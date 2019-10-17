«Интер» и «Милан» сделали заявление о новом общем стадионе

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«Интер» и «Милан» выпустили совместное заявление, в котором говорится, что единственная опция клубов – строительство нового стадиона на месте арены «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»). Таким образом, миланские клубы отказываются строить арену в другом месте, а также не хотят реконструировать «Сан-Сиро».

Клубы представили два дизайна для нового стадиона. Планируется, что арену возведут на месте, где сейчас находится парковка.

Напомним, что власти Милана предлагали клубам купить «Сан-Сиро» и реконструировать стадион, однако те отказались.