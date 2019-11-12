Дзола: «„Кальяри“ заслуженно занимает высокое место в таблице Серии А»

Бывший игрок «Кальяри» Джанфранко Дзола прокомментировал успехи команды в нынешнем сезоне. В частности, он отметил хорошую работу главного тренера «красно-синих» Роландо Марана.
Они очень хорошо выступают и заслуженно занимают высокое место в таблице Серии А. «Кальяри» забивает много голов, качество игры коллектива постепенно улучшилось. Это заслуга Марана – он очень хорошо организовал команду и дал ей узнаваемый почерк.
Отметим, что «Кальяри» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В прошлом туре чемпионата Италии команда Марана разгромила «Фиорентину».