.Ведь Маруся снова Вротмунд)
sir_Alex
sir_Alex ответил ColdSun1995
   48 / 939
вчера в 22:32
Какой то странный сезон намечается, в каждом супер ожидаемом матче Бавария как-то катком проходится по своим оппонентам :) уход Ковача, как и ожидалось пошел на пользу и искренне надеюсь на то, что Флику дадут шанс до лета. Спасибо ребятам за хорошую игру и победу. Mia San Mia! P.S. мой самый не любимый игрок Баварии, в данный момент уверенно идёт на ЗМ :) дай бог Р9 избежать серьезных травм
Пшек? 😉😂😁
kmhb
kmhb
   586 / 939
вчера в 22:29
Практически безупречная игра у Баварии сегодня была. Движение, скорость, атмосфера - все просто на высшем уровне. Давно такого кайфа не получал от матча. Ну и как обычно, в очередной раз, опустить дортмунд - бесценно.
Groove000
Groove000
   43 / 939
вчера в 22:29
Мда, походу, правильно сказал комментатор: такими темпами Боруссия только через три года возьмет очко в Мюнхене
ColdSun1995
ColdSun1995
   423 / 939
вчера в 22:24
Какой то странный сезон намечается, в каждом супер ожидаемом матче Бавария как-то катком проходится по своим оппонентам :) уход Ковача, как и ожидалось пошел на пользу и искренне надеюсь на то, что Флику дадут шанс до лета. Спасибо ребятам за хорошую игру и победу. Mia San Mia!
P.S. мой самый не любимый игрок Баварии, в данный момент уверенно идёт на ЗМ :) дай бог Р9 избежать серьезных травм
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