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Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год

вчера, 17:30

Стала известна зарплата Леонида Слуцкого в «Витессе». На данный момент российский специалист получает в голландском клубе 1 млн евро за сезон.

Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   17 / 933
вчера в 23:47
Без Слуцкого и остальных шарлатанов, да и при Хидинке не играла, повезло что Спартаковцы вытащили на евро
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   8 / 933
вчера в 23:30
Но сборная без них заиграла и выигрывает
Сборная без Глушакова и Комбарова заиграла!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   17 / 933
вчера в 22:44
Но сборная без них заиграла и выигрывает
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   8 / 933
вчера в 20:23
Сколько же он остегивает своим деревянным помошникам
У этих "деревянных" помошников трофеев в десятки раз больше чем у всех вместе взятых игроков Спартака , игравших за время правления Федуна!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил LOpp
   8 / 933
вчера в 20:18
Не плохо так пончик Гинера доил
За семь лет он взял семь трофеев!!! Нормальная отдача!!!
И только у Федуна золотая дойка без отдачи!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Питер Ман
   31 / 933
вчера в 19:39
Ахаха, а физрук Кононов получал 4 млн евро в Тарасовке
Даже беспонтовый пиджак разводил Федуна
GYTSYL
GYTSYL ответил cska plus
   27 / 933
вчера в 19:03
По сравнению с тедеско он нищий.
Леня и за пирожки будет работать((
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 18:31
По сравнению с тедеско он нищий.
drug01
drug01
   93 / 933
вчера в 18:29
Он говорил что в ЦСКА он получал больше!!!!
КЭТиК
КЭТиК
   230 / 933
вчера в 18:17
Не хило получает.
LOpp
LOpp
   26 / 933
вчера в 18:04
Не плохо так пончик Гинера доил
Т34
Т34
   21 / 933
вчера в 18:03
Совсем нищий. В Питере бомжи в теплотрассах богаче.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   273 / 933
вчера в 17:59
Хорошо.
Виссарионович
Виссарионович ответил 25процентный клоун
   29 / 933
вчера в 17:38
Там еще 70% друзьям евреям, которые его трудоустраивают, то в англию, то в наркоголландию.
Виссарионович
Виссарионович ответил Питер Ман
   29 / 933
вчера в 17:37
Договоришься, в следующем сезоне будет зенитку тренировать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 933
вчера в 17:37
Сколько же он остегивает своим деревянным помошникам
Виссарионович
Виссарионович
   29 / 933
вчера в 17:36
Шл@ханебо красавчик, крутит негейланды на бабки.
Питер Ман
Питер Ман
   183 / 933
вчера в 17:34
Ахаха, а физрук Кононов получал 4 млн евро в Тарасовке
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 17:32
Хорошее пособие для пухлого шутника...в цска его "юмор" был явно переоценен...
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