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«Тамбов» намерен оставить Первушина тренером команды

вчера, 15:26

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Сергей Первушин, вероятно, продолжит работу с коллективом до конца сезона.

Естественно, мы очень довольны результатами в последних трех встречах. Дали шанс тренеру Первушину, и он им воспользовался. Все устраивает и нас, и команду. До Нового года он отработает точно. Обсуждаем с президентом этот вопрос и склоняемся к тому, что Первушин останется до конца сезона. Единственное – у Сергея нет лицензии категории Pro, но она имеется у его помощника, Тимура Шипшева. Скорее всего, Шипшев де-юре будет главным тренером, а де-факто – Первушин. Таким образом, их тандем останется в силе.

Напомним, что в минувший уик-энд «Тамбов» обыграл «Ростов» в матче РПЛ (2:1). По окончании встречи Первушин прокомментировал победу своей команды.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 907
вчера в 18:38
От добра добра не ищут.
Три победы подряд - это показатель!!!
time out
time out
   41 / 907
вчера в 17:43
Если получается почему бы и нет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   196 / 907
вчера в 17:17
Сногсшибательный эффект от ухода армянского недооцененного гения не может быть вечным.
ermak6848
ermak6848
   127 / 907
вчера в 17:00
надо доиграть сезон, а потом будет видно..
mihaluch
mihaluch
   79 / 907
вчера в 16:56
Зачем что-то менять в игре,а вот собственный стадион нужен.
mordvin60
mordvin60
   856 / 907
вчера в 16:31
Пока получается, пусть и дальше так будет
EAGinLE
EAGinLE
   128 / 907
вчера в 16:30
Пусть будет так .
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 907
вчера в 15:58
Неожиданно стало получаться.
pam06
pam06
   13 / 907
вчера в 15:48
Удачи Первушину и волкам!
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 15:30
До конца сезона может тем более всё пока получается даже неплохо.
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