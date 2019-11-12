вчера, 15:11

Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего команды .

Португалец отказался пожимать руку главному тренеру «бьянконери» после замены, а также резко высказался в его адрес. Руководство туринского клуба призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду за его поступок.

Ранее сообщалось, что клуб не будет наказывать Роналду за инцидент.