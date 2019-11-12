Саутгейт: «Стерлинг принес извинения за стычку с Гомесом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал конфликт на сборах национальной команды между защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом и нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
Я работаю с молодой командой, и иногда здесь эмоции проявляют себя. Вчера Рахим объяснил, что потерял над собой контроль. Такое случается. Но у нас есть отличные опытные футболисты, сплотившие команду после инцидента.
Я не готов раскрывать подробности случившегося. Уже появились догадки и разговоры на эту тему. Мы разобрались со всем внутри команды и движемся вперёд. Команда сталкивается с большим интересом к тому, что происходит в расположении. Но я не стану вдаваться в детали. Я сказал всё, что считал нужным.
Рахим очень важен для сборной Англии, но решение об отстранении от матча я считаю правильным. Стерлинг принёс извинения. Он сказал, что подобное поведение не в его характере. Никто не пытается его оправдать, но мы прекрасно знаем, во что могут вылиться эмоции.