Футболисты сборной России отказываются играть в новой форме

По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты сборной России отказываются выходить на матч против сборной Бельгии в новой форме.
Большинство игроков (за исключением тех, у кого контракт с «Адидасом») остались недовольны новой экипировкой и, судя по всему, 16 ноября сыграют в старых футболках.
Также сообщается, что руководство РФС уже встречалось с представителями Adidas. Футбольные чиновники хотят, чтобы производители переделали форму. Adidas пока отказывается. Через несколько дней должен состояться второй раунд переговоров.
В случае, если переговоры провалятся с большой вероятностью контракт будет расторгнут. Одним из вариантов на замену является - Nike.
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Тому вообще никто не даст!!!
Тому вообще никто не даст!!!
Пусть форму шьют профессионалы по типу Найка или НьюБэланса, можно вообще российскому Боско отдать.
Пусть форму шьют профессионалы по типу Найка или НьюБэланса, можно вообще российскому Боско отдать.