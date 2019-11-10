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Головин: «Голы не имеют для меня решающего значения»

сегодня, 08:34
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после победы над «Дижоном» в рамках 13-го тура чемпионата Франции.

После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счёт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд.

Ситуация с голом в ворота «Дижона»? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещё раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил – отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка. Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное – всё закончилось хорошо и удалось довести дело до победы.

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Все комментарии
beefs
beefs
   241 / 957
сегодня в 22:58
Главное победа...
dok66
dok66
   523 / 957
сегодня в 17:19
Да молодец просто !
Mi6
Mi6
   560 / 957
сегодня в 16:22
Вовремя ушёл
Bolshoy
Bolshoy ответил Hypnoz
   556 / 957
сегодня в 15:52
Футболист из французского пердива !
Написал юнкор из стенгазеты... )))
Правдин Семён
Правдин Семён
   91 / 957
сегодня в 14:52
Поскромничал. А вообще -молодец!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 957
сегодня в 13:29
Теперь точно в ПСЖ...
Василий 50
Василий 50
   534 / 957
сегодня в 13:28
Так ты их почти не забиваешь.
Hypnoz
Hypnoz
   109 / 957
сегодня в 12:50
Футболист из французского пердива !
drug01
drug01
   96 / 957
сегодня в 12:14
Главное игра и результат
Levadia
Levadia ответил Ваня лучший
   50 / 957
сегодня в 11:57
Если не ошибаюсь,то налоговая система изменилась.
Тот же Депардье обратно на родину вернулся по этой причине.
Levadia
Levadia
   50 / 957
сегодня в 11:54
Красивые слова,но для любого игрока голы имеют значение!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mortid
   17 / 957
сегодня в 11:45
За баблом в Питер едут, а во Франции налоги до 70% доходят. Там играют
Объективное мнение
Объективное мнение
   260 / 957
сегодня в 11:12
Прав сашка ты там звезда рад что уехал
Великий 43-й
Великий 43-й
   518 / 957
сегодня в 10:52
Правильно, одноразовой палке, стреляющей в год по обещанию, конечно не до голов.
mensk
mensk
   515 / 957
сегодня в 10:47
Болеем за тебя.
berda2003
berda2003
   468 / 957
сегодня в 10:45
так уж и не имеют...
kastites
kastites
   227 / 957
сегодня в 10:44
Пистит как всегда
Mi6
Mi6
   560 / 957
сегодня в 10:39
Болеем за Монако))
Шуnя771
Шуnя771
   30 / 957
сегодня в 09:47
Странно.
ОПС
ОПС
   333 / 957
сегодня в 09:29
Говорить можно все, что угодно. А каждый гол все равно памятен.
VIPded
VIPded
   102 / 957
сегодня в 09:23
Молодец Саня!
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 09:22
Да вообще Сашок красава а деревянный зюба завидует.
mortid
mortid
   270 / 957
сегодня в 08:48
Правильно, главное бабло. Сразу видно, российская школа :D
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 957
сегодня в 08:40
Дижон - ПСЖ 2:1
Монако - Дижон 1:0

Саня - покоритель "Дижона".....
STVA 1
STVA 1
   97 / 957
сегодня в 08:38
Это хорошо , если так.
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