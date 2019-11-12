Футболисты сборной России отказываются играть в новой форме

вчера, 21:03

По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты сборной России отказываются выходить на матч против сборной Бельгии в новой форме.

Большинство игроков (за исключением тех, у кого контракт с «Адидасом») остались недовольны новой экипировкой и, судя по всему, 16 ноября сыграют в старых футболках.

Также сообщается, что руководство РФС уже встречалось с представителями Adidas. Футбольные чиновники хотят, чтобы производители переделали форму. Adidas пока отказывается. Через несколько дней должен состояться второй раунд переговоров.

В случае, если переговоры провалятся с большой вероятностью контракт будет расторгнут. Одним из вариантов на замену является - Nike.