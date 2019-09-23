Реконструкция «Камп Ноу» завершится в 2024 году

вчера, 18:16

«Барселона» рассчитывает, что закончит реконструкцию своего стадиона «Камп Ноу» в 2024 году.

Работы на арене начнутся следующим летом. Вместимость арены будет увеличена до 105 тысяч человек. Общая стоимость проекта выросла с первоначального бюджета, который был установлен в размере 600 миллионов евро, до 685 миллионов евро.

Изначально каталонцы планировали закончить реконструкцию также в 2024 году.