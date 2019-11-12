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Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

вчера, 15:11

Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего команды Криштиану Роналду.

Португалец отказался пожимать руку главному тренеру «бьянконери» Маурицио Сарри после замены, а также резко высказался в его адрес. Руководство туринского клуба призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду за его поступок.

Ранее сообщалось, что клуб не будет наказывать Роналду за инцидент.

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feris1
feris1
сегодня в 00:17
Курягу нужно гнать в три шеи....
ZaZizu
ZaZizu
   881 / 907
вчера в 21:13
такие моменты нужно в контракте прописывать. не извинится-на ... пусть идет и вернёт все полученные деньги, нарцисс хегов!
h8you
h8you ответил злойшериф
   57 / 907
вчера в 20:42
о боже ) ты еще мне даешь советы по марка твена по цитатам ) в отличии от тебя я прочитал все книги и рассказы )
а по писанине максимум незнайку на луне)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил злойшериф
   2 / 907
вчера в 20:42
о боже ) ты еще мне даешь советы по марка твена по цитатам ) в отличии от тебя я прочитал все книги и рассказы )
Тогда почему такой злой?
Видимо ничего не понял.

Аха-ха)
злойшериф
злойшериф ответил Князь сажал врагов на посох
   529 / 907
вчера в 20:33
Это не важно. Советую и тебе почитать его цитаты. Пойдёт на пользу однозначно. Я тут безнадёжных 56ов на истинный путь наставлял, теперь поумнели. Но манерам так и не научились. Спасибо от них не дождался))
о боже ) ты еще мне даешь советы по марка твена по цитатам ) в отличии от тебя я прочитал все книги и рассказы )
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил злойшериф
   2 / 907
вчера в 20:27
марк твен был еще тот юморист ,ты уверен что советы были без стеба ))
Это не важно. Советую и тебе почитать его цитаты. Пойдёт на пользу однозначно. Я тут безнадёжных 56ов на истинный путь наставлял, теперь поумнели. Но манерам так и не научились. Спасибо от них не дождался))
13 RUS
13 RUS
   507 / 907
вчера в 20:26
Эт всего лишь период пмс
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил alexgurzan
   2 / 907
вчера в 20:25
Там оскорбление было, я читал ветку, а оскорбление сотрудников, насколько я понял, с другого акка, который тоже забанен. С основного гляну завтра, если что сниму, когда бан закончится за оскорбление.
Спасибо.
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь сажал врагов на посох
   147 / 907
вчера в 20:24
Привет, Алекс. К Назару просто предвзято относятся. Раньше меня так Джобс доставал. Сам выдумывал на ровном месте нарушения и подгонял под них "правила". А у Назара в профиле я не видел оскорбления модератора. Там лишь один удалённый комментарий.
Там оскорбление было, я читал ветку, а оскорбление сотрудников, насколько я понял, с другого акка, который тоже забанен. С основного гляну завтра, если что сниму, когда бан закончится за оскорбление.
злойшериф
злойшериф ответил Князь сажал врагов на посох
   529 / 907
вчера в 20:24
Я и не спорю, я следую советам Марка Твена. Я лишь указал тебе на невнимательность. Аха-ха)
марк твен был еще тот юморист ,ты уверен что советы были без стеба ))
h8you
h8you ответил alexgurzan
   57 / 907
вчера в 20:21
Все ваши любимые словечки уже даже сокращать не нужно, если хотите, пишите сразу кавун и вопросов не будет.
)) ну это же реально смешно) как вы догадывайте слова и баните)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил alexgurzan
   2 / 907
вчера в 20:21
Некоторые сокращают оскорбления, но от этого не легче. Насколько я понял у Назара вроде личное оскорбление 24 часа + 7 суток за оскорбление сотрудников.
Привет, Алекс. К Назару просто предвзято относятся. Раньше меня так Джобс доставал. Сам выдумывал на ровном месте нарушения и подгонял под них "правила". А у Назара в профиле я не видел оскорбления модератора. Там лишь один удалённый комментарий.
alexgurzan
alexgurzan ответил h8you
   147 / 907
вчера в 20:20
а как доказать,что это оскорбление?бан за к-н?может я хотел написать кавун
Все ваши любимые словечки уже даже сокращать не нужно, если хотите, пишите сразу кавун и вопросов не будет.
h8you
h8you ответил alexgurzan
   57 / 907
вчера в 20:19
Причина должна быть указана вместо блока написания комментариев.
причина личное оскорбление пользователя,но это бред...к-н это максимум троллинг
h8you
h8you ответил alexgurzan
   57 / 907
вчера в 20:19
Некоторые сокращают оскорбления, но от этого не легче. Насколько я понял у Назара вроде личное оскорбление 24 часа + 7 суток за оскорбление сотрудников.
а как доказать,что это оскорбление?бан за к-н?может я хотел написать кавун
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил h8you
   2 / 907
вчера в 20:18
так эти псевдофанаты в футболе вообще не разбираются...начинаешь приводить факты,так начинает писать типо, а ты видел как он с миланом сыграл
