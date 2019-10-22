В Москве откроется футбольная академия братьев Гатаговых

Бывший футболист «Локомотива» Алан Гатагов и его брат Сослан Гатагов стали учредителями футбольной академии, открытие которой состоится 24 октября в Москве.
Базироваться академия будет на стадионе «Луч» в Тушине.
«Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех. Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей», - заявил Алан Гатагов.
Недавно в Москве открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева.