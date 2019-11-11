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Адиев в ближайшее время станет главным тренером «Чайки»

вчера, 22:26

Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев в ближайшее время может возглавить песчанокопскую «Чайку». По информации источника, стороны согласовывают последние детали контракта.

Адиев на сегодняшний день является безработным. В начале октября он был назначен ассистентом главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, но через 10 дней подал в отставку.

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batman555
batman555
   681 / 933
сегодня в 03:40
Твой стих, немного сыроват
Перо- не слушается тебя..
Рифма же, должна пархать..
Как бабочка.. огнём сиять

Вообщем я тебе сказал...
Душу больше развивай!
Книгу лучше прочитай!
Чтоб в уме,огонь сгорал,
Водку чтоб потом, не жрал,
О любви нам, ты писал..

Чтобы сердце ваше, утончилось
И пеплом нам, оно открылось
И желчь твоя вся испарилась
Душа запела до утра...

Налей кофе, со спермой слона!)
И Давай пиши Серёж до утра!!!

Серёжа Саныч ты понял?!
Скажу грубее-ты всасал?!))

Уж если ты стишок начал
Давай его ты развивай

Мясо ты..!дешёвые понты!
Хоть мало слов,но нету у тебя тишины
ЦСКА в кубке покажет себя
А ты родной-в ФНЛ как всегда
Иди ка отсюда мясной пацан
Очередной неадекватный нирван)
Сенькью верематч скажу я тебе
И ты окажешься в большой,мохнатой пиз.е
Иди на х отсюда мясной ху. !
Банально: но не психуй

Илья Соболев сказал слово ху.
А ты пасть прикрой и не рискуй
Что то кому то здесь говорить
Иди н.х в кабак тусить

Припев: Эх мясо..мясо...нету паса...нету игры..потерянные у фанов мечты...)))))

P.S Мораль этой басни такова..что чайки ещё не улетели в тёплые края... осень задержалась,в этих местах,люди ходят в тёплых шарфах)))))) не надо гнать на Ростовских чаек,ибо с вертухи е.нет Донской таец... Потом казаки оприходуют твои мечты...но ты мясной-ты не грусти))) Е.ало просто своё завали))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   176 / 933
вчера в 23:05
Он дирижировал орлами,
За чаек взяться захотел.
Да объясните ж вы джигиту-
Калибри-вот его удел.
Морозовский
Морозовский
   10 / 933
вчера в 22:28
Трындец "ЧАЙКЕ" - не летать!
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