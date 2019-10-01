Власти Петербурга предложили семь тренировочных площадок для финала ЛЧ

01 октября 2019, 09:15

Власти Санкт-Петербурга предложили УЕФА на выбор семь тренировочных площадок для команд, которые сыграют в финале Лиги чемпионов 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге было подготовлено семь тренировочных площадок международного уровня с футбольными полями и необходимой инфраструктурой для проведения тренировок команд. Все площадки были предложены в составе заявочной документации, в ближайшее время УЕФА определится с выбором конкретного объекта.