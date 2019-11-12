Стерлинг прокомментировал исключение из сборной Англии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии выступил с заявлением после отстранения от матча национальной команды с Черногорией в 9-м туре отборочного этапа Евро-2020.

В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько этот матч важен для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо всё обсудили и будем двигаться дальше. Футбол – вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определённый момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5-10 секунд. Теперь всё позади, и мы не станем делать эту историю больше, чем сейчас. Давайте сфокусируемся на матче в четверг.