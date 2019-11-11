Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год

Стала известна зарплата Леонида Слуцкого в «Витессе». На данный момент российский специалист получает в голландском клубе 1 млн евро за сезон.
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
Стала известна зарплата Леонида Слуцкого в «Витессе». На данный момент российский специалист получает в голландском клубе 1 млн евро за сезон.
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
И только у Федуна золотая дойка без отдачи!!!
И только у Федуна золотая дойка без отдачи!!!