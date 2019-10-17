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«Интер» и «Милан» сделали заявление о новом общем стадионе

сегодня, 20:32

«Интер» и «Милан» выпустили совместное заявление, в котором говорится, что единственная опция клубов – строительство нового стадиона на месте арены «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»). Таким образом, миланские клубы отказываются строить арену в другом месте, а также не хотят реконструировать «Сан-Сиро».

Клубы представили два дизайна для нового стадиона. Планируется, что арену возведут на месте, где сейчас находится парковка.

Напомним, что власти Милана предлагали клубам купить «Сан-Сиро» и реконструировать стадион, однако те отказались

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   142 / 847
сегодня в 21:35
Я считаю что это правильное решение
drug01
drug01
   73 / 847
сегодня в 21:19
Двум клубам будет легче построить новый стадион
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Жека10
   189 / 847
сегодня в 21:17
два таких великих клуба в городе и власти никак не могли им выделить свой стадион
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил juvenale
       9 / 847
    сегодня в 21:01
    ну ббилан ладно,ну а кабинет каким боком к величию
    Он имел в виду "AC Milan" и "A.S. Barona 1971", два миланских футбольных клуба)) А ты что подумал?)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Жека10
       9 / 847
    сегодня в 20:59
    два таких великих клуба в городе и власти никак не могли им выделить свой стадион
    Не стадион, а место под стадион, во всем мире, кроме России, клубы частные, и стадионы - их личные проблемы, а не налогоплательщиков.
    juvenale
    juvenale ответил Жека10
       15 / 847
    сегодня в 20:59
    два таких великих клуба в городе и власти никак не могли им выделить свой стадион
      juvenale
      juvenale
         15 / 847
      сегодня в 20:58
        Бабушка Маня
        Бабушка Маня
           361 / 847
        сегодня в 20:48
        Как играть-то будут?
        Жека10
        Жека10
           467 / 847
        сегодня в 20:42
        два таких великих клуба в городе и власти никак не могли им выделить свой стадион
        cska plus
        cska plus
           1 / 847
        сегодня в 20:38
        Всё усложняют, не могут договориться, каждый тянет на себя как лебедь как да щука.
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