ГлавнаяНовости

Реконструкция «Камп Ноу» завершится в 2024 году

вчера, 18:16

«Барселона» рассчитывает, что закончит реконструкцию своего стадиона «Камп Ноу» в 2024 году.

Работы на арене начнутся следующим летом. Вместимость арены будет увеличена до 105 тысяч человек. Общая стоимость проекта выросла с первоначального бюджета, который был установлен в размере 600 миллионов евро, до 685 миллионов евро.

Изначально каталонцы планировали закончить реконструкцию также в 2024 году.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сычев показал поля, где тренируется «Пюник»
11 сентября Комментарии6
УЕФА: «Стадион „Санкт-Петербург“ полностью соответствует требованиям»
10 сентября Комментарии9
ОфициальноВ Воронеже откроется футбольная академия «Милана»
07 августа Комментарии5
Официально«Ливерпуль» переедет на новую тренировочную базу за 50 млн фунтов
01 августа Комментарии3
Официально«Эвертон» представил проект нового стадиона за 500 млн фунтов
25 июля Комментарии3
Лексаков: «Академия имени Коноплева не погибает, а работает»
19 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил 3ton
   154 / 991
вчера в 21:54
Это понты , а не стадион . В адекватной стране ,где не популярный чемпионат и клуб не с огромными амбициями - такой стадион бы не строили )) Но это Россия Построить самый дорогой стадион в Мире, а деньги Тосно зажали . Хотя бы сезон отыграли в Еврокубках
это не понты. он далеко не самый дорогой стадион в мире, если не ошибаюсь то занимает 3 место, а вот 1 и 2 занимают стадионы которые были построены задолго до него (причем помоему не футбольные) так вот учитывая инфляцию, нынешняя арена Зенита если бы допустим была бы построена не сейчас, а в начале 2000-х то ценник был бы в 2 раза меньше а то и в 3. Для собственного интереса посмотрите по каким ценам были построены нынешние супер-арены, например Камп-Ноу, Олд-Трафорд, еще в далеких 19?? их строили и там сумма другая, но если щас допустим построить копию этих стадионов, там цена будет примерно как у арены Зенита
da da da
da da da ответил Гавроша
   135 / 991
вчера в 20:51
Завидуешь, сравнивая с пустой открывашкой?
в Испании всегда + температура,им не надо строить крыши,а в нашем климате без него никуда.
da da da
da da da ответил ВАЙПЕР
   135 / 991
вчера в 20:46
и что? в итоге бесспорно лучший стадион России, а то и европы в плане технологий. Мало где еще найдете с подвижной крышей, выдвигающимся полем и т.д. И тем более реконструкция это не строить с нуля, тут цена будет ниже всегда.
лучший стадио Европы у Атлетико
Гавроша
Гавроша ответил 3ton
   24 / 991
вчера в 20:07
Это понты , а не стадион . В адекватной стране ,где не популярный чемпионат и клуб не с огромными амбициями - такой стадион бы не строили )) Но это Россия Построить самый дорогой стадион в Мире, а деньги Тосно зажали . Хотя бы сезон отыграли в Еврокубках
Завидуешь, сравнивая с пустой открывашкой?
Брулин
Брулин
   70 / 991
вчера в 19:53
Давно пора.
Стадион дико устаревший.
3ton
3ton ответил ВАЙПЕР
   283 / 991
вчера в 19:51
и что? в итоге бесспорно лучший стадион России, а то и европы в плане технологий. Мало где еще найдете с подвижной крышей, выдвигающимся полем и т.д. И тем более реконструкция это не строить с нуля, тут цена будет ниже всегда.
Это понты , а не стадион .
В адекватной стране ,где не популярный чемпионат и клуб не с огромными амбициями - такой стадион бы не строили ))
Но это Россия
Построить самый дорогой стадион в Мире, а деньги Тосно зажали . Хотя бы сезон отыграли в Еврокубках
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил d_fincher
   154 / 991
вчера в 19:31
"Общая стоимость проекта выросла с первоначального бюджета, который был установлен в размере 600 миллионов евро, до 685 миллионов евро". В Питере бы уложились в 3 млрд.
и что? в итоге бесспорно лучший стадион России, а то и европы в плане технологий. Мало где еще найдете с подвижной крышей, выдвигающимся полем и т.д. И тем более реконструкция это не строить с нуля, тут цена будет ниже всегда.
ДСА
ДСА
   190 / 991
вчера в 19:01
Дорого, но построят
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил d_fincher
   48 / 991
вчера в 18:59
Это же реконструкция.
d_fincher
d_fincher
   44 / 991
вчера в 18:41
"Общая стоимость проекта выросла с первоначального бюджета, который был установлен в размере 600 миллионов евро, до 685 миллионов евро".

В Питере бы уложились в 3 млрд.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   48 / 991
вчера в 18:31
Бюджет вырос, наверное строители те же, которые строили зениту гнездо? Кстати что слышно? Достроили уже?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100