Адиев в ближайшее время станет главным тренером «Чайки»

вчера, 22:26

Экс-главный тренер «Анжи» в ближайшее время может возглавить песчанокопскую «Чайку». По информации источника, стороны согласовывают последние детали контракта.

Адиев на сегодняшний день является безработным. В начале октября он был назначен ассистентом главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, но через 10 дней подал в отставку.