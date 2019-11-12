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Дзола: «„Кальяри“ заслуженно занимает высокое место в таблице Серии А»

сегодня, 11:22

Бывший игрок «Кальяри» Джанфранко Дзола прокомментировал успехи команды в нынешнем сезоне. В частности, он отметил хорошую работу главного тренера «красно-синих» Роландо Марана.

Они очень хорошо выступают и заслуженно занимают высокое место в таблице Серии А. «Кальяри» забивает много голов, качество игры коллектива постепенно улучшилось. Это заслуга Марана – он очень хорошо организовал команду и дал ей узнаваемый почерк.

Отметим, что «Кальяри» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В прошлом туре чемпионата Италии команда Марана разгромила «Фиорентину».

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cska plus
cska plus
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сегодня в 11:51
Достойно пока идут.
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