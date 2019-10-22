ГлавнаяНовости

В Москве откроется футбольная академия братьев Гатаговых

сегодня, 14:02

Бывший футболист «Локомотива» Алан Гатагов и его брат Сослан Гатагов стали учредителями футбольной академии, открытие которой состоится 24 октября в Москве.

Базироваться академия будет на стадионе «Луч» в Тушине. 

«Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех. Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей», - заявил Алан Гатагов.

Недавно в Москве открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Сегодня, 19:05 ВидеоКомментарии8
Футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина
Сегодня, 16:11 ФотоКомментарии4
«Рубин» пожелал здоровья Фомину
Сегодня, 13:02 ФотоКомментарии2
Правительство РФ одобрило продажу пива на стадионах
Сегодня, 10:05 Комментарии15
Официально«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин
Вчера, 22:34 ФотоКомментарии31
Беленова не будут штрафовать за слова о том, что у «Уфы» худшее поле в РПЛ
Вчера, 14:52 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   35 / 857
сегодня в 15:08
Когда открываются футбольные академии это к лучшему.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 14:17
Хотят хрющек вытеснить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100