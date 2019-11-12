Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего команды Криштиану Роналду.
Португалец отказался пожимать руку главному тренеру «бьянконери» Маурицио Сарри после замены, а также резко высказался в его адрес. Руководство туринского клуба призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду за его поступок.
Ранее сообщалось, что клуб не будет наказывать Роналду за инцидент.
Видимо ничего не понял.
Аха-ха)
Видимо ничего не понял.
Аха-ха)
Насколько я понял у Назара вроде личное оскорбление 24 часа + 7 суток за оскорбление сотрудников.
Насколько я понял у Назара вроде личное оскорбление 24 часа + 7 суток за оскорбление сотрудников.
Посмотрел удалённые комментарии моих товарищей и не увидел такого, что тянуло бы на бан.
Пользователь juvenale получил сутки бана на пустом месте
А пользователь NAZAR 007 получил 8!!! суток. Где вообще прописано удаление на 8 суток?
Посмотрел удалённые комментарии моих товарищей и не увидел такого, что тянуло бы на бан.
Пользователь juvenale получил сутки бана на пустом месте
А пользователь NAZAR 007 получил 8!!! суток. Где вообще прописано удаление на 8 суток?