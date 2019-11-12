«Тамбов» намерен оставить Первушина тренером команды

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды , вероятно, продолжит работу с коллективом до конца сезона.

Естественно, мы очень довольны результатами в последних трех встречах. Дали шанс тренеру Первушину, и он им воспользовался. Все устраивает и нас, и команду. До Нового года он отработает точно. Обсуждаем с президентом этот вопрос и склоняемся к тому, что Первушин останется до конца сезона. Единственное – у Сергея нет лицензии категории Pro, но она имеется у его помощника, Тимура Шипшева. Скорее всего, Шипшев де-юре будет главным тренером, а де-факто – Первушин. Таким образом, их тандем останется в силе.