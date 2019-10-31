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Комличенко прокомментировал выход «Млады» в 1/4 финала Кубка Чехии

сегодня, 09:45

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка Чехии. В матче 1/8 финала «Млада» выиграла у «Фастава» со счётом 3:1.

По большому счёту мы не разделяем чемпионат и Кубок. Просто выходим и стараемся выиграть, показать свой максимум, независимо от того, какой это турнир. Кстати, совсем недавно мы играли с «Фаставом» в гостях в чемпионате и тогда больших проблем не возникло, выиграли 2:0. Видимо, на примере того матча они хорошо подготовились к нам в этот раз и даже первыми забили. Но ещё до перерыва важный гол забил Алексей Татаев. Очень рад за него, в этом сезоне он становится одним из лидеров у нас. Ну а во втором тайме мы забили ещё дважды.

Есть ли какая-то закономерность в том, что мне удалось отличиться в играх с «Фаставом» и в чемпионате, и в Кубке? Не думаю, что это так. Стараюсь забивать, быть полезным для своей команды в каждом матче, и неважно, кто именно у нас в соперниках.

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 09:58
Надо брать Кубок.
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