С Миланом все, кроме Дибалы сыграли ниже своего уровня, даже Коста. Хоть темп и взвинтил.
alexgurzan
alexgurzan ответил h8you
   147 / 907
вчера в 20:18
nemezis я так понимаю новенький?за что ты мне выписал бан?
Причина должна быть указана вместо блока написания комментариев.
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь сажал врагов на посох
   147 / 907
вчера в 20:17
Админы, а чё за беспредел? Посмотрел удалённые комментарии моих товарищей и не увидел такого, что тянуло бы на бан. Пользователь juvenale получил сутки бана на пустом месте А пользователь NAZAR 007 получил 8!!! суток. Где вообще прописано удаление на 8 суток?
Некоторые сокращают оскорбления, но от этого не легче.
Насколько я понял у Назара вроде личное оскорбление 24 часа + 7 суток за оскорбление сотрудников.
h8you
h8you ответил Князь сажал врагов на посох
   57 / 907
вчера в 20:17
Ты видимо такой злой, что аж зажмуривался от злости, просматривая ЧМ. Если бы ты смотрел игру сборной Франции, то видел бы, что в сборной Дешама никто не выделялся, каждый на своей позиции играл идеально. Понятно, что от Ювентуса у тебя полыхает, но зачем выставлять себя на посмешище такими комментариями? Аха-ха)
так эти псевдофанаты в футболе вообще не разбираются...начинаешь приводить факты,так начинает писать типо, а ты видел как он с миланом сыграл
Гавроша
Гавроша
   37 / 907
вчера в 20:14
Роналду наоборот ждет, чтобы все игроки ювентуса извинились перед ним, и потребовали замены тренера.
h8you
h8you ответил злойшериф
   57 / 907
вчера в 20:12
матюиди в игре с миланом вообще даже бутсы не смог подобрать себе падал весь матч на газзон пока его сарри не поменял во втором ,вот и все и не спорь раз не в теме )))
жми жалобу ....
h8you
h8you
   57 / 907
вчера в 20:12
nemezis я так понимаю новенький?за что ты мне выписал бан?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил злойшериф
   2 / 907
вчера в 20:11
матюиди в игре с миланом вообще даже бутсы не смог подобрать себе падал весь матч на газзон пока его сарри не поменял во втором ,вот и все и не спорь раз не в теме )))
Я и не спорю, я следую советам Марка Твена. Я лишь указал тебе на невнимательность. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 907
вчера в 20:09
Админы, а чё за беспредел?
Посмотрел удалённые комментарии моих товарищей и не увидел такого, что тянуло бы на бан.
Пользователь juvenale получил сутки бана на пустом месте
А пользователь NAZAR 007 получил 8!!! суток. Где вообще прописано удаление на 8 суток?
злойшериф
злойшериф ответил Князь сажал врагов на посох
   529 / 907
вчера в 20:07
Я видел всё. Я не трачу время на злость)
матюиди в игре с миланом вообще даже бутсы не смог подобрать себе падал весь матч на газзон пока его сарри не поменял во втором ,вот и все и не спорь раз не в теме )))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил злойшериф
   2 / 907
вчера в 20:01
ты че лыбишься то ?)) если ты не видел игру в прошлом сезоне и нынешнем матюиди это не моя проблема ,чувак пожарит на своей половине поля не забивает и не отдвет голевые передачи ,еще аргументы нужны ? по моему этого с лихвой хватает )
Я видел всё. Я не трачу время на злость)
злойшериф
злойшериф ответил Князь сажал врагов на посох
   529 / 907
вчера в 19:57
Ты видимо такой злой, что аж зажмуривался от злости, просматривая ЧМ. Если бы ты смотрел игру сборной Франции, то видел бы, что в сборной Дешама никто не выделялся, каждый на своей позиции играл идеально. Понятно, что от Ювентуса у тебя полыхает, но зачем выставлять себя на посмешище такими комментариями? Аха-ха)
ты че лыбишься то ?)) если ты не видел игру в прошлом сезоне и нынешнем матюиди это не моя проблема ,чувак пожарит на своей половине поля не забивает и не отдвет голевые передачи ,еще аргументы нужны ? по моему этого с лихвой хватает )
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил злойшериф
   2 / 907
вчера в 19:53
ага матюиди еще скажи тащил сборную франции )) тебе самому не смешно ??
Ты видимо такой злой, что аж зажмуривался от злости, просматривая ЧМ. Если бы ты смотрел игру сборной Франции, то видел бы, что в сборной Дешама никто не выделялся, каждый на своей позиции играл идеально. Понятно, что от Ювентуса у тебя полыхает, но зачем выставлять себя на посмешище такими комментариями? Аха-ха)
злойшериф
злойшериф ответил Князь Всея Турина
   529 / 907
вчера в 19:51
а игроки Юве то причём тут,он же не им сказал сукин-ны дети. А ведь Рончик в корень зрит,разве он не её сын,когда предал неаполитанцев и прогнНУлся под туринцев, транзитом через Челси. Так что это не оскорбление,а констатация фактов.
игуаин приносит несчастье клубам , выперли из реала -реал выиграл 4 лиги чемпионов ,перешел в милан -0 челси -0 щяс в ювентусе по желанию сарри ,думаю будет зиро для юве )
злойшериф
злойшериф ответил juvenale
   529 / 907
вчера в 19:48
видимо дешам не тренер,раз у него матюиди основной игрок))и с таким дном выиграли Чм))0 куда ему до к-а эксперта))))
ага матюиди еще скажи тащил сборную франции )) тебе самому не смешно ??
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