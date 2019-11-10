Головин: «Голы не имеют для меня решающего значения»

Полузащитник «Монако» поделился впечатлениями после победы над «Дижоном» в рамках 13-го тура чемпионата Франции.

После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счёт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд.

Ситуация с голом в ворота «Дижона»? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещё раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил – отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка. Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное – всё закончилось хорошо и удалось довести дело до победы.