В Москве откроется футбольная академия братьев Гатаговых

сегодня, 14:02

Бывший футболист «Локомотива» и его брат стали учредителями футбольной академии, открытие которой состоится 24 октября в Москве.

Базироваться академия будет на стадионе «Луч» в Тушине.

«Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех. Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей», - заявил Алан Гатагов.

Недавно в Москве открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева.