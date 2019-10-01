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Власти Петербурга предложили семь тренировочных площадок для финала ЛЧ

01 октября 2019, 09:15

Власти Санкт-Петербурга предложили УЕФА на выбор семь тренировочных площадок для команд, которые сыграют в финале Лиги чемпионов 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге было подготовлено семь тренировочных площадок международного уровня с футбольными полями и необходимой инфраструктурой для проведения тренировок команд. Все площадки были предложены в составе заявочной документации, в ближайшее время УЕФА определится с выбором конкретного объекта.

24 сентября исполком УЕФА утвердил стадион «Газпром Арена» в Петербурге местом проведения финала Лиги чемпионов 2021 года. Также были названы стадионы, на которых пройдут финалы ЛЧ в 2022 и 2023 году.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
01 октября в 09:20
1.в оренбурге.
2. Тамбов
3.сочи.
А где еще 4?
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