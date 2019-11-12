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Саутгейт: «Стерлинг принес извинения за стычку с Гомесом»

вчера, 19:21

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал конфликт на сборах национальной команды между защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом и нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Я работаю с молодой командой, и иногда здесь эмоции проявляют себя. Вчера Рахим объяснил, что потерял над собой контроль. Такое случается. Но у нас есть отличные опытные футболисты, сплотившие команду после инцидента.

Я не готов раскрывать подробности случившегося. Уже появились догадки и разговоры на эту тему. Мы разобрались со всем внутри команды и движемся вперёд. Команда сталкивается с большим интересом к тому, что происходит в расположении. Но я не стану вдаваться в детали. Я сказал всё, что считал нужным.

Рахим очень важен для сборной Англии, но решение об отстранении от матча я считаю правильным. Стерлинг принёс извинения. Он сказал, что подобное поведение не в его характере. Никто не пытается его оправдать, но мы прекрасно знаем, во что могут вылиться эмоции.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
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вчера в 19:28
А осадок остался....
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