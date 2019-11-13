Мина имени Рахима

вчера, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о конфликте внутри сборной Англии.

Давно сборная Англии не «радовала» скандалами. Неужели все взялись за ум, а тренер Гарет Саутгейт навёл порядок в коллективе? Всё указывало именно на такой вариант, но подготовка к важнейшему матчу со сборной Черногории оказалась подпорченной. Из состава английской команды отчислен один из сильнейших, если не сильнейший её футболист. Ведь в нынешнем отборочном цикле Рахим Стерлинг забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач.

Предпосылки для конфликта Рахима Стерлинга и Джо Гомеса возникли ещё в воскресенье, когда «Ливерпуль» Гомеса обыграл «Манчестер Сити» Стерлинга со счётом 3:1. В одном из эпизодов Джо неаккуратно обошёлся с Рахимом. Стерлинг схватил мяч, хотел быстро разыграть штрафной, но Гомес ему помешал. Потолкались, обменялись словесными репликами. На этом можно было бы успокоиться и закрыть тему. Но уже в сборной Англии выяснение отношений продолжилось.

Джо сидел и спокойно поглощал свой завтрак, когда в столовой появился Рахим. «Ну что, ты до сих пор считаешь себя большим чуваком?» - презрительно бросил Стерлинг, направляясь к Гомесу. Руки Рахима потянулись к горлу Джо, и тут товарищи поняли, что пора вмешаться. Гомес вскочил из-за стола, этим и ограничился. К счастью, ему хватило выдержки не ответить. Иначе бы могла возникнуть неслабая потасовка. Соперники относятся к разным весовым категориям. Рост Джо 189 сантиметров, вес 85 кг. Показатели Рахима 170 см и 67 кг. И наверное, Гомес мог успокоить задиру одним ударом, но проявил хладнокровие и выдержку.

И хотя конфликт был погашен в зародыше, оставлять ситуацию без внимания тренерский штаб не мог. Гарет Саутгейт довольно быстро принял решение, отчислив Стерлинга из команды. Точнее отстранил его от подготовки к ближайшей встрече. Со сборной Черногории англичане сыграют без Рахима. Но, возможно, с Гомесом. Джо никто отчислять не стал. Ибо он оснований не давал. Он отделался царапиной и готовится к ближайшей встрече. «К сожалению, Рахим не смог отделить клубные дела и работу в сборной. Нам нужно согласие внутри команды и деловая атмосфера», — прокомментировал свое решение Гарет Саутгейт. - Естественно, дорога в сборную для Стерлинга не закрыта. Но с командой Черногории он не сыграет».

Всё верно. Стерлинг повёл себя (и не в первый раз) как гопник. И это вызывающее поведение лидера не способствовало единству внутри коллектива. Нападающий «Манчестер Сити» тут же включил задний ход, попытался исправить ситуацию. «Всем известно, что эта игра значит для меня! Я не из тех, кто постоянно провоцирует конфликты. Я всегда сосредоточен на сути. Мы с Джо поговорили, разобрались и проехали дальше. В футболе очень много эмоций, а я достаточно зрелый мужчина и признаю, что эмоции взяли верх. Нами движет любовь к футболу. Повторяю, у нас с Гомесом все в порядке, мы оба поняли, что это был лишь короткий эпизод, 5-10 секунд, за которые я поддался чувствам. Эта страница перевёрнута, и мы двигаемся дальше, не придавая эпизоду слишком большое значение. Давайте сосредоточимся на матче со сборной Черногории», - написал Стерлинг в своём Инстаграме. Наверное, рассчитывал, что его пожурят и простят. Но Саутгейт был твёрд в своём решении. Рахим с черногорцами играть не будет. Было объявлено, что все игроки поддержали решение тренерского штаба. Никто, даже ведущий игрок, не имеет права вести себя вызывающе и распускать руки. Закон один для всех. Если дать послабление одному, то ситуация может стать неуправляемой и погубить коллектив.

Вроде бы всё правильно. Но в тот же день Английская футбольная ассоциация запретила игрокам сборной общаться с прессой. Не только по ситуации Стерлинг – Гомес. Вообще. К чему такие меры предосторожности, если инцидент исчерпан. Подобная мера только вызовет сомнения. Не всё так однозначно и не всё так единогласно? Во вторник вечером появлялись новости, будто английские футболисты отнюдь не в восторге от наказания Стерлинга. Во многом из-за того, что два участника ссоры находятся в разных весовых категориях и в плане значимости для команды. Стерлинг – лидер сборной. Гомес – игрок ротации в лучшем случае. Без него сборная вполне может обойтись. А вот расколоть команду Черногории без Рахима будет тяжело. И если не получится выиграть, то только ленивый не упрекнёт Саутгейта за проявленную жёсткость.

Уже упрекают. Бывший защитник сборной и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Саутгейт был неправ. Во-первых, допустил утечку информации из команды. Во-вторых, зная о ссоре двух игроков, не сделал ничего, чтобы предотвратить инцидент в столовой. Жаль, что Рио не знает, как поступил в похожей ситуации Станислав Черчесов, примиривший в самом начале сбора Георгия Джикию и Магомеда Оздоева. Станислав Саламович получил нужную информацию и мгновенно среагировал. Вратари бывшими не бывают. Гарету Саутгейту никто из помощников не подсказал, хотя стычку двух футболистов в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» видели все. Не придали значения.

Ещё один товарищ Гарета Саутгейта и Рио Фердинанда по сборной Англии Гари Невилл взял сторону тренера «трёх львов»: «Дисциплина – превыше всего, а Стерлинг её нарушил. Рахим должен был оставить свои чувства за порогом. Поэтому Гарет был прав, хотя это решение далось ему нелегко».

И как тут быть Саутгейту? Проявить мудрость и простить зарвавшегося футболиста? Тем более что Рахим принёс свои извинения и пообещал, что подобного не повторится. Но не будет ли воспринято такое решение как проявление слабости? Что кроме Стерлинга нет футболистов с подобным характером? Или напротив, тренер должен оставаться принципиальным и последовательным, даже в ущерб результату? Вот такая дилемма.