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Футболисты сборной России отказываются играть в новой форме

вчера, 21:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты сборной России отказываются выходить на матч против сборной Бельгии в новой форме.

Большинство игроков (за исключением тех, у кого контракт с «Адидасом») остались недовольны новой экипировкой и, судя по всему, 16 ноября сыграют в старых футболках.

Также сообщается, что руководство РФС уже встречалось с представителями Adidas. Футбольные чиновники хотят, чтобы производители переделали форму. Adidas пока отказывается. Через несколько дней должен состояться второй раунд переговоров. 

В случае, если переговоры провалятся с большой вероятностью контракт будет расторгнут. Одним из вариантов на замену является - Nike.

Форма сборной России

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Все комментарии
Томик
Томик ответил Ruslan Volkov
сегодня в 00:09
Если проиграем бельгийцам то столько грязи полются от хохлов,хоть мне пофиг на них,но обидно будет в своём стадионе проиграть
Плевать на хохлов, от которых польётся грязь. На тех, от которых не польётся - плевать не будем. Всё.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   260 / 907
сегодня в 00:04
Если проиграем бельгийцам то столько грязи полются от хохлов,хоть мне пофиг на них,но обидно будет в своём стадионе проиграть
lobsterdam
lobsterdam
   217 / 907
вчера в 23:38
и чего кривляются как 82? на них потратили немалые деньги, наверное мерки снимали, примерки делали, а им, видишь ли, не нравится: топнули ножкой, не будем надевать это платьице, другое хотим, чтобы по бокам все сборочки-сборочки, а сзади выточка и спереди два бантика, а еще кружева-кружева....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   339 / 907
вчера в 23:20
Вот ссыкуны ! Они думают ,что бельгийцы будут себе в ботинки делать от страха ,если наши выйдут в старой форме !!! ))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 907
вчера в 23:16
Ахахах, да пойдет на разок, заморать. Вотв лазурной противно играть, а эта норм
maiorchik
maiorchik ответил Владимир_Спартак
   452 / 907
вчера в 22:58
Кто на поле выйдет один Спартаковец Черчесов знает... 😁. Или может ты проречешь???
    19oleg73
    19oleg73
       826 / 907
    вчера в 22:50
    Бунт на корабле.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       180 / 907
    вчера в 22:39
    Не в форме дело, а в её содержание. Если кривоногии, то им всё равно в какой форме
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Sergey Z
       5 / 907
    вчера в 22:37
    Тому любая баба даст!!!
    Кто носит этот "Адидас",
    Тому вообще никто не даст!!!
    Zeychba
    Zeychba
       207 / 907
    вчера в 22:35
    Откровенно убогая форма. Приятно удивлен тем, что у футболистов тоже есть глаза и они отказались носить это уг.
    Dudikoff
    Dudikoff
       188 / 907
    вчера в 22:30
    Реально, всё хуже и хуже. Какие-то мешки из девяностых, сварганены в сараях черкизона. Воротник этот 56ьный. Что с адиком? Была же отличная форма бордовая с золотыми полосками и гербом.
    shur
    shur
       717 / 907
    вчера в 22:29
    ,...Гуччи? Версаче? Слава Зайцев? ...А- АдиДас-какое стрёмное бельё!!!
    Twisted
    Twisted
       454 / 907
    вчера в 22:23
    Что это за колхоз!
    SSPZ
    SSPZ ответил Leha-ha50
       857 / 907
    вчера в 22:21
    Стремненькая форма.
    мягко сказано
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Гавроша
       62 / 907
    вчера в 22:21
    Кто на поле выйдет один Спартаковец Черчесов знает... 😁. Или может ты проречешь???
    OLESOCC
    OLESOCC
       157 / 907
    вчера в 22:18
    Алиби обеспечено, если продуют!.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
       261 / 907
    вчера в 22:17
    Не надо играть в мясной форме.Заранее обречены
    SSPZ
    SSPZ
       857 / 907
    вчера в 22:16
    в прошлой жизни дизайнер-модельер формы был поваром)
    beefs
    beefs
       181 / 907
    вчера в 22:15
    Опять бабло...
    Гавроша
    Гавроша ответил Владимир_Спартак
       37 / 907
    вчера в 22:14
    В основном это кто???
    А ты состав не знаешь, кто на поле выходит?
    Сантус
    Сантус
       46 / 907
    вчера в 22:12
    Стоит признать что адик штампует бюджетный шлак многим.Их форма как под копирку у двух третий сборных.Редко увидишь что бы они заморачивались.Спортивные чинуши просто берут откат за простоту и подмахивают контракт.Вам нужна эстетика-им деньги.Аминь)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Гавроша
       62 / 907
    вчера в 22:10
    В основном это кто???
    drug01
    drug01
       83 / 907
    вчера в 22:10
    Главное игра на поле!!!!!
    Морозовский
    Морозовский ответил Гавроша
       7 / 907
    вчера в 22:09
    Почему все время форма красная, когда играют в основном зенитовцы?
    Ну, не позориться же вашими нетрадиционными цветами!
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
       489 / 907
    вчера в 22:08
    Форма,конечно не ахти какая,можно дизайн и получше было сделать,но подобный конфликт уже был,если кто помнит,перед ЧМ-94 сборники отказывались играть в Reebok
    Гавроша
    Гавроша
       37 / 907
    вчера в 22:03
    Почему все время форма красная, когда играют в основном зенитовцы?
    d_fincher
    d_fincher
       28 / 907
    вчера в 22:02
    Половые тряпки от Адидаса.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       5 / 907
    вчера в 22:00
    Стремненькая форма.
    mortid
    mortid
       227 / 907
    вчера в 21:58
    Все кому не лень глумятся над Россией. Не пора ли их всех херакнуть какой нибудь "булавой"? Мы попадём в рай, а они просто так сдохнут :D
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       53 / 907
    вчера в 21:55
    Нафиг шлите этих бюргеров.
    Пусть форму шьют профессионалы по типу Найка или НьюБэланса, можно вообще российскому Боско отдать.
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